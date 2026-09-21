Матвиенко объявила о крахе планов Запада расколоть Россию через выборы - 21.09.2026 Украина.ру
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Матвиенко объявила о крахе планов Запада расколоть Россию через выборы
Матвиенко объявила о крахе планов Запада расколоть Россию через выборы - 21.09.2026 Украина.ру
Матвиенко объявила о крахе планов Запада расколоть Россию через выборы
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась о завершившейся в стране избирательной кампании и указала на полное фиаско зарубежных оппонентов, рассчитывавших дестабилизировать обстановку в России
2026-09-21T10:15
2026-09-21T10:17
новости
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запад
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совет федерации
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По ее словам, высокая явка перечеркнула любые расчеты Запада устроить раскол в российском обществе. Сама идея нанести России стратегическое поражение, поссорив людей между собой, изначально была мертвой и существовала только в фантазиях русофобских элит.Матвиенко подчеркнула, что итоги голосования доказали, что граждане не позволят никому извне навязывать чужую волю. Столь мощная сплоченность в сложный исторический период наглядно подтверждает осознанную поддержку курса президента и глубокое понимание того, за какие ценности сейчас идет борьба.Спикер Совфеда искренне поблагодарила всех, кто пришел на участки.Трехдневное голосование на выборах в Госдуму девятого созыва завершилось 20 сентября. По данным ЦИК, на финишной прямой подсчета голосов уверенно лидирует "Единая Россия" с результатом 57,83 процента. В первую пятерку также входят КПРФ, ЛДПР, "Новые люди" и "Справедливая Россия". Подробнее - в материале ЦИК назвал фаворитов выборов в Госдуму на финишной прямой подсчета на сайте Украина.ру.
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новости, россия, запад, валентина матвиенко, совет федерации, госдума, цик
Новости, Россия, Запад, Валентина Матвиенко, Совет Федерации, Госдума, ЦИК

Матвиенко объявила о крахе планов Запада расколоть Россию через выборы

10:15 21.09.2026 (обновлено: 10:17 21.09.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам
Президент РФ В. Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам - РИА Новости, 1920, 21.09.2026
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась о завершившейся в стране избирательной кампании и указала на полное фиаско зарубежных оппонентов, рассчитывавших дестабилизировать обстановку в России
По ее словам, высокая явка перечеркнула любые расчеты Запада устроить раскол в российском обществе.
Сама идея нанести России стратегическое поражение, поссорив людей между собой, изначально была мертвой и существовала только в фантазиях русофобских элит.
Матвиенко подчеркнула, что итоги голосования доказали, что граждане не позволят никому извне навязывать чужую волю. Столь мощная сплоченность в сложный исторический период наглядно подтверждает осознанную поддержку курса президента и глубокое понимание того, за какие ценности сейчас идет борьба.
Спикер Совфеда искренне поблагодарила всех, кто пришел на участки.
Трехдневное голосование на выборах в Госдуму девятого созыва завершилось 20 сентября.
По данным ЦИК, на финишной прямой подсчета голосов уверенно лидирует "Единая Россия" с результатом 57,83 процента. В первую пятерку также входят КПРФ, ЛДПР, "Новые люди" и "Справедливая Россия".
Подробнее - в материале ЦИК назвал фаворитов выборов в Госдуму на финишной прямой подсчета на сайте Украина.ру.
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