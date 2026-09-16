Миграция из украинских мегаполисов не решит социальных проблем - чиновник - 16.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260916/migratsiya-iz-ukrainskikh-megapolisov-ne-reshit-sotsialnykh-problem---chinovnik-1083228693.html
Миграция из украинских мегаполисов не решит социальных проблем - чиновник
Миграция из украинских мегаполисов не решит социальных проблем - чиновник - 16.09.2026 Украина.ру
Миграция из украинских мегаполисов не решит социальных проблем - чиновник
Массовая миграция украинцев из городов в сельскую местность не снимет социальных проблем и оставит много острых вопросов. Об этом заявил глава Офиса миграционной политики Украины Василий Воскобойник
2026-09-16T13:38
2026-09-16T13:38
новости
киев
украина
мигранты
ситуация на украине
жкх
социальная инфраструктура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/13/1067260161_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_d821690648093809627558b1c6707175.jpg
По мнению чиновника, переезды украинцев из городов в деревни не будут тенденцией."Это будут исключения", - уверен он.Воскобойник отметил, что когда вся Украина останется без электроснабжения, то это будет проблемой, решения которой сейчас нет."Переезд из города в село не изменит в целом ситуацию. Единственное, что будет туалет на улице", - отметил он..По мнению главы Офиса миграционной политики, у переехавших из мегаполисов в малых населённых пунктах будут те же проблемы - с работой, обучением детей и их лечением."Общеукраниская тенденция переезда куда-то людей. Куда? Куда может переехать Киев с населением 3 млн человек? Куда может переехать Харьков, Днепр, Запорожье с общей численностью населения более миллиона человек? У нас нет запасной страны", — заявил Воскобойник.Ранее на эту тему: Украинские волонтёры рекомендуют подумать о зимних квартирахТакже на эту тему: "Реальная уязвимость — не свет, а тепло": украинский эксперт присмотрелся к зимнему периодуВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
киев
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/13/1067260161_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_cca85fde1910dd47070275fe93e94551.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, украина, мигранты, ситуация на украине, жкх, социальная инфраструктура
Новости, Киев, Украина, мигранты, ситуация на Украине, ЖКХ, социальная инфраструктура

Миграция из украинских мегаполисов не решит социальных проблем - чиновник

13:38 16.09.2026
 
© Фото : blogging.kiev.ua
- РИА Новости, 1920, 16.09.2026
© Фото : blogging.kiev.ua
Читать в
ДзенTelegram
Массовая миграция украинцев из городов в сельскую местность не снимет социальных проблем и оставит много острых вопросов. Об этом заявил глава Офиса миграционной политики Украины Василий Воскобойник
По мнению чиновника, переезды украинцев из городов в деревни не будут тенденцией.
"Это будут исключения", - уверен он.
Воскобойник отметил, что когда вся Украина останется без электроснабжения, то это будет проблемой, решения которой сейчас нет.
"Переезд из города в село не изменит в целом ситуацию. Единственное, что будет туалет на улице", - отметил он.
.По мнению главы Офиса миграционной политики, у переехавших из мегаполисов в малых населённых пунктах будут те же проблемы - с работой, обучением детей и их лечением.
"Общеукраниская тенденция переезда куда-то людей. Куда? Куда может переехать Киев с населением 3 млн человек? Куда может переехать Харьков, Днепр, Запорожье с общей численностью населения более миллиона человек? У нас нет запасной страны", — заявил Воскобойник.

Ранее на эту тему: Украинские волонтёры рекомендуют подумать о зимних квартирах
Также на эту тему: "Реальная уязвимость — не свет, а тепло": украинский эксперт присмотрелся к зимнему периоду
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКиевУкраинамигрантыситуация на УкраинеЖКХсоциальная инфраструктура
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
14:17Украинским вузам рекомендован комплекс мер к зимнему периоду
14:03Крах гривны и еда за границей: что ждёт Украину зимой
14:02Рада ввела тюремные сроки для сотрудников мошеннических колл-центров
13:38Миграция из украинских мегаполисов не решит социальных проблем - чиновник
13:24Глубокое потрясение: корейская переводчица Достоевского шокирована клеймом "врага Украины"
13:10Москва услышала призыв США к ограничению ударов по энергетике в ходе СВО - МИД РФ
12:51Признание Залужного: советские методы загнали ВСУ в тупик, а успехи РФ дают ей право на ультиматумы
12:37СВО и война в Иране стимулирует спрос ЕС на крупные и дешевые ракетные арсеналы - Reuters
12:15ВСУ нанесли удары по Дому культуры и школам в Херсонской области
12:00Профнепригоден, но кресло не отдаст: глава "Укрпочты" подал в суд на Нацбанк
11:50Разоблачена ОПГ на Западной Украине, производившая и сбывавшая контрафакт
11:24Технический тупик Украины: испанская газета признала превосходство российских дронов
11:20"Представляете, какие там откаты": глава парламента Крыма прояснил заявления НАТО
11:16Зеленский признал: победы над Россией не будет
10:48Украинский депутат заявил о катастрофической нехватке денег на зарплаты ВСУ
10:02Экономика Украины и война: заводы горят, все дорожает, у государства кончаются деньги
10:00В Киеве после взрывов вспыхнул мощный пожар, столицу накрыло удушливым дымом
09:32Не мошенничество — предпринимательство! Обвиняемого в хищении на СВО просят выпустить из СИЗО
09:21Удар по сухогрузу с оружием и автозаводу: Минобороны отчиталось об успехах ВС РФ
09:00Европейское "Сомали", провалы ВСУ, стоп санкции. Хроника событий на утро 16 сентября
Лента новостейМолния