https://ukraina.ru/20260821/vpervye-za-vosem-let-ukraina-zhdt-vizita-voennogo-komiteta-nato-1082688136.html

Впервые за восемь лет: Украина ждёт визита Военного комитета НАТО

Впервые за восемь лет: Украина ждёт визита Военного комитета НАТО - 21.08.2026 Украина.ру

Впервые за восемь лет: Украина ждёт визита Военного комитета НАТО

Уже в этом октябре Киев может принять делегацию Военного комитета НАТО — впервые за восемь лет. Об этом 21 августа сообщил главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый

2026-08-21T13:20

2026-08-21T13:20

2026-08-21T13:20

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Он рассказал, что впервые на новой должности пообщался с главой Военного комитета НАТО адмиралом Джузеппе Каво Драгоне. По итогам беседы стало известно, что делегация комитета посетит Украину в октябре. Сам Драгоне уже бывал в стране трижды."Проинформировал о ситуации на фронте и о наших приоритетах: дальнобойные удары, гибкая тактика пехоты, роботизация передовой. Отдельно говорили о противовоздушной обороне. Защита неба — это мой приоритет", — рассказал Драпатый.Он добавил, что Украина не только получает поддержку партнёров, но и передаёт боевой опыт, "которого сегодня нет ни у кого, и он работает на безопасность всего Альянса". Официального подтверждения от НАТО пока нет.Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая заявляла, что Зеленский до сих пор не утвердил кадровые предложения Драпатого.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, россия, михаил драпатый, марьяна безуглая, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины, рада