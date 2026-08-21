"Вряд ли Анкара направит солдат на помощь ВСУ": Каргин об участии Турции в конфликте на Украине - 21.08.2026 Украина.ру
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"Вряд ли Анкара направит солдат на помощь ВСУ": Каргин об участии Турции в конфликте на Украине
"Вряд ли Анкара направит солдат на помощь ВСУ": Каргин об участии Турции в конфликте на Украине - 21.08.2026 Украина.ру
"Вряд ли Анкара направит солдат на помощь ВСУ": Каргин об участии Турции в конфликте на Украине
Прямое участие Турции в конфликте на Украине станет для России критической чертой в отнрошениях с Анкарой. Однако вряд ли речь идет о турецких солдатах, и пока предпосылок для этого нет. Таким мнение в интервью изданию Украина.ру поделился востоковед, публицист Александр Каргин
2026-08-21T05:30
2026-08-21T05:30
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Отвечая на вопрос о том, что может считаться прямым участием Турции, Каргин перечислил возможные варианты. По словам востоковеда, варианты могут быть разными, но о турецких солдатах на Украине речь вряд ли идет. "Не думаю, что речь идет о турецких солдатах на Украине, вряд ли Анкара готова направить свои войска на помощь ВСУ", — пояснил эксперт.Скорее, по его мнению, это может быть ситуация, когда Турция как государство захочет напрямую поучаствовать в конфликте. "Это может быть (чисто гипотетически) ситуация, когда Турция непосредственно как государство захочет напрямую поучаствовать в конфликте", — добавил он."Для нас это станет красной чертой. Но пока я не вижу предпосылок к этому. Критической чертой может стать прямое участие Турции в конфликте на Украине. А дальше все будет зависеть от обстоятельств", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Оружие для ВСУ или прямое участие? Александр Каргин назвал красную линию России в отношениях с Турцией" на сайте Украина.ру.Европейские столицы крайне недовольны, что Анкара и Москва поддерживают отношения и Турция не вводит какие-либо санкции против России. Подробнее об этом — в материале "Фархад Ибрагимов: Турция заговорила о передаче оружия Киеву, когда Россия стала побеждать на Черном море" на сайте Украина.ру.
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"Вряд ли Анкара направит солдат на помощь ВСУ": Каргин об участии Турции в конфликте на Украине

05:30 21.08.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМеждународные военные учения Rapid trident-2016 во Львовской области
Международные военные учения Rapid trident-2016 во Львовской области - РИА Новости, 1920, 21.08.2026
© РИА Новости . Стрингер
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Прямое участие Турции в конфликте на Украине станет для России критической чертой в отнрошениях с Анкарой. Однако вряд ли речь идет о турецких солдатах, и пока предпосылок для этого нет. Таким мнение в интервью изданию Украина.ру поделился востоковед, публицист Александр Каргин
Отвечая на вопрос о том, что может считаться прямым участием Турции, Каргин перечислил возможные варианты. По словам востоковеда, варианты могут быть разными, но о турецких солдатах на Украине речь вряд ли идет.
"Не думаю, что речь идет о турецких солдатах на Украине, вряд ли Анкара готова направить свои войска на помощь ВСУ", — пояснил эксперт.
Скорее, по его мнению, это может быть ситуация, когда Турция как государство захочет напрямую поучаствовать в конфликте. "Это может быть (чисто гипотетически) ситуация, когда Турция непосредственно как государство захочет напрямую поучаствовать в конфликте", — добавил он.
"Для нас это станет красной чертой. Но пока я не вижу предпосылок к этому. Критической чертой может стать прямое участие Турции в конфликте на Украине. А дальше все будет зависеть от обстоятельств", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Оружие для ВСУ или прямое участие? Александр Каргин назвал красную линию России в отношениях с Турцией" на сайте Украина.ру.
Европейские столицы крайне недовольны, что Анкара и Москва поддерживают отношения и Турция не вводит какие-либо санкции против России. Подробнее об этом — в материале "Фархад Ибрагимов: Турция заговорила о передаче оружия Киеву, когда Россия стала побеждать на Черном море" на сайте Украина.ру.
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