https://ukraina.ru/20260921/otchayanno-srazhayutsya-za-evropeyskie-dengi-chto-nuzhno-znat-o-karpatskoy-vosmrke-1083311441.html

Отчаянно сражаются за европейские деньги: что нужно знать о "Карпатской восьмёрке"

Отчаянно сражаются за европейские деньги: что нужно знать о "Карпатской восьмёрке" - 21.09.2026 Украина.ру

Отчаянно сражаются за европейские деньги: что нужно знать о "Карпатской восьмёрке"

Глава киевского режима Владимир Зеленский объявил о создании нового формата сотрудничества с европейскими странами – "Карпатской восьмёрки". Но уже первый саммит этой инициативы оказался провальным.

2026-09-21T09:41

2026-09-21T09:41

2026-09-21T09:41

эксклюзив

украина

киев

польша

роберт фицо

александр вучич

владимир зеленский

ес

мид

сенат

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/12/1083281614_0:312:3001:2000_1920x0_80_0_0_6161b974877015a4b866fef689d7db1c.jpg

Команда Зеленского с момента прихода к власти в Киеве регулярно провозглашает различные интеграционные инициативы с участием Украины, которые со временем сходят на нет.К примеру, в июле 2020 года Польша, Литва и Украина создали региональный альянс под названием "Люблинский треугольник". Но кроме нескольких встреч на уровне президентов и глав МИД трёх стран, новая структура ничего реального не сделала.В апреле 2021 года министры иностранных дел Украины, Молдавии и Грузии подписали меморандум о создании "Ассоциированного трио" с целью совместного вступления в Европейский Союз. Хотя Брюссель поддержал новый формат пакетной евроинтеграции трёх бывших советских республик, он приказал долго жить после смены политического курса Грузии.А в феврале 2022 года, за неделю до начала СВО, было объявлено о создании "оси Лондон-Варшава-Киев", или, как шутили тогда комментаторы, "Альянса УПА" (Украина, Польша, Англия). Но новый треугольник так и не был формализован: отношения Киева с Лондоном и Варшавой продолжили развиваться в двустороннем формате.Наряду с попытками ускоренно вступить в ЕС, Украина продолжила искать себя в других форматах европейского сотрудничества. Так, в сентябре 2023 года Украина стала ассоциированным членом Инициативы Трёх Морей (Триморья), которая объединяет 13 государств ЕС, имеющих выход к Балтийскому, Чёрному и Адриатическому морям. Но первую скрипку в Триморье играет Польша, не желающая делиться этим проектом с Украиной.В связи с нарастающим скептицизмом в Брюсселе и столицах европейских стран по отношению к Украине, в Киеве в последние месяцы занялись поиском новых креативных идей, под которые можно было бы получить деньги из Европы. Месяц назад, находясь в Ивано-Франковске, Зеленский пообещал, что в сентябре состоится первый экономический саммит "Карпатская интеграционная инициатива", который объединит все страны Карпатского региона.Но 18 сентября оказалось, что планы у Киева – значительно шире. Принимая в минувшую пятницу в своей карпатской резиденции "Синегора" ряд высоких европейских гостей, Зеленский сообщил о создании новой трансрегиональной инициативы – "Карпатской восьмёрки" (Carpathian8, С8)."Мы даём старт новому формату C8 – "Карпатской восьмёрке", объединяющей нас и наших соседей в Европе: Румынию, Сербию, Польшу, Словакию, Чехию, Австрию, Венгрию и, конечно, Евросоюз в целом", – заявил он.Но громкое название разошлось с действительностью. Во-первых, несмотря на брендинг резиденции и её помещений символикой С8, официально мероприятие именовалось саммитом "Карпатской интеграционной инициативы". Во-вторых, с "восьмёркой" тоже не сложилось, причём несколько раз кряду.В резиденцию "Синегора", расположенную в высокогорном карпатском селе Гута (Ивано-Франковская область), поначалу прибыли лишь президенты Сербии и Румынии – Александр Вучич и Никушор Дан, премьер-министр Польши Дональд Туск, председатель Федерального совета (Сената) Австрийской Республики Кристина Шварц-Фукс и заместитель председателя Сената Чехии Йиржи Драгош.Премьер Словакии Роберт Фицо, накануне планировавший принять участие в саммите, неожиданно отменил визит на Украину якобы из-за болезни. Братиславу на мероприятии представлял приехавший позже государственный секретарь МИД Словакии Марек Эшток.А вот Будапешт, формально не отказываясь от участия в новом формате, фактически устроил демарш, прислав на мероприятие только посла Венгрии в Киеве Антала Гейзера, миссия которого ограничилась участием в экономическом форуме. Венгерские комментаторы считают это реакцией на нежелание Киева выполнять свои обязательства по соблюдению языковых и образовательных прав закарпатских венгров.Таким образом, на первом саммите "Карпатской восьмёрки" было всего семь государственных флагов, а флаг Евросоюза и вовсе отсутствовал, поскольку никто из Брюсселя в Гуту не приехал.Итоговую декларацию саммита "Карпатской интеграционной инициативы" подписали всего шесть государств: Австрия, Польша, Румыния, Сербия, Словакия и Украина. Почему не оказалось подписи представителя Чехии – неизвестно.Главное же, что в саммите "Карпатской восьмёрки" приняли участие лишь четыре человека в статусе главы государства или правительства. Да и это количество – достаточно условно, ведь, согласно Конституции Украины, полномочия Владимира Зеленского давно завершились, а Александр Вучич является "хромой уткой", поскольку 27 сентября подаст в отставку.При этом на Карпатском экономическом форуме, который поздним вечером 18 сентября начался в гостинице Radisson Blu Resort на курорте Буковель, компанию Владимиру Зеленскому составил лишь президент Румынии Никушор Дан – Дональд Туск и Александр Вучич сразу отправились домой. Более того, прибыв в Сербию, Вучич дал издевательский комментарий: "Мне показалось интересным, что у всех участников саммита, кто общался со своими СМИ, нашлись какие-то замечания к Украине".Зеленский попытался затмить провал политической части своей инициативы масштабами Карпатского экономического форума, на который прибыли около 1400 участников из 25 стран мира, в том числе представители почти 400 компаний из всех стран "Карпатской восьмёрки".Он подчеркнул, что в Карпатском регионе проживает около 126 миллионов человек, а совокупный ВВП региона составляет 3,4 триллиона долларов – около 15% ВВП Европейского Союза.Однако с так называемым "инвестиционным портфелем" Карпатского экономического форума также возникли проблемы. Сначала в Офисе президента Украины объявили, что этот портфель состоит из 95 проектов на сумму более 42,5 миллиарда евро в энергетике, промышленности, инновационных технологиях, логистике и т. д., среди которых 55 проектов на 8 миллиардов евро – на территории украинских Карпат.Но 19 сентября премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил, что в ходе Карпатского экономического форума было сформировано 50 инвестиционных и торговых проектов из всех стран С8 на общую сумму более миллиарда евро, а какая доля приходится на Украину – неизвестно.Но дело даже не в этом. Все авторы проектов попросту конкурируют за деньги Европейского Союза, а тот не скрывает скептического отношения к новой идее Зеленского.Так, глава Еврокомиссии не приняла участие в саммите "восьмёрки" даже онлайн, да и на экономическом форуме её лишённое конкретики было показано лишь в записи. При этом самый высокопоставленный представитель Брюсселя на форуме – Кристина Микулова, председатель хаба Европейского инвестиционного банка для стран Восточной Европы.Таким образом, надежды Украины и других стран "восьмёрки" обойти европейскую бюрократию через очередную локальную платформу вряд ли оправдаются.Собственно, участники саммита С8 это прекрасно понимали. В его итоговой декларации сказано, что учредители "Карпатской интеграционной инициативы" будут развивать, консолидировать и обеспечивать синергию с "существующими карпатскими механизмами, созданными действующими программами Interreg, Карпатским еврорегионом и Карпатской конвенцией, а также другими взаимодополняющими соответствующими форматами регионального сотрудничества, такими как Инициатива Трёх морей и Стратегия Европейского Союза для Дунайского региона, который охватывает практически все Карпатские горы".Прочитав перечень всех этих программ, инициатив и структур, уже висящих на бюджете ЕС, возникает естественный вопрос: зачем Брюсселю финансировать ещё одну инициативу, да ещё и претендующую на миллиарды евро?Зеленский на Карпатском экономическом форуме пытался обосновать это необходимостью обезопасить и модернизировать тыловую логистику, энергетические и транспортные коридоры, которые идут на Украину с Запада.Кроме того, лидер киевского режима предложил создать Карпатский ветроэнергетический кластер мощностью 1,5 гигаватта."Карпаты могут стать поставщиком энергии для Европейского Союза, а не просто транзитным регионом", – заявил он, добавив, что реализация таких проектов будет способствовать достижению энергетической независимости от России.При этом еще 8 июля 2026 года Европарламент принял официальную резолюцию, критикующую планы строительства промышленных ветряных турбин в высокогорных районах и на полонинах украинских Карпат. То есть даже конкретные предложения Киева, касающиеся региона, идут вразрез с политикой Брюсселя.Поэтому России не стоит воспринимать "Карпатскую восьмёрку" как реальный геополитический проект, а тем более – как угрозу или контур потенциального "санитарного кордона". Судя по всему, это мертворожденный формат, который распадется при первых спорах о гипотетическом распределении бюджетов ЕС в его рамках.

https://ukraina.ru/20231227/1052408931.html

https://ukraina.ru/20250316/1044320461.html

https://ukraina.ru/20260920/tramp-vpervye-raskryl-gryaznuyu-pravdu-o-mnogoletnikh-taynykh-udarakh-rossii-po-evrope-1083307163.html

украина

киев

польша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, украина, киев, польша, роберт фицо, александр вучич, владимир зеленский, ес, мид, сенат