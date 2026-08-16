"Минобороны скатилось": Безуглая раскритиковала Зеленского за кадровый хаос в армии - 16.08.2026 Украина.ру
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"Минобороны скатилось": Безуглая раскритиковала Зеленского за кадровый хаос в армии
"Минобороны скатилось": Безуглая раскритиковала Зеленского за кадровый хаос в армии - 16.08.2026 Украина.ру
"Минобороны скатилось": Безуглая раскритиковала Зеленского за кадровый хаос в армии
Владимир Зеленский до сих пор не подписал ни одной отставки и ни одного назначения в командовании ВСУ, поданных новым главкомом Драпатым почти месяц назад. Об этом 16 августа заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая
2026-08-16T14:51
2026-08-16T14:52
украина
москва
владимир зеленский
марьяна безуглая
киев
александр федоров
вооруженные силы украины
верховная рада
минобороны
новости
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По её словам, Минобороны Украины за месяц "скатилось". Безуглая считает, что исполняющий обязанности главы ведомства Хмара делает только популистские заявления, игнорируя важные темы.Депутат предложила Зеленскому аннулировать должность министра обороны и поставить на это место "сервер с ИИ без амбиций", заявив, что эффект будет тот же.Ранее Зеленский снял с должности предыдущего главу Минобороны Фёдорова, из-за чего на Украине начались протесты. В ВСУ заявляли, что глава киевского режима избавился от него из-за денег — побоялся перераспределения коррупционных средств.Об этом – подробнее в материале Неутешительные прогнозы Зеленского: мобилизация, тяжелая зима и причины отставок. Интервью Sky NewsБольше событий представлено в ежедневном обзоре Атака на Москву и не только, взрывы в Киеве. Хроника событий на утро 16 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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украина, москва, владимир зеленский, марьяна безуглая, киев, александр федоров, вооруженные силы украины, верховная рада, минобороны, новости
Украина, Москва, Владимир Зеленский, Марьяна Безуглая, Киев, Александр Федоров, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, Минобороны, Новости

"Минобороны скатилось": Безуглая раскритиковала Зеленского за кадровый хаос в армии

14:51 16.08.2026 (обновлено: 14:52 16.08.2026)
 
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE
- РИА Новости, 1920, 16.08.2026
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE
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Владимир Зеленский до сих пор не подписал ни одной отставки и ни одного назначения в командовании ВСУ, поданных новым главкомом Драпатым почти месяц назад. Об этом 16 августа заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая
По её словам, Минобороны Украины за месяц "скатилось". Безуглая считает, что исполняющий обязанности главы ведомства Хмара делает только популистские заявления, игнорируя важные темы.
Депутат предложила Зеленскому аннулировать должность министра обороны и поставить на это место "сервер с ИИ без амбиций", заявив, что эффект будет тот же.
Ранее Зеленский снял с должности предыдущего главу Минобороны Фёдорова, из-за чего на Украине начались протесты. В ВСУ заявляли, что глава киевского режима избавился от него из-за денег — побоялся перераспределения коррупционных средств.
Об этом – подробнее в материале Неутешительные прогнозы Зеленского: мобилизация, тяжелая зима и причины отставок. Интервью Sky News
Больше событий представлено в ежедневном обзоре Атака на Москву и не только, взрывы в Киеве. Хроника событий на утро 16 августа
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