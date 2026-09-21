https://ukraina.ru/20260921/matvienko-obyavila-o-krakhe-planov-zapada-raskolot-rossiyu-cherez-vybory-1083318970.html

Матвиенко объявила о крахе планов Запада расколоть Россию через выборы

Матвиенко объявила о крахе планов Запада расколоть Россию через выборы - 21.09.2026 Украина.ру

Матвиенко объявила о крахе планов Запада расколоть Россию через выборы

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась о завершившейся в стране избирательной кампании и указала на полное фиаско зарубежных оппонентов, рассчитывавших дестабилизировать обстановку в России

2026-09-21T10:15

2026-09-21T10:15

2026-09-21T10:17

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По ее словам, высокая явка перечеркнула любые расчеты Запада устроить раскол в российском обществе. Сама идея нанести России стратегическое поражение, поссорив людей между собой, изначально была мертвой и существовала только в фантазиях русофобских элит.Матвиенко подчеркнула, что итоги голосования доказали, что граждане не позволят никому извне навязывать чужую волю. Столь мощная сплоченность в сложный исторический период наглядно подтверждает осознанную поддержку курса президента и глубокое понимание того, за какие ценности сейчас идет борьба.Спикер Совфеда искренне поблагодарила всех, кто пришел на участки.Трехдневное голосование на выборах в Госдуму девятого созыва завершилось 20 сентября. По данным ЦИК, на финишной прямой подсчета голосов уверенно лидирует "Единая Россия" с результатом 57,83 процента. В первую пятерку также входят КПРФ, ЛДПР, "Новые люди" и "Справедливая Россия". Подробнее - в материале ЦИК назвал фаворитов выборов в Госдуму на финишной прямой подсчета на сайте Украина.ру.

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новости, россия, запад, валентина матвиенко, совет федерации, госдума, цик