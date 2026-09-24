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Кабмин заблокировал украинским городам деньги на защиту энергетики

Кабмин заблокировал украинским городам деньги на защиту энергетики - 24.09.2026 Украина.ру

Кабмин заблокировал украинским городам деньги на защиту энергетики

Украинское правительство в одностороннем порядке заблокировало выплаты местным общинам, которые предназначались для защиты объектов энергетики и подготовки к зиме, возмутилась советник председателя Ассоциации городов Украины Оксана Продан

2026-09-24T10:58

2026-09-24T10:58

2026-09-24T11:15

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Она подчеркнула, что Кабмин не имеет права самостоятельно приостанавливать эти процессы без согласования с Верховной радой. Продан уточнила, что в парламентско-президентской республике министерства не могут руководствоваться лишь собственным желанием, и призвала правительство заранее вносить изменения в госбюджет, если в казне не хватает средств. Решение центральной власти заморозить целевое финансирование напрямую затронет более тысячи муниципалитетов. В Ассоциации городов Украины выразили крайнюю обеспокоенность тем, как именно общины теперь должны выполнять планы по обеспечению устойчивости инфраструктуры, ликвидировать последствия прилетов и восстанавливать разрушенное жилье граждан в условиях полного отсутствия предусмотренных законом денег. На прошлой неделе глава бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа уже предупреждала о критическом дефиците ресурсов. Ранее Минфин Украины скорректировал бюджетное расписание и отложил на самый конец года капитальные расходы на сумму 39 миллиардов гривен (более 73 миллиардов рублей). В эту сумму входили программы защиты энергосистемы, возведения школьных укрытий и ремонта больниц, финансирование которых теперь рискуют вообще не успеть возобновить. Подробнее об успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, оксана продан, верховная рада, кабмин, минфин