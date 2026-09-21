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ЦИК назвал фаворитов выборов в Госдуму на финишной прямой подсчета

ЦИК назвал фаворитов выборов в Госдуму на финишной прямой подсчета - 21.09.2026 Украина.ру

ЦИК назвал фаворитов выборов в Госдуму на финишной прямой подсчета

Центральная избирательная комиссия России обнародовала обновленные сведения о ходе подсчета голосов на выборах в Государственную думу девятого созыва по партийным спискам после обработки 93,06 процента протоколов

2026-09-21T09:42

2026-09-21T09:42

2026-09-21T09:50

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Согласно официальной информации ведомства, уверенное первое место удерживает "Единая Россия" с результатом 57,83 процента. На второй строчке закрепилась КПРФ, набравшая 13,81 процента голосов, а замыкает тройку лидеров ЛДПР, за которую проголосовали 8,93 процента избирателей. Преодолеть пятипроцентный барьер также удается партии "Новые люди", получившей поддержку 7,97 процента граждан, тогда как "Справедливая Россия" сейчас находится на грани прохождения с показателем 4,96 процента. Что касается остальных участников избирательной гонки, то Партия пенсионеров заручилась поддержкой 2,03 процента избирателей, "Зеленые" набрали 1,14 процента, а "Коммунисты России" остановились на отметке 0,86 процента. Меньше всего голосов на данный момент у партии "Родина" — 0,72 процента и Партии прямой демократии — 0,35 процента.Нынешний электоральный цикл в рамках единого дня голосования проходил в трехдневном формате — с 18 по 20 сентября. В общей сложности по всей стране распределялись более 20,7 тысячи депутатских мандатов и различных выборных должностей. Ранее глава государства Владимир Путин особо отмечал значимость этой кампании, назвав формирование нового состава нижней палаты парламента ключевым событием во внутренней политике страны.О попытках помешать голосованию - в материале Киев пытался сорвать выборы: сбито около двух тысяч БПЛА и ракет на сайте Украина.ру.

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