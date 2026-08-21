https://ukraina.ru/20260821/vryad-li-ankara-napravit-soldat-na-pomosch-vsu-kargin-ob-uchastii-turtsii-v-konflikte-na-ukraine-1082672432.html

"Вряд ли Анкара направит солдат на помощь ВСУ": Каргин об участии Турции в конфликте на Украине

"Вряд ли Анкара направит солдат на помощь ВСУ": Каргин об участии Турции в конфликте на Украине - 21.08.2026 Украина.ру

"Вряд ли Анкара направит солдат на помощь ВСУ": Каргин об участии Турции в конфликте на Украине

Прямое участие Турции в конфликте на Украине станет для России критической чертой в отнрошениях с Анкарой. Однако вряд ли речь идет о турецких солдатах, и пока предпосылок для этого нет. Таким мнение в интервью изданию Украина.ру поделился востоковед, публицист Александр Каргин

2026-08-21T05:30

2026-08-21T05:30

2026-08-21T05:30

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Отвечая на вопрос о том, что может считаться прямым участием Турции, Каргин перечислил возможные варианты. По словам востоковеда, варианты могут быть разными, но о турецких солдатах на Украине речь вряд ли идет. "Не думаю, что речь идет о турецких солдатах на Украине, вряд ли Анкара готова направить свои войска на помощь ВСУ", — пояснил эксперт.Скорее, по его мнению, это может быть ситуация, когда Турция как государство захочет напрямую поучаствовать в конфликте. "Это может быть (чисто гипотетически) ситуация, когда Турция непосредственно как государство захочет напрямую поучаствовать в конфликте", — добавил он."Для нас это станет красной чертой. Но пока я не вижу предпосылок к этому. Критической чертой может стать прямое участие Турции в конфликте на Украине. А дальше все будет зависеть от обстоятельств", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Оружие для ВСУ или прямое участие? Александр Каргин назвал красную линию России в отношениях с Турцией" на сайте Украина.ру.Европейские столицы крайне недовольны, что Анкара и Москва поддерживают отношения и Турция не вводит какие-либо санкции против России. Подробнее об этом — в материале "Фархад Ибрагимов: Турция заговорила о передаче оружия Киеву, когда Россия стала побеждать на Черном море" на сайте Украина.ру.

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