https://ukraina.ru/20260924/obse-ne-reagiruet-na-udary-vsu-po-mirnym-zhitelyam--postpred-rf-1083396988.html

ОБСЕ не реагирует на удары ВСУ по мирным жителям — постпред РФ

ОБСЕ не реагирует на удары ВСУ по мирным жителям — постпред РФ - 24.09.2026 Украина.ру

ОБСЕ не реагирует на удары ВСУ по мирным жителям — постпред РФ

Россия так и не дождалась от ОБСЕ ни одной содержательной реакции на обращения об ударах ВСУ по мирным жителям и объектам на территории России. Об этом постпред РФ при этой организации Дмитрий Полянский заявил агентству РИА Новости

2026-09-24T09:33

2026-09-24T09:33

2026-09-24T09:37

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Москва неоднократно поднимала в ОБСЕ вопросы об ударах формирований киевского режима по мирным жителям и гражданским объектам на российской территории."Содержательных ответов мы от структур ОБСЕ и, в первую очередь, от швейцарского председательства, не получали", — ответил Полянский на соответствующий вопрос агентства.По его словам, венская организация в этом смысле мало чем отличается от большинства других международных структур, включая ООН. Во всех подобных случаях их руководство "ограничивается в лучшем случае отписками"."Знаю это по опыту работы в Нью-Йорке", — подчеркнул российский дипломат.ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, штаб-квартира в Вене) — крупнейшая региональная организация, которая занимается вопросами безопасности, прав человека и сотрудничества в Европе, Центральной Азии и Северной Америке. В ней состоят 57 государств, ещё 11 имеют партнёрский статус.Ранее постпред РФ, учитывая нелицеприятную реальность, заявил, что площадка ОБСЕ, "мягко говоря", не место для украинского урегулирования.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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