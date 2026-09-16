Москва услышала призыв США к ограничению ударов по энергетике в ходе СВО - МИД РФ - 16.09.2026 Украина.ру
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Москва услышала призыв США к ограничению ударов по энергетике в ходе СВО - МИД РФ
Москва услышала призыв США к ограничению ударов по энергетике в ходе СВО - МИД РФ - 16.09.2026 Украина.ру
Москва услышала призыв США к ограничению ударов по энергетике в ходе СВО - МИД РФ
Заявления президента США Дональда Трампа об отказе от ударов по объектам энергетики в ходе СВО услышаны в Москве. Об этом 16 сентября заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков
2026-09-16T13:10
2026-09-16T13:10
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Ранее, 13 сентября президент США Дональд Трамп назвал причиной глобального дефицита дизельного топлива на мировом рынке с атаками ВСУ на российские нефтеперерабатывающие заводы. Он потребовал от Владимира Зеленского прекратить такие атаки и позже заявил, что Москва и Киев согласились остановить взаимные удары."Мы слышали эти заявления. Мы, как и всегда, относимся максимально серьезно ко всему, что доносится из Вашингтона. Мы обращаем внимание, в очередной раз, что заявления зачастую не подкрепляются практическими делами и реальными действиями и эволюцией подходов другой стороны в целом", - заявил Рябков на брифинге, организованном медиагруппой "Россия сегодня".Он отметил, сообщает РИА Новости, что в широком смысле "партия войны" работает на срыв любых подобных пониманий. Рябков также отметил, что диалогу России и США по стратегической стабильности нельзя навредить "потому что его нет"."А перспективы этого диалога зависят не от заявлений такого рода, а по большому счету от того, наступит ли в конце концов в Вашингтоне признание императивности реально улучшать отношения с Российской Федерацией", - пояснил Рябков.Он также заверил, что контакты России с США по украинской проблеме идут и будут продолжены.Зеленский после заявления Трампа запросил у неназванных "партнёров" гарантий соблюдения Россией договорённостей по двустороннему отказу от атак объектов энергетики. Об этом украинский политик сообщил 14 сентября.Затем, 15 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков разъяснил журналистам: проблема насыщения мирового рынка нефтепродуктами не в обеспечении производства НПЗ, а в обеспечении мировой торговли, что требует отмены незаконных санкций. Также о н напомнил о войне США и Израиля против Ирана.Актуальное интервью Иван Скориков: Россия нашла способ сделать так, что украинцы будут готовы завершить войну на ее условияхВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, сергей рябков, дональд трамп, нпз, международная политика, переговоры по украине 2026, новости переговоров, мид рф, украина
Новости, Россия, США, Сергей Рябков, Дональд Трамп, НПЗ, Международная политика, Переговоры по Украине 2026, новости переговоров, МИД РФ, Украина

Москва услышала призыв США к ограничению ударов по энергетике в ходе СВО - МИД РФ

13:10 16.09.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкРоссия и США провели новую встречу, посвящённую двусторонней повестке, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков
Россия и США провели новую встречу, посвящённую двусторонней повестке, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 16.09.2026
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Заявления президента США Дональда Трампа об отказе от ударов по объектам энергетики в ходе СВО услышаны в Москве. Об этом 16 сентября заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков
Ранее, 13 сентября президент США Дональд Трамп назвал причиной глобального дефицита дизельного топлива на мировом рынке с атаками ВСУ на российские нефтеперерабатывающие заводы. Он потребовал от Владимира Зеленского прекратить такие атаки и позже заявил, что Москва и Киев согласились остановить взаимные удары.
"Мы слышали эти заявления. Мы, как и всегда, относимся максимально серьезно ко всему, что доносится из Вашингтона. Мы обращаем внимание, в очередной раз, что заявления зачастую не подкрепляются практическими делами и реальными действиями и эволюцией подходов другой стороны в целом", - заявил Рябков на брифинге, организованном медиагруппой "Россия сегодня".
Он отметил, сообщает РИА Новости, что в широком смысле "партия войны" работает на срыв любых подобных пониманий.
Рябков также отметил, что диалогу России и США по стратегической стабильности нельзя навредить "потому что его нет".
"А перспективы этого диалога зависят не от заявлений такого рода, а по большому счету от того, наступит ли в конце концов в Вашингтоне признание императивности реально улучшать отношения с Российской Федерацией", - пояснил Рябков.
Он также заверил, что контакты России с США по украинской проблеме идут и будут продолжены.
Зеленский после заявления Трампа запросил у неназванных "партнёров" гарантий соблюдения Россией договорённостей по двустороннему отказу от атак объектов энергетики. Об этом украинский политик сообщил 14 сентября.
Затем, 15 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков разъяснил журналистам: проблема насыщения мирового рынка нефтепродуктами не в обеспечении производства НПЗ, а в обеспечении мировой торговли, что требует отмены незаконных санкций. Также о н напомнил о войне США и Израиля против Ирана.
Актуальное интервью Иван Скориков: Россия нашла способ сделать так, что украинцы будут готовы завершить войну на ее условиях
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