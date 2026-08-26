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Мендель объяснила срыв визита европейских лидеров на Украину

Мендель объяснила срыв визита европейских лидеров на Украину - 26.08.2026 Украина.ру

Мендель объяснила срыв визита европейских лидеров на Украину

Некоторые европейские лидеры не приехали в Киев на празднование Дня независимости Украины из-за причастности к демаршу бывшего министра обороны Михаила Федорова, объяснила в соцсети X бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель

2026-08-26T11:04

2026-08-26T11:04

2026-08-26T11:04

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Она задалась вопросом, почему президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, глава евродипломатии Кая Каллас и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проигнорировали торжества, несмотря на анонсы об их участии. По мнению экс-чиновницы, западные политики могут быть тайно связаны с продвижением Федорова на будущих выборах, однако их открытое появление в Киеве могло быть воспринято как грубая попытка навязать украинцам своего кандидата. Вторым объяснением их отсутствия она назвала нежелание европейского истеблишмента публично связывать свои имена с ухудшением ситуации в стране. Поводом для таких выводов стали заявления самого Федорова, который объявил о глубоком кризисе государственного управления на Украине и выступил за проведение президентских выборов. Подробнее о бывшем министре - в материале "Фонтанирует скандалами": Краснов про "острейший кризис" на Украине и демарш Федорова на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, франция, михаил федоров, владимир зеленский, юлия мендель, еврокомиссия, украина.ру