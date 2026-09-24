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"Колоссальные цены" и два провайдера: украинцев призвали тратить больше денег из-за ударов РФ

"Колоссальные цены" и два провайдера: украинцев призвали тратить больше денег из-за ударов РФ - 24.09.2026 Украина.ру

"Колоссальные цены" и два провайдера: украинцев призвали тратить больше денег из-за ударов РФ

Украинский депутат Александр Федиенко в своем телеграм-канале посоветовал гражданам дополнительно потратиться и подключить услуги сразу двух интернет-провайдеров на фоне неспособности властей защитить инфраструктуру связи

2026-09-24T10:10

2026-09-24T10:10

2026-09-24T10:48

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Он признал, что удары России по телекоммуникационным объектам продолжаются, но защитить их централизованно не получается. Вместо предоставления гарантий безопасности и защиты оборудования, парламентарий просто порекомендовал гражданам перестраховаться за собственный счет ради стабильной работы и учебы. Параллельно телеком-эксперт Анатолий Фроленков предупредил, что полноценной защиты сетей нет, из-за чего со связью будут серьезные проблемы, а тарифы на интернет из-за российских прилетов станут "колоссальными".Специалист констатировал, что привычные цифровые сервисы из-за технических сбоев могут отключаться по полдня. Вместо восстановления стабильной работы систем гражданам советуют сменить образ жизни: носить с собой распечатанные документы, запас наличных денег, а также понести новые расходы — купить SIM-карты еще двух разных мобильных операторов.Подробнее об успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.

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