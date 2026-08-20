В России заметили цинизм и вандализм украинских десантников - 20.08.2026 Украина.ру
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В России заметили цинизм и вандализм украинских десантников
В России заметили цинизм и вандализм украинских десантников - 20.08.2026 Украина.ру
В России заметили цинизм и вандализм украинских десантников
Очередной снос памятника на подконтрольной ВСУ территории отмечен особым цинизмом. Об этом 20 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2026-08-20T18:08
2026-08-20T18:08
новости
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россия
днепропетровск
мария захарова
владимир зеленский
вооруженные силы украины
вдв
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вандализм
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В комментарии Захарова обратила внимание на очередной неприглядный факт из украинских реалий. В Днепропетровске 15 августа демонтировали скульптуру и постамент памятника уроженцу этого города - легендарному советскому военачальнику, генералу Советской Армии, удостоенного звания Героя Советского Союза за форсирование Днепра в 1944 году, создателю ВДВ как отдельного рода войск Василию Филипповичу Маргелову."Парадоксально и цинично то, что в уничтожении монумента приняли участие военнослужащие 25-й Сичеславской воздушно-десантной бригады ВСУ. Киевские власти пренебрегли памятью легендарного Маргелова ради создания "нового общественного пространства" с "монументом славы" украинским десантникам, буквально галопом отступающим сегодня на поле боя", - констатировала Захарова.В своём телеграм-канале она обратила внимание на ещё один факт в том же городе, который после госпереворота новые власти переименовали в Днепр. Так, 17 августа там был начат снос памятника высотой 8,5 метров рабочим и матросам – участникам революции 1917 года в тогдашнем Екатеринославе, который был установлен в 1958 году. "Как известно, той революции именно Украина во многом обязана и своей государственностью, и развитием языка, – многим она обязана. Однако нынешние украинские власти делают всё, чтобы и эту страницу не просто переписать, а вырвать, разорвать в клочья и сжечь. Именно такой подход и перечёркивает какие-либо разговоры о государственности Украины, - констатировала Захарова. - Это делают не внешние "вороги", а режим Зеленского и те, кто продолжает ему поклоняться.Ранее ситуацию рассмотрел Егор Леев в публикации Добрались до основателя ВДВ: на Украине воюют с памятниками настоящих героевВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, днепропетровск, мария захарова, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вдв, украина.ру, вандализм, памятник, декоммунизация, бывший ссср, усср, великая отечественная война, украинский неонацизм
Новости, Украина, Россия, Днепропетровск, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ВДВ, Украина.ру, вандализм, памятник, декоммунизация, бывший СССР, УССР, Великая Отечественная война, украинский неонацизм

В России заметили цинизм и вандализм украинских десантников

18:08 20.08.2026
 
© commons.wikimedia.org
- РИА Новости, 1920, 20.08.2026
© commons.wikimedia.org
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Очередной снос памятника на подконтрольной ВСУ территории отмечен особым цинизмом. Об этом 20 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
В комментарии Захарова обратила внимание на очередной неприглядный факт из украинских реалий. В Днепропетровске 15 августа демонтировали скульптуру и постамент памятника уроженцу этого города - легендарному советскому военачальнику, генералу Советской Армии, удостоенного звания Героя Советского Союза за форсирование Днепра в 1944 году, создателю ВДВ как отдельного рода войск Василию Филипповичу Маргелову.

"Парадоксально и цинично то, что в уничтожении монумента приняли участие военнослужащие 25-й Сичеславской воздушно-десантной бригады ВСУ. Киевские власти пренебрегли памятью легендарного Маргелова ради создания "нового общественного пространства" с "монументом славы" украинским десантникам, буквально галопом отступающим сегодня на поле боя", - констатировала Захарова.
В своём телеграм-канале она обратила внимание на ещё один факт в том же городе, который после госпереворота новые власти переименовали в Днепр. Так, 17 августа там был начат снос памятника высотой 8,5 метров рабочим и матросам – участникам революции 1917 года в тогдашнем Екатеринославе, который был установлен в 1958 году.
"Как известно, той революции именно Украина во многом обязана и своей государственностью, и развитием языка, – многим она обязана. Однако нынешние украинские власти делают всё, чтобы и эту страницу не просто переписать, а вырвать, разорвать в клочья и сжечь. Именно такой подход и перечёркивает какие-либо разговоры о государственности Украины, - констатировала Захарова. - Это делают не внешние "вороги", а режим Зеленского и те, кто продолжает ему поклоняться.
Ранее ситуацию рассмотрел Егор Леев в публикации Добрались до основателя ВДВ: на Украине воюют с памятниками настоящих героев
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