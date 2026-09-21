ЦИК назвал фаворитов выборов в Госдуму на финишной прямой подсчета - 21.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260921/tsentrizbirkom-nazval-favoritov-vyborov-v-gosdumu-na-finishnoy-pryamoy-podscheta-1083317928.html
ЦИК назвал фаворитов выборов в Госдуму на финишной прямой подсчета
ЦИК назвал фаворитов выборов в Госдуму на финишной прямой подсчета - 21.09.2026 Украина.ру
ЦИК назвал фаворитов выборов в Госдуму на финишной прямой подсчета
Центральная избирательная комиссия России обнародовала обновленные сведения о ходе подсчета голосов на выборах в Государственную думу девятого созыва по партийным спискам после обработки 93,06 процента протоколов
2026-09-21T09:42
2026-09-21T09:50
новости
выборы
россия
киев
владимир путин
единая россия
кпрф
лдпр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/15/1083318280_0:168:3041:1879_1920x0_80_0_0_babbcb29f841e07d97c7469a30baa578.jpg
Согласно официальной информации ведомства, уверенное первое место удерживает "Единая Россия" с результатом 57,83 процента. На второй строчке закрепилась КПРФ, набравшая 13,81 процента голосов, а замыкает тройку лидеров ЛДПР, за которую проголосовали 8,93 процента избирателей. Преодолеть пятипроцентный барьер также удается партии "Новые люди", получившей поддержку 7,97 процента граждан, тогда как "Справедливая Россия" сейчас находится на грани прохождения с показателем 4,96 процента. Что касается остальных участников избирательной гонки, то Партия пенсионеров заручилась поддержкой 2,03 процента избирателей, "Зеленые" набрали 1,14 процента, а "Коммунисты России" остановились на отметке 0,86 процента. Меньше всего голосов на данный момент у партии "Родина" — 0,72 процента и Партии прямой демократии — 0,35 процента.Нынешний электоральный цикл в рамках единого дня голосования проходил в трехдневном формате — с 18 по 20 сентября. В общей сложности по всей стране распределялись более 20,7 тысячи депутатских мандатов и различных выборных должностей. Ранее глава государства Владимир Путин особо отмечал значимость этой кампании, назвав формирование нового состава нижней палаты парламента ключевым событием во внутренней политике страны.О попытках помешать голосованию - в материале Киев пытался сорвать выборы: сбито около двух тысяч БПЛА и ракет на сайте Украина.ру.
россия
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/15/1083318280_156:0:2885:2047_1920x0_80_0_0_5c422b14a3ced0c758fbd262386a971f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, выборы, россия, киев, владимир путин, единая россия, кпрф, лдпр
Новости, выборы, Россия, Киев, Владимир Путин, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР

ЦИК назвал фаворитов выборов в Госдуму на финишной прямой подсчета

09:42 21.09.2026 (обновлено: 09:50 21.09.2026)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПодсчет голосов на выборах в Госдуму
Подсчет голосов на выборах в Госдуму - РИА Новости, 1920, 21.09.2026
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Центральная избирательная комиссия России обнародовала обновленные сведения о ходе подсчета голосов на выборах в Государственную думу девятого созыва по партийным спискам после обработки 93,06 процента протоколов
Согласно официальной информации ведомства, уверенное первое место удерживает "Единая Россия" с результатом 57,83 процента.
На второй строчке закрепилась КПРФ, набравшая 13,81 процента голосов, а замыкает тройку лидеров ЛДПР, за которую проголосовали 8,93 процента избирателей.
Преодолеть пятипроцентный барьер также удается партии "Новые люди", получившей поддержку 7,97 процента граждан, тогда как "Справедливая Россия" сейчас находится на грани прохождения с показателем 4,96 процента.
Что касается остальных участников избирательной гонки, то Партия пенсионеров заручилась поддержкой 2,03 процента избирателей, "Зеленые" набрали 1,14 процента, а "Коммунисты России" остановились на отметке 0,86 процента.
Меньше всего голосов на данный момент у партии "Родина" — 0,72 процента и Партии прямой демократии — 0,35 процента.
Нынешний электоральный цикл в рамках единого дня голосования проходил в трехдневном формате — с 18 по 20 сентября. В общей сложности по всей стране распределялись более 20,7 тысячи депутатских мандатов и различных выборных должностей.
Ранее глава государства Владимир Путин особо отмечал значимость этой кампании, назвав формирование нового состава нижней палаты парламента ключевым событием во внутренней политике страны.
О попытках помешать голосованию - в материале Киев пытался сорвать выборы: сбито около двух тысяч БПЛА и ракет на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостивыборыРоссияКиевВладимир ПутинЕдиная РоссияКПРФЛДПР
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
09:42ЦИК назвал фаворитов выборов в Госдуму на финишной прямой подсчета
09:41Отчаянно сражаются за европейские деньги: что нужно знать о "Карпатской восьмёрке"
09:25Разгром сухогрузов и газораспределительной станции: Минобороны раскрыло цели ночных ударов
09:04Восемь дронов "Баба-Яга" за 20 минут: рекордная "Ёлочка" и другие подробности
09:00Торг за мир, успехи ВС РФ, народный бунт. Хроника событий на утро 21 сентября
08:13ВС РФ пресекли попытки ВСУ прорваться с внешней стороны к Харьковскому котлу
08:00"Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет". Призвание Рюрика и рождение русского государства
07:30Бегство генпрокурора, санкционный кляп для Мендель и неромантичный Буданов*. Украина на минувшей неделе
07:24Мы не тырим мелочь из церковной кружки: особенности национального патриотизма
07:23Силы ПВО отразили массированный налёт БПЛА на Ростовскую область
07:03Крымский мост возобновил движение автотранспорта. Геленджик и Сочи открыли для полётов
07:00Ростислав Ищенко: Европа хочет усилить свои армии так, чтобы в случае войны с Россией свести дело к ничье
06:34"Дизель, дизель, дизель...": Трамп потребовал от Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ
06:02"Киевскому режиму выгодны огромные потери ВСУ": эксперты раскрыли настоящие цели Зеленского
05:54ДНР под ударом: при атаках БПЛА погибли два человека, четверо мирных жителей ранены
05:08ВС РФ продолжают удары по целям на Украине и оккупированных ВСУ территориях. Что известно к этому часу
03:30Атаки ВСУ во время выборов повредили или разрушили 74 здания избиркомов
02:49Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
01:37Минобороны РФ: силы ПВО за день сбили над Россией 112 украинских беспилотников
01:13Киев пытался сорвать выборы: сбито около двух тысяч БПЛА и ракет
Лента новостейМолния