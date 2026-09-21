Отчаянно сражаются за европейские деньги: что нужно знать о "Карпатской восьмёрке" - 21.09.2026 Украина.ру
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Отчаянно сражаются за европейские деньги: что нужно знать о "Карпатской восьмёрке"
Отчаянно сражаются за европейские деньги: что нужно знать о "Карпатской восьмёрке" - 21.09.2026 Украина.ру
Отчаянно сражаются за европейские деньги: что нужно знать о "Карпатской восьмёрке"
Глава киевского режима Владимир Зеленский объявил о создании нового формата сотрудничества с европейскими странами – "Карпатской восьмёрки". Но уже первый саммит этой инициативы оказался провальным.
2026-09-21T09:41
2026-09-21T09:41
эксклюзив
украина
киев
польша
роберт фицо
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владимир зеленский
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мид
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Команда Зеленского с момента прихода к власти в Киеве регулярно провозглашает различные интеграционные инициативы с участием Украины, которые со временем сходят на нет.К примеру, в июле 2020 года Польша, Литва и Украина создали региональный альянс под названием "Люблинский треугольник". Но кроме нескольких встреч на уровне президентов и глав МИД трёх стран, новая структура ничего реального не сделала.В апреле 2021 года министры иностранных дел Украины, Молдавии и Грузии подписали меморандум о создании "Ассоциированного трио" с целью совместного вступления в Европейский Союз. Хотя Брюссель поддержал новый формат пакетной евроинтеграции трёх бывших советских республик, он приказал долго жить после смены политического курса Грузии.А в феврале 2022 года, за неделю до начала СВО, было объявлено о создании "оси Лондон-Варшава-Киев", или, как шутили тогда комментаторы, "Альянса УПА" (Украина, Польша, Англия). Но новый треугольник так и не был формализован: отношения Киева с Лондоном и Варшавой продолжили развиваться в двустороннем формате.Наряду с попытками ускоренно вступить в ЕС, Украина продолжила искать себя в других форматах европейского сотрудничества. Так, в сентябре 2023 года Украина стала ассоциированным членом Инициативы Трёх Морей (Триморья), которая объединяет 13 государств ЕС, имеющих выход к Балтийскому, Чёрному и Адриатическому морям. Но первую скрипку в Триморье играет Польша, не желающая делиться этим проектом с Украиной.В связи с нарастающим скептицизмом в Брюсселе и столицах европейских стран по отношению к Украине, в Киеве в последние месяцы занялись поиском новых креативных идей, под которые можно было бы получить деньги из Европы. Месяц назад, находясь в Ивано-Франковске, Зеленский пообещал, что в сентябре состоится первый экономический саммит "Карпатская интеграционная инициатива", который объединит все страны Карпатского региона.Но 18 сентября оказалось, что планы у Киева – значительно шире. Принимая в минувшую пятницу в своей карпатской резиденции "Синегора" ряд высоких европейских гостей, Зеленский сообщил о создании новой трансрегиональной инициативы – "Карпатской восьмёрки" (Carpathian8, С8)."Мы даём старт новому формату C8 – "Карпатской восьмёрке", объединяющей нас и наших соседей в Европе: Румынию, Сербию, Польшу, Словакию, Чехию, Австрию, Венгрию и, конечно, Евросоюз в целом", – заявил он.Но громкое название разошлось с действительностью. Во-первых, несмотря на брендинг резиденции и её помещений символикой С8, официально мероприятие именовалось саммитом "Карпатской интеграционной инициативы". Во-вторых, с "восьмёркой" тоже не сложилось, причём несколько раз кряду.В резиденцию "Синегора", расположенную в высокогорном карпатском селе Гута (Ивано-Франковская область), поначалу прибыли лишь президенты Сербии и Румынии – Александр Вучич и Никушор Дан, премьер-министр Польши Дональд Туск, председатель Федерального совета (Сената) Австрийской Республики Кристина Шварц-Фукс и заместитель председателя Сената Чехии Йиржи Драгош.Премьер Словакии Роберт Фицо, накануне планировавший принять участие в саммите, неожиданно отменил визит на Украину якобы из-за болезни. Братиславу на мероприятии представлял приехавший позже государственный секретарь МИД Словакии Марек Эшток.А вот Будапешт, формально не отказываясь от участия в новом формате, фактически устроил демарш, прислав на мероприятие только посла Венгрии в Киеве Антала Гейзера, миссия которого ограничилась участием в экономическом форуме. Венгерские комментаторы считают это реакцией на нежелание Киева выполнять свои обязательства по соблюдению языковых и образовательных прав закарпатских венгров.Таким образом, на первом саммите "Карпатской восьмёрки" было всего семь государственных флагов, а флаг Евросоюза и вовсе отсутствовал, поскольку никто из Брюсселя в Гуту не приехал.Итоговую декларацию саммита "Карпатской интеграционной инициативы" подписали всего шесть государств: Австрия, Польша, Румыния, Сербия, Словакия и Украина. Почему не оказалось подписи представителя Чехии – неизвестно.Главное же, что в саммите "Карпатской восьмёрки" приняли участие лишь четыре человека в статусе главы государства или правительства. Да и это количество – достаточно условно, ведь, согласно Конституции Украины, полномочия Владимира Зеленского давно завершились, а Александр Вучич является "хромой уткой", поскольку 27 сентября подаст в отставку.При этом на Карпатском экономическом форуме, который поздним вечером 18 сентября начался в гостинице Radisson Blu Resort на курорте Буковель, компанию Владимиру Зеленскому составил лишь президент Румынии Никушор Дан – Дональд Туск и Александр Вучич сразу отправились домой. Более того, прибыв в Сербию, Вучич дал издевательский комментарий: "Мне показалось интересным, что у всех участников саммита, кто общался со своими СМИ, нашлись какие-то замечания к Украине".Зеленский попытался затмить провал политической части своей инициативы масштабами Карпатского экономического форума, на который прибыли около 1400 участников из 25 стран мира, в том числе представители почти 400 компаний из всех стран "Карпатской восьмёрки".Он подчеркнул, что в Карпатском регионе проживает около 126 миллионов человек, а совокупный ВВП региона составляет 3,4 триллиона долларов – около 15% ВВП Европейского Союза.Однако с так называемым "инвестиционным портфелем" Карпатского экономического форума также возникли проблемы. Сначала в Офисе президента Украины объявили, что этот портфель состоит из 95 проектов на сумму более 42,5 миллиарда евро в энергетике, промышленности, инновационных технологиях, логистике и т. д., среди которых 55 проектов на 8 миллиардов евро – на территории украинских Карпат.Но 19 сентября премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил, что в ходе Карпатского экономического форума было сформировано 50 инвестиционных и торговых проектов из всех стран С8 на общую сумму более миллиарда евро, а какая доля приходится на Украину – неизвестно.Но дело даже не в этом. Все авторы проектов попросту конкурируют за деньги Европейского Союза, а тот не скрывает скептического отношения к новой идее Зеленского.Так, глава Еврокомиссии не приняла участие в саммите "восьмёрки" даже онлайн, да и на экономическом форуме её лишённое конкретики было показано лишь в записи. При этом самый высокопоставленный представитель Брюсселя на форуме – Кристина Микулова, председатель хаба Европейского инвестиционного банка для стран Восточной Европы.Таким образом, надежды Украины и других стран "восьмёрки" обойти европейскую бюрократию через очередную локальную платформу вряд ли оправдаются.Собственно, участники саммита С8 это прекрасно понимали. В его итоговой декларации сказано, что учредители "Карпатской интеграционной инициативы" будут развивать, консолидировать и обеспечивать синергию с "существующими карпатскими механизмами, созданными действующими программами Interreg, Карпатским еврорегионом и Карпатской конвенцией, а также другими взаимодополняющими соответствующими форматами регионального сотрудничества, такими как Инициатива Трёх морей и Стратегия Европейского Союза для Дунайского региона, который охватывает практически все Карпатские горы".Прочитав перечень всех этих программ, инициатив и структур, уже висящих на бюджете ЕС, возникает естественный вопрос: зачем Брюсселю финансировать ещё одну инициативу, да ещё и претендующую на миллиарды евро?Зеленский на Карпатском экономическом форуме пытался обосновать это необходимостью обезопасить и модернизировать тыловую логистику, энергетические и транспортные коридоры, которые идут на Украину с Запада.Кроме того, лидер киевского режима предложил создать Карпатский ветроэнергетический кластер мощностью 1,5 гигаватта."Карпаты могут стать поставщиком энергии для Европейского Союза, а не просто транзитным регионом", – заявил он, добавив, что реализация таких проектов будет способствовать достижению энергетической независимости от России.При этом еще 8 июля 2026 года Европарламент принял официальную резолюцию, критикующую планы строительства промышленных ветряных турбин в высокогорных районах и на полонинах украинских Карпат. То есть даже конкретные предложения Киева, касающиеся региона, идут вразрез с политикой Брюсселя.Поэтому России не стоит воспринимать "Карпатскую восьмёрку" как реальный геополитический проект, а тем более – как угрозу или контур потенциального "санитарного кордона". Судя по всему, это мертворожденный формат, который распадется при первых спорах о гипотетическом распределении бюджетов ЕС в его рамках.
https://ukraina.ru/20231227/1052408931.html
https://ukraina.ru/20250316/1044320461.html
https://ukraina.ru/20260920/tramp-vpervye-raskryl-gryaznuyu-pravdu-o-mnogoletnikh-taynykh-udarakh-rossii-po-evrope-1083307163.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, киев, польша, роберт фицо, александр вучич, владимир зеленский, ес, мид, сенат
Эксклюзив, Украина, Киев, Польша, Роберт Фицо, Александр Вучич, Владимир Зеленский, ЕС, МИД, сенат

Отчаянно сражаются за европейские деньги: что нужно знать о "Карпатской восьмёрке"

09:41 21.09.2026
 
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
- РИА Новости, 1920, 21.09.2026
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
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Олег Хавич
автор издания Украина.ру
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Глава киевского режима Владимир Зеленский объявил о создании нового формата сотрудничества с европейскими странами – "Карпатской восьмёрки". Но уже первый саммит этой инициативы оказался провальным.
Команда Зеленского с момента прихода к власти в Киеве регулярно провозглашает различные интеграционные инициативы с участием Украины, которые со временем сходят на нет.
К примеру, в июле 2020 года Польша, Литва и Украина создали региональный альянс под названием "Люблинский треугольник". Но кроме нескольких встреч на уровне президентов и глав МИД трёх стран, новая структура ничего реального не сделала.
В апреле 2021 года министры иностранных дел Украины, Молдавии и Грузии подписали меморандум о создании "Ассоциированного трио" с целью совместного вступления в Европейский Союз. Хотя Брюссель поддержал новый формат пакетной евроинтеграции трёх бывших советских республик, он приказал долго жить после смены политического курса Грузии.
А в феврале 2022 года, за неделю до начала СВО, было объявлено о создании "оси Лондон-Варшава-Киев", или, как шутили тогда комментаторы, "Альянса УПА" (Украина, Польша, Англия). Но новый треугольник так и не был формализован: отношения Киева с Лондоном и Варшавой продолжили развиваться в двустороннем формате.
Наряду с попытками ускоренно вступить в ЕС, Украина продолжила искать себя в других форматах европейского сотрудничества. Так, в сентябре 2023 года Украина стала ассоциированным членом Инициативы Трёх Морей (Триморья), которая объединяет 13 государств ЕС, имеющих выход к Балтийскому, Чёрному и Адриатическому морям. Но первую скрипку в Триморье играет Польша, не желающая делиться этим проектом с Украиной.
В связи с нарастающим скептицизмом в Брюсселе и столицах европейских стран по отношению к Украине, в Киеве в последние месяцы занялись поиском новых креативных идей, под которые можно было бы получить деньги из Европы. Месяц назад, находясь в Ивано-Франковске, Зеленский пообещал, что в сентябре состоится первый экономический саммит "Карпатская интеграционная инициатива", который объединит все страны Карпатского региона.
Разведывательный батальон танковой дивизии ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
27 декабря 2023, 05:20
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Но 18 сентября оказалось, что планы у Киева – значительно шире. Принимая в минувшую пятницу в своей карпатской резиденции "Синегора" ряд высоких европейских гостей, Зеленский сообщил о создании новой трансрегиональной инициативы – "Карпатской восьмёрки" (Carpathian8, С8).
"Мы даём старт новому формату C8 – "Карпатской восьмёрке", объединяющей нас и наших соседей в Европе: Румынию, Сербию, Польшу, Словакию, Чехию, Австрию, Венгрию и, конечно, Евросоюз в целом", – заявил он.
Но громкое название разошлось с действительностью. Во-первых, несмотря на брендинг резиденции и её помещений символикой С8, официально мероприятие именовалось саммитом "Карпатской интеграционной инициативы". Во-вторых, с "восьмёркой" тоже не сложилось, причём несколько раз кряду.
В резиденцию "Синегора", расположенную в высокогорном карпатском селе Гута (Ивано-Франковская область), поначалу прибыли лишь президенты Сербии и Румынии – Александр Вучич и Никушор Дан, премьер-министр Польши Дональд Туск, председатель Федерального совета (Сената) Австрийской Республики Кристина Шварц-Фукс и заместитель председателя Сената Чехии Йиржи Драгош.
Премьер Словакии Роберт Фицо, накануне планировавший принять участие в саммите, неожиданно отменил визит на Украину якобы из-за болезни. Братиславу на мероприятии представлял приехавший позже государственный секретарь МИД Словакии Марек Эшток.
А вот Будапешт, формально не отказываясь от участия в новом формате, фактически устроил демарш, прислав на мероприятие только посла Венгрии в Киеве Антала Гейзера, миссия которого ограничилась участием в экономическом форуме. Венгерские комментаторы считают это реакцией на нежелание Киева выполнять свои обязательства по соблюдению языковых и образовательных прав закарпатских венгров.
Таким образом, на первом саммите "Карпатской восьмёрки" было всего семь государственных флагов, а флаг Евросоюза и вовсе отсутствовал, поскольку никто из Брюсселя в Гуту не приехал.
- РИА Новости, 1920, 16.03.2025
16 марта 2025, 07:59История
Карпатская Украина: украинская держава, просуществовавшая один деньПодкарпатские русины… Кстати, почему подкарпатские, тогда как регион называется Закарпатье? Потому что это с точки зрения Украины он находится за Карпатами. С точки зрения Европы (а территорию Закарпатья считают своей Венгрия, Румыния и Словакия) регион находится у подножия Карпат
Итоговую декларацию саммита "Карпатской интеграционной инициативы" подписали всего шесть государств: Австрия, Польша, Румыния, Сербия, Словакия и Украина. Почему не оказалось подписи представителя Чехии – неизвестно.
Главное же, что в саммите "Карпатской восьмёрки" приняли участие лишь четыре человека в статусе главы государства или правительства. Да и это количество – достаточно условно, ведь, согласно Конституции Украины, полномочия Владимира Зеленского давно завершились, а Александр Вучич является "хромой уткой", поскольку 27 сентября подаст в отставку.
При этом на Карпатском экономическом форуме, который поздним вечером 18 сентября начался в гостинице Radisson Blu Resort на курорте Буковель, компанию Владимиру Зеленскому составил лишь президент Румынии Никушор Дан – Дональд Туск и Александр Вучич сразу отправились домой. Более того, прибыв в Сербию, Вучич дал издевательский комментарий: "Мне показалось интересным, что у всех участников саммита, кто общался со своими СМИ, нашлись какие-то замечания к Украине".
Зеленский попытался затмить провал политической части своей инициативы масштабами Карпатского экономического форума, на который прибыли около 1400 участников из 25 стран мира, в том числе представители почти 400 компаний из всех стран "Карпатской восьмёрки".
Он подчеркнул, что в Карпатском регионе проживает около 126 миллионов человек, а совокупный ВВП региона составляет 3,4 триллиона долларов – около 15% ВВП Европейского Союза.
Однако с так называемым "инвестиционным портфелем" Карпатского экономического форума также возникли проблемы. Сначала в Офисе президента Украины объявили, что этот портфель состоит из 95 проектов на сумму более 42,5 миллиарда евро в энергетике, промышленности, инновационных технологиях, логистике и т. д., среди которых 55 проектов на 8 миллиардов евро – на территории украинских Карпат.
Но 19 сентября премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил, что в ходе Карпатского экономического форума было сформировано 50 инвестиционных и торговых проектов из всех стран С8 на общую сумму более миллиарда евро, а какая доля приходится на Украину – неизвестно.
Но дело даже не в этом. Все авторы проектов попросту конкурируют за деньги Европейского Союза, а тот не скрывает скептического отношения к новой идее Зеленского.
Так, глава Еврокомиссии не приняла участие в саммите "восьмёрки" даже онлайн, да и на экономическом форуме её лишённое конкретики было показано лишь в записи. При этом самый высокопоставленный представитель Брюсселя на форуме – Кристина Микулова, председатель хаба Европейского инвестиционного банка для стран Восточной Европы.
Таким образом, надежды Украины и других стран "восьмёрки" обойти европейскую бюрократию через очередную локальную платформу вряд ли оправдаются.
Трамп - РИА Новости, 1920, 20.09.2026
Вчера, 07:12
Трамп впервые раскрыл грязную правду о многолетних тайных ударах России по ЕвропеВ пятницу президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете Белого дома сделал очень странное заявление, которое многих поставило в тупик.
Собственно, участники саммита С8 это прекрасно понимали. В его итоговой декларации сказано, что учредители "Карпатской интеграционной инициативы" будут развивать, консолидировать и обеспечивать синергию с "существующими карпатскими механизмами, созданными действующими программами Interreg, Карпатским еврорегионом и Карпатской конвенцией, а также другими взаимодополняющими соответствующими форматами регионального сотрудничества, такими как Инициатива Трёх морей и Стратегия Европейского Союза для Дунайского региона, который охватывает практически все Карпатские горы".
Прочитав перечень всех этих программ, инициатив и структур, уже висящих на бюджете ЕС, возникает естественный вопрос: зачем Брюсселю финансировать ещё одну инициативу, да ещё и претендующую на миллиарды евро?
Зеленский на Карпатском экономическом форуме пытался обосновать это необходимостью обезопасить и модернизировать тыловую логистику, энергетические и транспортные коридоры, которые идут на Украину с Запада.
Кроме того, лидер киевского режима предложил создать Карпатский ветроэнергетический кластер мощностью 1,5 гигаватта.
"Карпаты могут стать поставщиком энергии для Европейского Союза, а не просто транзитным регионом", – заявил он, добавив, что реализация таких проектов будет способствовать достижению энергетической независимости от России.
При этом еще 8 июля 2026 года Европарламент принял официальную резолюцию, критикующую планы строительства промышленных ветряных турбин в высокогорных районах и на полонинах украинских Карпат. То есть даже конкретные предложения Киева, касающиеся региона, идут вразрез с политикой Брюсселя.
Поэтому России не стоит воспринимать "Карпатскую восьмёрку" как реальный геополитический проект, а тем более – как угрозу или контур потенциального "санитарного кордона". Судя по всему, это мертворожденный формат, который распадется при первых спорах о гипотетическом распределении бюджетов ЕС в его рамках.
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ЭксклюзивУкраинаКиевПольшаРоберт ФицоАлександр ВучичВладимир ЗеленскийЕСМИДсенат
 
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