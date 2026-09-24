Депутатам — миллиарды, народу — крохи: украинских нардепов озолотят при гигантской дыре в бюджете - 24.09.2026 Украина.ру
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Депутатам — миллиарды, народу — крохи: украинских нардепов озолотят при гигантской дыре в бюджете
Депутатам — миллиарды, народу — крохи: украинских нардепов озолотят при гигантской дыре в бюджете - 24.09.2026 Украина.ру
Депутатам — миллиарды, народу — крохи: украинских нардепов озолотят при гигантской дыре в бюджете
Расходы на выплату заработных плат депутатам Верховной рады Украины и их помощникам в 2027 году увеличатся сразу на 48,85 процента, следует из данных проекта госбюджета страны
2026-09-24T09:39
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Резкое повышение выплат парламентариям запланировано на фоне колоссального финансового кризиса: проект главного финансового документа предполагает дефицит бюджета в размере 37 миллиардов долларов, а также рост совокупного государственного долга до отметки в 276 миллиардов долларов.Согласно приложениям к законопроекту, на законотворческую деятельность Рады в следующем году собираются направить 3,01 миллиарда гривен (почти 5,7 миллиарда рублей), которые целиком пойдут на оклады депутатов и их ассистентов. Для сравнения, в текущем периоде на эти же цели выделялось 2,024 миллиарда гривен (3,8 миллиарда рублей). Помимо этого, налогоплательщикам на 11,2 процента дороже обойдется материально-техническое обеспечение работы парламента — эти траты поднимутся до 1,986 миллиарда гривен (3,75 миллиарда рублей). Почти на пять процентов вырастут расходы и на пиар: финансирование парламентской газеты и телеканала "Рада" заберет более 84 миллионов гривен (почти 159 миллионов рублей). В общей сложности содержание аппарата Верховной рады подорожает на 30,6 процента и превысит 5,084 миллиарда гривен (9,6 миллиарда рублей).При этом для рядовых граждан Украины финансовые планы выглядят гораздо скромнее. Показатель минимальной заработной платы в стране планируют поднять всего на 10,4 процента — с текущих 8647 гривен (около 16 тысяч рублей) до 9546 гривен (18 тысяч рублей) в следующем году.Подробнее о положении страны - в материале Дыра в бюджете, черная зима и демографическая яма: Украину ждет крах экономики на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, рада, верховная рада
Новости, Украина, Рада, Верховная Рада

Депутатам — миллиарды, народу — крохи: украинских нардепов озолотят при гигантской дыре в бюджете

09:39 24.09.2026 (обновлено: 10:00 24.09.2026)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины в Киеве
Заседание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.09.2026
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Расходы на выплату заработных плат депутатам Верховной рады Украины и их помощникам в 2027 году увеличатся сразу на 48,85 процента, следует из данных проекта госбюджета страны
Резкое повышение выплат парламентариям запланировано на фоне колоссального финансового кризиса: проект главного финансового документа предполагает дефицит бюджета в размере 37 миллиардов долларов, а также рост совокупного государственного долга до отметки в 276 миллиардов долларов.
Согласно приложениям к законопроекту, на законотворческую деятельность Рады в следующем году собираются направить 3,01 миллиарда гривен (почти 5,7 миллиарда рублей), которые целиком пойдут на оклады депутатов и их ассистентов. Для сравнения, в текущем периоде на эти же цели выделялось 2,024 миллиарда гривен (3,8 миллиарда рублей).
Помимо этого, налогоплательщикам на 11,2 процента дороже обойдется материально-техническое обеспечение работы парламента — эти траты поднимутся до 1,986 миллиарда гривен (3,75 миллиарда рублей). Почти на пять процентов вырастут расходы и на пиар: финансирование парламентской газеты и телеканала "Рада" заберет более 84 миллионов гривен (почти 159 миллионов рублей).
В общей сложности содержание аппарата Верховной рады подорожает на 30,6 процента и превысит 5,084 миллиарда гривен (9,6 миллиарда рублей).
При этом для рядовых граждан Украины финансовые планы выглядят гораздо скромнее. Показатель минимальной заработной платы в стране планируют поднять всего на 10,4 процента — с текущих 8647 гривен (около 16 тысяч рублей) до 9546 гривен (18 тысяч рублей) в следующем году.
Подробнее о положении страны - в материале Дыра в бюджете, черная зима и демографическая яма: Украину ждет крах экономики на сайте Украина.ру.
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