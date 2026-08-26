https://ukraina.ru/20260826/mendel-obyasnila-sryv-vizita-evropeyskikh-liderov-na-ukrainu-1082802946.html
Мендель объяснила срыв визита европейских лидеров на Украину
Мендель объяснила срыв визита европейских лидеров на Украину - 26.08.2026 Украина.ру
Мендель объяснила срыв визита европейских лидеров на Украину
Некоторые европейские лидеры не приехали в Киев на празднование Дня независимости Украины из-за причастности к демаршу бывшего министра обороны Михаила Федорова, объяснила в соцсети X бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель
2026-08-26T11:04
2026-08-26T11:04
2026-08-26T11:04
новости
украина
киев
франция
михаил федоров
владимир зеленский
юлия мендель
еврокомиссия
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103239/56/1032395669_0:173:1081:781_1920x0_80_0_0_bb706fe08d0f3cd1c8283ff213047254.jpg
Она задалась вопросом, почему президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, глава евродипломатии Кая Каллас и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проигнорировали торжества, несмотря на анонсы об их участии. По мнению экс-чиновницы, западные политики могут быть тайно связаны с продвижением Федорова на будущих выборах, однако их открытое появление в Киеве могло быть воспринято как грубая попытка навязать украинцам своего кандидата. Вторым объяснением их отсутствия она назвала нежелание европейского истеблишмента публично связывать свои имена с ухудшением ситуации в стране. Поводом для таких выводов стали заявления самого Федорова, который объявил о глубоком кризисе государственного управления на Украине и выступил за проведение президентских выборов. Подробнее о бывшем министре - в материале "Фонтанирует скандалами": Краснов про "острейший кризис" на Украине и демарш Федорова на сайте Украина.ру.
украина
киев
франция
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103239/56/1032395669_0:72:1081:882_1920x0_80_0_0_cceee7907edcfed1430723a0ab760193.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, франция, михаил федоров, владимир зеленский, юлия мендель, еврокомиссия, украина.ру
Новости, Украина, Киев, Франция, Михаил Федоров, Владимир Зеленский, Юлия Мендель, Еврокомиссия, Украина.ру
Мендель объяснила срыв визита европейских лидеров на Украину
Некоторые европейские лидеры не приехали в Киев на празднование Дня независимости Украины из-за причастности к демаршу бывшего министра обороны Михаила Федорова, объяснила в соцсети X бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель
Она задалась вопросом, почему президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, глава евродипломатии Кая Каллас и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проигнорировали торжества, несмотря на анонсы об их участии.
По мнению экс-чиновницы, западные политики могут быть тайно связаны с продвижением Федорова на будущих выборах, однако их открытое появление в Киеве могло быть воспринято как грубая попытка навязать украинцам своего кандидата.
Вторым объяснением их отсутствия она назвала нежелание европейского истеблишмента публично связывать свои имена с ухудшением ситуации в стране.
"В Европе растет понимание того, что Зеленский и его окружение из-за череды коррупционных скандалов и документально подтвержденных нарушений прав человека значительно подорвали позиции Украины", — заявила Мендель.
Поводом для таких выводов стали заявления самого Федорова, который объявил о глубоком кризисе государственного управления на Украине и выступил за проведение президентских выборов.