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Москва услышала призыв США к ограничению ударов по энергетике в ходе СВО - МИД РФ

Москва услышала призыв США к ограничению ударов по энергетике в ходе СВО - МИД РФ - 16.09.2026 Украина.ру

Москва услышала призыв США к ограничению ударов по энергетике в ходе СВО - МИД РФ

Заявления президента США Дональда Трампа об отказе от ударов по объектам энергетики в ходе СВО услышаны в Москве. Об этом 16 сентября заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков

2026-09-16T13:10

2026-09-16T13:10

2026-09-16T13:10

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Ранее, 13 сентября президент США Дональд Трамп назвал причиной глобального дефицита дизельного топлива на мировом рынке с атаками ВСУ на российские нефтеперерабатывающие заводы. Он потребовал от Владимира Зеленского прекратить такие атаки и позже заявил, что Москва и Киев согласились остановить взаимные удары."Мы слышали эти заявления. Мы, как и всегда, относимся максимально серьезно ко всему, что доносится из Вашингтона. Мы обращаем внимание, в очередной раз, что заявления зачастую не подкрепляются практическими делами и реальными действиями и эволюцией подходов другой стороны в целом", - заявил Рябков на брифинге, организованном медиагруппой "Россия сегодня".Он отметил, сообщает РИА Новости, что в широком смысле "партия войны" работает на срыв любых подобных пониманий. Рябков также отметил, что диалогу России и США по стратегической стабильности нельзя навредить "потому что его нет"."А перспективы этого диалога зависят не от заявлений такого рода, а по большому счету от того, наступит ли в конце концов в Вашингтоне признание императивности реально улучшать отношения с Российской Федерацией", - пояснил Рябков.Он также заверил, что контакты России с США по украинской проблеме идут и будут продолжены.Зеленский после заявления Трампа запросил у неназванных "партнёров" гарантий соблюдения Россией договорённостей по двустороннему отказу от атак объектов энергетики. Об этом украинский политик сообщил 14 сентября.Затем, 15 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков разъяснил журналистам: проблема насыщения мирового рынка нефтепродуктами не в обеспечении производства НПЗ, а в обеспечении мировой торговли, что требует отмены незаконных санкций. Также о н напомнил о войне США и Израиля против Ирана.Актуальное интервью Иван Скориков: Россия нашла способ сделать так, что украинцы будут готовы завершить войну на ее условияхВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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