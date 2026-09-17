"Госизмена и контрабанда": в Москве задержан агент СБУ - 17.09.2026 Украина.ру
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"Госизмена и контрабанда": в Москве задержан агент СБУ
"Госизмена и контрабанда": в Москве задержан агент СБУ - 17.09.2026 Украина.ру
"Госизмена и контрабанда": в Москве задержан агент СБУ
В Московском регионе задержан житель Севастополя, подозреваемый в организации контрабандных поставок оружия на Украину. Об этом 17 сентября сообщила ЦОС ФСБ России
2026-09-17T10:48
2026-09-17T10:48
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"На территории Московского региона задержан житель города Севастополя, гражданин России, 1979 года рождения, подозреваемый в совершении государственной измены", — говорится в релизе.По данным спецслужбы, фигурант связался в Телеграм с сотрудником СБУ и по его заданию "занимался организацией контрабандных поставок вооружения и военной техники на территорию Украины через третьи страны".Против задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о госизмене и контрабанде оружия. Суд отправил его под стражу. Мужчине грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.Ранее на эту тему: Пробирки с хлорпикрином: ФСБ обнаружила под Красноармейском схрон ВСУ с химоружиемВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, севастополь, россия, сбу, фсб, telegram
Новости, Украина, Севастополь, Россия, СБУ, ФСБ, Telegram

"Госизмена и контрабанда": в Москве задержан агент СБУ

10:48 17.09.2026
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 17.09.2026
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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В Московском регионе задержан житель Севастополя, подозреваемый в организации контрабандных поставок оружия на Украину. Об этом 17 сентября сообщила ЦОС ФСБ России
"На территории Московского региона задержан житель города Севастополя, гражданин России, 1979 года рождения, подозреваемый в совершении государственной измены", — говорится в релизе.
По данным спецслужбы, фигурант связался в Телеграм с сотрудником СБУ и по его заданию "занимался организацией контрабандных поставок вооружения и военной техники на территорию Украины через третьи страны".
Против задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о госизмене и контрабанде оружия. Суд отправил его под стражу. Мужчине грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
Ранее на эту тему: Пробирки с хлорпикрином: ФСБ обнаружила под Красноармейском схрон ВСУ с химоружием
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