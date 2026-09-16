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Девять миллионов отговорок. Зеленский нашел новый способ не проводить выборы
Девять миллионов отговорок. Зеленский нашел новый способ не проводить выборы - 16.09.2026 Украина.ру
Девять миллионов отговорок. Зеленский нашел новый способ не проводить выборы
Владимир Зеленский придумал новое оправдание для отказа от проведения выборов на Украине, сославшись на то, что за пределами страны сейчас находятся девять миллионов граждан, сообщает американский телеканал CBS News
2026-09-16T14:41
2026-09-16T14:41
2026-09-16T14:44
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Зеленский заявил в интервью, что организовать голосование для такого количества беженцев технически невозможно, поскольку раньше за рубежом голосовали от силы 500 тысяч человек. При этом он традиционно добавил, что якобы готов запустить избирательный процесс "хоть завтра", но законы во время боевых действий этого не позволяют.Законный срок президентских полномочий Зеленского официально истек еще в мае 2024 года, однако голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Вопрос проведения выборов в условиях конфликта поднимался в Киеве неоднократно. В частности, газета The Washington Post писала о призывах бывшего министра обороны Михаила Федорова найти безопасный механизм для возобновления демократического процесса Однако советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркивал, что проведение выборов сейчас невозможно из-за действующих юридических ограничений.Подробнее о ситуации – в материале Выживание: как "диктатор без выборов" пытается удержаться у власти?
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новости, выборы, украина, киев, владимир зеленский, михаил федоров, дмитрий кулеба, мид, офис президента
Новости, выборы, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Михаил Федоров, Дмитрий Кулеба, МИД, Офис президента
Девять миллионов отговорок. Зеленский нашел новый способ не проводить выборы
14:41 16.09.2026 (обновлено: 14:44 16.09.2026)
Владимир Зеленский придумал новое оправдание для отказа от проведения выборов на Украине, сославшись на то, что за пределами страны сейчас находятся девять миллионов граждан, сообщает американский телеканал CBS News
Зеленский заявил в интервью, что организовать голосование для такого количества беженцев технически невозможно, поскольку раньше за рубежом голосовали от силы 500 тысяч человек.
При этом он традиционно добавил, что якобы готов запустить избирательный процесс "хоть завтра", но законы во время боевых действий этого не позволяют.
Законный срок президентских полномочий Зеленского официально истек еще в мае 2024 года, однако голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
Вопрос проведения выборов в условиях конфликта поднимался в Киеве неоднократно. В частности, газета The Washington Post писала о призывах бывшего министра обороны Михаила Федорова найти безопасный механизм для возобновления демократического процесса
Однако советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркивал, что проведение выборов сейчас невозможно из-за действующих юридических ограничений.