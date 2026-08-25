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"Фонтанирует скандалами": Краснов об "острейшем кризисе" на Украине и ультиматуме Федорова

"Фонтанирует скандалами": Краснов об "острейшем кризисе" на Украине и ультиматуме Федорова - 25.08.2026 Украина.ру

"Фонтанирует скандалами": Краснов об "острейшем кризисе" на Украине и ультиматуме Федорова

"Острейший политический кризис" в Киеве уже забыт на фоне новых скандалов, а украинское общество давно выработало иммунитет к громким заявлениям и встречает их равнодушно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель организации "Поколение Победителей", кандидат исторических наук, эксперт Госдумы России Дмитрий Краснов

2026-08-25T16:15

2026-08-25T16:15

2026-08-25T16:15

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20 августа стало известно, что отправленный в отставку Михаил Фёдоров публично выдвинул ультиматум Владимиру Зеленскому, потребовав немедленного проведения военных выборов на Украине. Отвечая на вопрос о том, означает ли ультиматум экс-министра обороны Украины начало демонтажа власти Зеленского, эксперт заявил, что никакого кризиса нет — Украина просто привыкла к скандалам.По словам Краснова, Украина вообще щедра на скандалы — она ими просто фонтанирует. "Украинское общество давно выработало иммунитет к громким заявлениям и встречает их с зевотой, не считая кризисами", — пояснил он.По оценке эксперта, сам Фёдоров сделал заметный политический жест, решив капитализировать свою популярность. "Обставлено это было развесёлыми политтехнологиями, знакомыми нам по 90-м. Но скандалёзность этих технологий вовсе не означает их эффективности", — отметил Краснов.Эксперт подчеркнул, что Западу абсолютно всё равно, кто именно будет загонять украинцев на фронт. "Концепция "до последнего украинца" не изменилась, бизнес вложился в войну и теперь будет продавливать её продолжение", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Краснов: Ультиматум Федорова не спасет фронт, судьбу СВО решит Россия ударами по Киеву" на сайте Украина.ру.На Украине обсуждают, где взять средства, необходимые для продолжения кровопролития. Подробнее — в материале Украина.ру: "Песенка Зеленского спета"? Эксперты о перспективах "зеленой" власти.

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