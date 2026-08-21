https://ukraina.ru/20260821/alekhin-o-boyakh-pod-kharkovom-shturmoviki-severa-nastupayut-v-kazachey-lopani-i-u-goptovki-1082671155.html
Алехин о боях под Харьковом: штурмовики "Севера" наступают в Казачьей Лопани и у Гоптовки
Алехин о боях под Харьковом: штурмовики "Севера" наступают в Казачьей Лопани и у Гоптовки - 21.08.2026 Украина.ру
Алехин о боях под Харьковом: штурмовики "Севера" наступают в Казачьей Лопани и у Гоптовки
Штурмовые подразделения "северян" продолжают успешное наступление в Казачьей Лопани и у Гоптовки, отражая контратаки ВСУ. Авиация уничтожила резервы противника в Слатино и Должике. Таким мнением в комментарии изданию Украина.ру поделился военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2026-08-21T04:30
2026-08-21T04:30
2026-08-21T04:30
новости
россия
харьков
геннадий алехин
сво
новости сво
новости сво россия
прогнозы сво
новости сво сейчас
дзен новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0e/1078971729_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_672224424cb4072750c97c2c5fc6027d.jpg
Комментируя ситуацию в районе Казачьей Лопани, Алехин сообщил о штурмовых действиях и контратаках противника.Эксперт проинформировал, что штурмовые подразделения группировки "Север" продолжают наступательные действия в Казачьей Лопани и прилегающих лесных массивах. "Штурмовая и армейская авиация ВС РФ уничтожила резервы 475-го отдельного штурмового полка, расположенные в Слатино и Должике — поражён палаточный лагерь", — отметил он.По словам Алехина, противник предпринял контратаку силами четырех боевых групп 23-го отдельного штурмового полка в районе Терновой вдоль трассы Харьков — Липцы — Терновая. Как отметил обозреватель, средства объективного контроля подтвердили уничтожение основной части живой силы врага."Нашими разведчиками пресечена попытка выдвижения трёх групп 127-й отдельной механизированной бригады из Бугаевки на технике", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: У России появился "Гвоздь", который сбивает дроны ВСУ как автомат Калашникова" на сайте Украина.ру.Россия четко предупреждала, что объекты на территории Европы, работающие в интересах ВСУ, рано или поздно станут законной целью. И 5 статья устава НАТО их от этого не спасет. Подробнее об этом — в материале "Алексей Мухин: Украина и Запад терпят поражение, так как им противостоит союз России, Китая, Ирана и КНДР" на сайте Украина.ру.
россия
харьков
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0e/1078971729_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8ef0c0181191fdf740bad50a27dbd901.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, харьков, геннадий алехин, сво, новости сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, спецоперация, наступление вс рф, наступление россии, война, война на украине
Новости, Россия, Харьков, Геннадий Алехин, СВО, новости СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Спецоперация, наступление ВС РФ, наступление России, война, война на Украине
Алехин о боях под Харьковом: штурмовики "Севера" наступают в Казачьей Лопани и у Гоптовки
Штурмовые подразделения "северян" продолжают успешное наступление в Казачьей Лопани и у Гоптовки, отражая контратаки ВСУ. Авиация уничтожила резервы противника в Слатино и Должике. Таким мнением в комментарии изданию Украина.ру поделился военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Комментируя ситуацию в районе Казачьей Лопани, Алехин сообщил о штурмовых действиях и контратаках противника.
Эксперт проинформировал, что штурмовые подразделения группировки "Север" продолжают наступательные действия в Казачьей Лопани и прилегающих лесных массивах.
"Штурмовая и армейская авиация ВС РФ уничтожила резервы 475-го отдельного штурмового полка, расположенные в Слатино и Должике — поражён палаточный лагерь", — отметил он.
По словам Алехина, противник предпринял контратаку силами четырех боевых групп 23-го отдельного штурмового полка в районе Терновой вдоль трассы Харьков — Липцы — Терновая. Как отметил обозреватель, средства объективного контроля подтвердили уничтожение основной части живой силы врага.
"Нашими разведчиками пресечена попытка выдвижения трёх групп 127-й отдельной механизированной бригады из Бугаевки на технике", — резюмировал собеседник издания.
Россия четко предупреждала, что объекты на территории Европы, работающие в интересах ВСУ, рано или поздно станут законной целью. И 5 статья устава НАТО их от этого не спасет. Подробнее об этом — в материале "Алексей Мухин: Украина и Запад терпят поражение, так как им противостоит союз России, Китая, Ирана и КНДР" на сайте Украина.ру.