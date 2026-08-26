Мендель объяснила срыв визита европейских лидеров на Украину - 26.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260826/mendel-obyasnila-sryv-vizita-evropeyskikh-liderov-na-ukrainu-1082802946.html
Мендель объяснила срыв визита европейских лидеров на Украину
Мендель объяснила срыв визита европейских лидеров на Украину - 26.08.2026 Украина.ру
Мендель объяснила срыв визита европейских лидеров на Украину
Некоторые европейские лидеры не приехали в Киев на празднование Дня независимости Украины из-за причастности к демаршу бывшего министра обороны Михаила Федорова, объяснила в соцсети X бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель
2026-08-26T11:04
2026-08-26T11:04
новости
украина
киев
франция
михаил федоров
владимир зеленский
юлия мендель
еврокомиссия
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103239/56/1032395669_0:173:1081:781_1920x0_80_0_0_bb706fe08d0f3cd1c8283ff213047254.jpg
Она задалась вопросом, почему президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, глава евродипломатии Кая Каллас и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проигнорировали торжества, несмотря на анонсы об их участии. По мнению экс-чиновницы, западные политики могут быть тайно связаны с продвижением Федорова на будущих выборах, однако их открытое появление в Киеве могло быть воспринято как грубая попытка навязать украинцам своего кандидата. Вторым объяснением их отсутствия она назвала нежелание европейского истеблишмента публично связывать свои имена с ухудшением ситуации в стране. Поводом для таких выводов стали заявления самого Федорова, который объявил о глубоком кризисе государственного управления на Украине и выступил за проведение президентских выборов. Подробнее о бывшем министре - в материале "Фонтанирует скандалами": Краснов про "острейший кризис" на Украине и демарш Федорова на сайте Украина.ру.
украина
киев
франция
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103239/56/1032395669_0:72:1081:882_1920x0_80_0_0_cceee7907edcfed1430723a0ab760193.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, франция, михаил федоров, владимир зеленский, юлия мендель, еврокомиссия, украина.ру
Новости, Украина, Киев, Франция, Михаил Федоров, Владимир Зеленский, Юлия Мендель, Еврокомиссия, Украина.ру

Мендель объяснила срыв визита европейских лидеров на Украину

11:04 26.08.2026
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / Юлия Мендель/Инстаграм / Перейти в фотобанкЮлия Мендель
Юлия Мендель - РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / Юлия Мендель/Инстаграм
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Некоторые европейские лидеры не приехали в Киев на празднование Дня независимости Украины из-за причастности к демаршу бывшего министра обороны Михаила Федорова, объяснила в соцсети X бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель
Она задалась вопросом, почему президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, глава евродипломатии Кая Каллас и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проигнорировали торжества, несмотря на анонсы об их участии.
По мнению экс-чиновницы, западные политики могут быть тайно связаны с продвижением Федорова на будущих выборах, однако их открытое появление в Киеве могло быть воспринято как грубая попытка навязать украинцам своего кандидата.
Вторым объяснением их отсутствия она назвала нежелание европейского истеблишмента публично связывать свои имена с ухудшением ситуации в стране.
"В Европе растет понимание того, что Зеленский и его окружение из-за череды коррупционных скандалов и документально подтвержденных нарушений прав человека значительно подорвали позиции Украины", — заявила Мендель.
Поводом для таких выводов стали заявления самого Федорова, который объявил о глубоком кризисе государственного управления на Украине и выступил за проведение президентских выборов.
Подробнее о бывшем министре - в материале "Фонтанирует скандалами": Краснов про "острейший кризис" на Украине и демарш Федорова на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаКиевФранцияМихаил ФедоровВладимир ЗеленскийЮлия МендельЕврокомиссияУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
12:25Обмен в Белоруссии и подготовка новых списков: Лантратова заявила о возвращении российских бойцов
12:00Американский эксперт рассказал, как США и Россия в 2024 году избежали ядерного конфликта
12:00"Информационная завеса": Константинов объяснил планы Запада ввести войска на Украину
11:50Си поздравил Зеленского на китайском, а тот попросил закончить войну: поздравление из КНР
11:31"Лучше бы прикусил язык": Константинов ответил на слова президента Финляндии о "разумности" ударов по РФ
11:30Полковник Геннадий Алехин: Драпатый ослабляет Запорожье, чтобы попытаться остановить Россию под Харьковом
11:25"Орден за отказ встречаться": Зеленский наградил Маска, который его игнорирует
11:10Британский дипломат о воле народа Украины
11:04Мендель объяснила срыв визита европейских лидеров на Украину
10:49Создание "национального пантеона" испортит отношения Киева с Европой - канцелярия президента Польши
10:35Почувствовали вкус наживы: что будет с продуктами на Украине после ударов ВС РФ
10:15"Постепенно проигрываем": экс-министр обороны Украины сдал позиции. Хроника событий на утро 26 августа
10:08Выборы как цунами, коррупция как загадка: о чём умолчал Зеленский
10:05"Махровая русофобия": Захарова раскритиковала руководство Германии и немецкие СМИ
09:31Володин объяснил цели Запада в накачивании Украины оружием
09:10Россия обладает месторождениями руд, которых нет нигде в мире
09:00Захарова уличила президента Финляндии в деградации из-за слов об атаках на Wildberries
08:22Операторы БПЛА уничтожили "дроны-ждуны" на Добропольском направлении
08:20Кремль объяснил цель неанонсированного визита главы ЦРУ в Россию
08:00Сказ о том, как Ельцин захотел союз сохранить... и передумал. 35 лет "меморандуму Вощанова"
Лента новостейМолния