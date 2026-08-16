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"Минобороны скатилось": Безуглая раскритиковала Зеленского за кадровый хаос в армии

"Минобороны скатилось": Безуглая раскритиковала Зеленского за кадровый хаос в армии - 16.08.2026 Украина.ру

"Минобороны скатилось": Безуглая раскритиковала Зеленского за кадровый хаос в армии

Владимир Зеленский до сих пор не подписал ни одной отставки и ни одного назначения в командовании ВСУ, поданных новым главкомом Драпатым почти месяц назад. Об этом 16 августа заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая

2026-08-16T14:51

2026-08-16T14:51

2026-08-16T14:52

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По её словам, Минобороны Украины за месяц "скатилось". Безуглая считает, что исполняющий обязанности главы ведомства Хмара делает только популистские заявления, игнорируя важные темы.Депутат предложила Зеленскому аннулировать должность министра обороны и поставить на это место "сервер с ИИ без амбиций", заявив, что эффект будет тот же.Ранее Зеленский снял с должности предыдущего главу Минобороны Фёдорова, из-за чего на Украине начались протесты. В ВСУ заявляли, что глава киевского режима избавился от него из-за денег — побоялся перераспределения коррупционных средств.Об этом – подробнее в материале Неутешительные прогнозы Зеленского: мобилизация, тяжелая зима и причины отставок. Интервью Sky NewsБольше событий представлено в ежедневном обзоре Атака на Москву и не только, взрывы в Киеве. Хроника событий на утро 16 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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украина, москва, владимир зеленский, марьяна безуглая, киев, александр федоров, вооруженные силы украины, верховная рада, минобороны, новости