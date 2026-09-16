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Миграция из украинских мегаполисов не решит социальных проблем - чиновник
Миграция из украинских мегаполисов не решит социальных проблем - чиновник - 16.09.2026 Украина.ру
Миграция из украинских мегаполисов не решит социальных проблем - чиновник
Массовая миграция украинцев из городов в сельскую местность не снимет социальных проблем и оставит много острых вопросов. Об этом заявил глава Офиса миграционной политики Украины Василий Воскобойник
2026-09-16T13:38
2026-09-16T13:38
2026-09-16T13:38
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По мнению чиновника, переезды украинцев из городов в деревни не будут тенденцией."Это будут исключения", - уверен он.Воскобойник отметил, что когда вся Украина останется без электроснабжения, то это будет проблемой, решения которой сейчас нет."Переезд из города в село не изменит в целом ситуацию. Единственное, что будет туалет на улице", - отметил он..По мнению главы Офиса миграционной политики, у переехавших из мегаполисов в малых населённых пунктах будут те же проблемы - с работой, обучением детей и их лечением."Общеукраниская тенденция переезда куда-то людей. Куда? Куда может переехать Киев с населением 3 млн человек? Куда может переехать Харьков, Днепр, Запорожье с общей численностью населения более миллиона человек? У нас нет запасной страны", — заявил Воскобойник.Ранее на эту тему: Украинские волонтёры рекомендуют подумать о зимних квартирахТакже на эту тему: "Реальная уязвимость — не свет, а тепло": украинский эксперт присмотрелся к зимнему периодуВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, киев, украина, мигранты, ситуация на украине, жкх, социальная инфраструктура
Новости, Киев, Украина, мигранты, ситуация на Украине, ЖКХ, социальная инфраструктура
Миграция из украинских мегаполисов не решит социальных проблем - чиновник
Массовая миграция украинцев из городов в сельскую местность не снимет социальных проблем и оставит много острых вопросов. Об этом заявил глава Офиса миграционной политики Украины Василий Воскобойник
По мнению чиновника, переезды украинцев из городов в деревни не будут тенденцией.
"Это будут исключения", - уверен он.
Воскобойник отметил, что когда вся Украина останется без электроснабжения, то это будет проблемой, решения которой сейчас нет.
"Переезд из города в село не изменит в целом ситуацию. Единственное, что будет туалет на улице", - отметил он.
.По мнению главы Офиса миграционной политики, у переехавших из мегаполисов в малых населённых пунктах будут те же проблемы - с работой, обучением детей и их лечением.
"Общеукраниская тенденция переезда куда-то людей. Куда? Куда может переехать Киев с населением 3 млн человек? Куда может переехать Харьков, Днепр, Запорожье с общей численностью населения более миллиона человек? У нас нет запасной страны", — заявил Воскобойник.
Ранее на эту тему: Украинские волонтёры рекомендуют подумать о зимних квартирах
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