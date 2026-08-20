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В России заметили цинизм и вандализм украинских десантников

В России заметили цинизм и вандализм украинских десантников - 20.08.2026 Украина.ру

В России заметили цинизм и вандализм украинских десантников

Очередной снос памятника на подконтрольной ВСУ территории отмечен особым цинизмом. Об этом 20 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2026-08-20T18:08

2026-08-20T18:08

2026-08-20T18:08

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В комментарии Захарова обратила внимание на очередной неприглядный факт из украинских реалий. В Днепропетровске 15 августа демонтировали скульптуру и постамент памятника уроженцу этого города - легендарному советскому военачальнику, генералу Советской Армии, удостоенного звания Героя Советского Союза за форсирование Днепра в 1944 году, создателю ВДВ как отдельного рода войск Василию Филипповичу Маргелову."Парадоксально и цинично то, что в уничтожении монумента приняли участие военнослужащие 25-й Сичеславской воздушно-десантной бригады ВСУ. Киевские власти пренебрегли памятью легендарного Маргелова ради создания "нового общественного пространства" с "монументом славы" украинским десантникам, буквально галопом отступающим сегодня на поле боя", - констатировала Захарова.В своём телеграм-канале она обратила внимание на ещё один факт в том же городе, который после госпереворота новые власти переименовали в Днепр. Так, 17 августа там был начат снос памятника высотой 8,5 метров рабочим и матросам – участникам революции 1917 года в тогдашнем Екатеринославе, который был установлен в 1958 году. "Как известно, той революции именно Украина во многом обязана и своей государственностью, и развитием языка, – многим она обязана. Однако нынешние украинские власти делают всё, чтобы и эту страницу не просто переписать, а вырвать, разорвать в клочья и сжечь. Именно такой подход и перечёркивает какие-либо разговоры о государственности Украины, - констатировала Захарова. - Это делают не внешние "вороги", а режим Зеленского и те, кто продолжает ему поклоняться.Ранее ситуацию рассмотрел Егор Леев в публикации Добрались до основателя ВДВ: на Украине воюют с памятниками настоящих героевВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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