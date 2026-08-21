https://ukraina.ru/20260821/alekhin-o-boyakh-pod-kharkovom-shturmoviki-severa-nastupayut-v-kazachey-lopani-i-u-goptovki-1082671155.html

Алехин о боях под Харьковом: штурмовики "Севера" наступают в Казачьей Лопани и у Гоптовки

Алехин о боях под Харьковом: штурмовики "Севера" наступают в Казачьей Лопани и у Гоптовки - 21.08.2026 Украина.ру

Алехин о боях под Харьковом: штурмовики "Севера" наступают в Казачьей Лопани и у Гоптовки

Штурмовые подразделения "северян" продолжают успешное наступление в Казачьей Лопани и у Гоптовки, отражая контратаки ВСУ. Авиация уничтожила резервы противника в Слатино и Должике. Таким мнением в комментарии изданию Украина.ру поделился военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2026-08-21T04:30

2026-08-21T04:30

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Комментируя ситуацию в районе Казачьей Лопани, Алехин сообщил о штурмовых действиях и контратаках противника.Эксперт проинформировал, что штурмовые подразделения группировки "Север" продолжают наступательные действия в Казачьей Лопани и прилегающих лесных массивах. "Штурмовая и армейская авиация ВС РФ уничтожила резервы 475-го отдельного штурмового полка, расположенные в Слатино и Должике — поражён палаточный лагерь", — отметил он.По словам Алехина, противник предпринял контратаку силами четырех боевых групп 23-го отдельного штурмового полка в районе Терновой вдоль трассы Харьков — Липцы — Терновая. Как отметил обозреватель, средства объективного контроля подтвердили уничтожение основной части живой силы врага."Нашими разведчиками пресечена попытка выдвижения трёх групп 127-й отдельной механизированной бригады из Бугаевки на технике", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: У России появился "Гвоздь", который сбивает дроны ВСУ как автомат Калашникова" на сайте Украина.ру.Россия четко предупреждала, что объекты на территории Европы, работающие в интересах ВСУ, рано или поздно станут законной целью. И 5 статья устава НАТО их от этого не спасет. Подробнее об этом — в материале "Алексей Мухин: Украина и Запад терпят поражение, так как им противостоит союз России, Китая, Ирана и КНДР" на сайте Украина.ру.

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