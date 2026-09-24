ОБСЕ не реагирует на удары ВСУ по мирным жителям — постпред РФ - 24.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260924/obse-ne-reagiruet-na-udary-vsu-po-mirnym-zhitelyam--postpred-rf-1083396988.html
ОБСЕ не реагирует на удары ВСУ по мирным жителям — постпред РФ
ОБСЕ не реагирует на удары ВСУ по мирным жителям — постпред РФ - 24.09.2026 Украина.ру
ОБСЕ не реагирует на удары ВСУ по мирным жителям — постпред РФ
Россия так и не дождалась от ОБСЕ ни одной содержательной реакции на обращения об ударах ВСУ по мирным жителям и объектам на территории России. Об этом постпред РФ при этой организации Дмитрий Полянский заявил агентству РИА Новости
2026-09-24T09:33
2026-09-24T09:37
украина.ру
новости
россия
обсе
европа
дмитрий полянский
москва
оон
вооруженные силы украины
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/1e/1080801343_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_4c9e6d42d472c03eac73c4b579e5c3a3.jpg
Москва неоднократно поднимала в ОБСЕ вопросы об ударах формирований киевского режима по мирным жителям и гражданским объектам на российской территории."Содержательных ответов мы от структур ОБСЕ и, в первую очередь, от швейцарского председательства, не получали", — ответил Полянский на соответствующий вопрос агентства.По его словам, венская организация в этом смысле мало чем отличается от большинства других международных структур, включая ООН. Во всех подобных случаях их руководство "ограничивается в лучшем случае отписками"."Знаю это по опыту работы в Нью-Йорке", — подчеркнул российский дипломат.ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, штаб-квартира в Вене) — крупнейшая региональная организация, которая занимается вопросами безопасности, прав человека и сотрудничества в Европе, Центральной Азии и Северной Америке. В ней состоят 57 государств, ещё 11 имеют партнёрский статус.Ранее постпред РФ, учитывая нелицеприятную реальность, заявил, что площадка ОБСЕ, "мягко говоря", не место для украинского урегулирования.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
европа
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/1e/1080801343_74:0:1274:900_1920x0_80_0_0_d4813a4490d4ce3b984fdcc110e00842.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, россия, обсе, европа, дмитрий полянский, москва, оон, вооруженные силы украины, всу, военные преступления, киевский режим, погибшие, раненые, удары, удары по россии, обстрелы россии сегодня, мирные жители
Украина.ру, Новости, Россия, ОБСЕ, Европа, Дмитрий Полянский, Москва, ООН, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Военные преступления, киевский режим, погибшие, раненые, удары, удары по России, обстрелы России сегодня, мирные жители

ОБСЕ не реагирует на удары ВСУ по мирным жителям — постпред РФ

09:33 24.09.2026 (обновлено: 09:37 24.09.2026)
 
© AP / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 24.09.2026
© AP / John Minchillo
Читать в
ДзенTelegram
Россия так и не дождалась от ОБСЕ ни одной содержательной реакции на обращения об ударах ВСУ по мирным жителям и объектам на территории России. Об этом постпред РФ при этой организации Дмитрий Полянский заявил агентству РИА Новости
Москва неоднократно поднимала в ОБСЕ вопросы об ударах формирований киевского режима по мирным жителям и гражданским объектам на российской территории.
"Содержательных ответов мы от структур ОБСЕ и, в первую очередь, от швейцарского председательства, не получали", — ответил Полянский на соответствующий вопрос агентства.
По его словам, венская организация в этом смысле мало чем отличается от большинства других международных структур, включая ООН. Во всех подобных случаях их руководство "ограничивается в лучшем случае отписками".
"Знаю это по опыту работы в Нью-Йорке", — подчеркнул российский дипломат.
ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, штаб-квартира в Вене) — крупнейшая региональная организация, которая занимается вопросами безопасности, прав человека и сотрудничества в Европе, Центральной Азии и Северной Америке. В ней состоят 57 государств, ещё 11 имеют партнёрский статус.
Ранее постпред РФ, учитывая нелицеприятную реальность, заявил, что площадка ОБСЕ, "мягко говоря", не место для украинского урегулирования.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиРоссияОБСЕЕвропаДмитрий ПолянскийМоскваООНВооруженные силы УкраиныВСУВоенные преступлениякиевский режимпогибшиераненыеударыудары по Россииобстрелы России сегоднямирные жители
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
09:33ОБСЕ не реагирует на удары ВСУ по мирным жителям — постпред РФ
09:10Добро из детских рук
09:00Зеленский пообещал прилететь в Россию ... на ракете. Москва ответила. Хроника событий на утро 24 сентября
08:59Ночной удар высокоточным оружием: ВС РФ поразили логистику, связь и ВПК Украины
08:57Британские ВВС начали использовать наземные "глушители спутников"
08:24"Реальный результат": Зеленский нацелился на переговоры с Путиным в декабре
08:24Огонь большой войны: Европу еще можно спасти от смертельной ошибки
08:19"Только сотрудничество с Россией может спасти Запад" — а нужно ли спасать?
08:00Настоящий "дядька Черномор". 275 лет Хосе Де Рибасу – Осипу Дерибасу
07:56"Ступор и тяжелый шок": шоу-бизнес потрясен трагической смертью Сергея Соседова
07:42Герои СВО: под артобстрелом доставил боеприпасы и спас раненых
07:33Беда Зеленского: когда у Европы на самом деле кончатся деньги и оружие для Украины
07:28Прилет на ракете отменяется: Захарова пообещала Зеленскому финал как у Лжедмитрия
07:09Евросоюз отдал Киеву восемь миллиардов евро из украденных у России средств — МИД
07:00Дмитрий Евстафьев: США и Британия делают все, чтобы Германия не стала лидером войны с Россией на Украине
06:15Чета Трампов встретила Си Цзиньпина с супругой у трапа самолёта
06:06Дар рассмешить и дар убедить — одно. Выдрин о том, как Украина продала соседям "Карпатскую восьмерку"
06:03"Зеленский сожжёт эту страну!": эксперты о том, почему Украина проиграла
05:24Россия заняла второе место по экспорту оружия в 2025 году. Список первой десятки
05:15Форсайт-форум "СВО и Третья мировая"
Лента новостейМолния