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"Госизмена и контрабанда": в Москве задержан агент СБУ

"Госизмена и контрабанда": в Москве задержан агент СБУ - 17.09.2026 Украина.ру

"Госизмена и контрабанда": в Москве задержан агент СБУ

В Московском регионе задержан житель Севастополя, подозреваемый в организации контрабандных поставок оружия на Украину. Об этом 17 сентября сообщила ЦОС ФСБ России

2026-09-17T10:48

2026-09-17T10:48

2026-09-17T10:48

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"На территории Московского региона задержан житель города Севастополя, гражданин России, 1979 года рождения, подозреваемый в совершении государственной измены", — говорится в релизе.По данным спецслужбы, фигурант связался в Телеграм с сотрудником СБУ и по его заданию "занимался организацией контрабандных поставок вооружения и военной техники на территорию Украины через третьи страны".Против задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о госизмене и контрабанде оружия. Суд отправил его под стражу. Мужчине грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.Ранее на эту тему: Пробирки с хлорпикрином: ФСБ обнаружила под Красноармейском схрон ВСУ с химоружиемВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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