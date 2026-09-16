Украинским вузам рекомендован комплекс мер к зимнему периоду - 16.09.2026 Украина.ру
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Украинским вузам рекомендован комплекс мер к зимнему периоду
Украинским вузам рекомендован комплекс мер к зимнему периоду - 16.09.2026 Украина.ру
Украинским вузам рекомендован комплекс мер к зимнему периоду
Министерство просвещения и науки Украины опубликовало приказ с рекомендациями высшим учебным заведениям по подготовке к отопительному сезону. Документ датирован 20 августа и размещён на сайте министерства
2026-09-16T14:17
2026-09-16T14:17
новости
вуз
украина
теплоэнергетика
электроснабжение
коммунальное хозяйство
жкх
отопительный сезон
учебный год
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В министерском письме №1/17933-26 руководителям высших учебных заведений "Об организации образовательного процесса в учреждениях высшего образования во время осенне-зимнего периода 2026/2027 годов" содержатся рекомендации по "переходу к стратегическому управлению стойкостью". Поводом названы угрозы энергетической инфраструктуре Украины в свете СВО.В частности, рекомендовано проявлять оперативность в перераспределении бюджетов и оптимизации расходов. Рекомендовано уплотнить график образовательного процесса. Для этого занятия предложено проводить по субботам осенью и весной, а также рассмотреть возможность продолжения обучения летом 2027 года. Также рекомендовано дистанционное обучение с максимальной оцифровкой лекций.Для экономии тепла и электричества учебным заведениям рекомендовано осуществить зонирование материально-технической базы. По мнению чиновников, в интересах вузов использовать солнечную энергию, создать запасы угля и дров), а также использовать другие меры обеспечения энергонезависимости.При кризисных ситуациях предписано проводить обучение, осуществлять административные процедуры и организовать проживание льготных категорий студентов (например, сирот) в защищенных и энергоэффективных зданиях, а остальные площади временно законсервировать.Тем временем украинские чиновники и эксперты предупреждают о сложностях отопительного сезона и последствиях миграции из мегаполисов в сельскую местность. Подробности в публикации Миграция из украинских мегаполисов не решит социальных проблем - чиновникВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, вуз, украина, теплоэнергетика, электроснабжение, коммунальное хозяйство, жкх, отопительный сезон, учебный год
Новости, вуз, Украина, теплоэнергетика, электроснабжение, коммунальное хозяйство, ЖКХ, отопительный сезон, учебный год

Украинским вузам рекомендован комплекс мер к зимнему периоду

14:17 16.09.2026
 
© Украина.ру / Перейти в фотобанкГололед снег Киев зима
Гололед снег Киев зима
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Министерство просвещения и науки Украины опубликовало приказ с рекомендациями высшим учебным заведениям по подготовке к отопительному сезону. Документ датирован 20 августа и размещён на сайте министерства
В министерском письме №1/17933-26 руководителям высших учебных заведений "Об организации образовательного процесса в учреждениях высшего образования во время осенне-зимнего периода 2026/2027 годов" содержатся рекомендации по "переходу к стратегическому управлению стойкостью". Поводом названы угрозы энергетической инфраструктуре Украины в свете СВО.
В частности, рекомендовано проявлять оперативность в перераспределении бюджетов и оптимизации расходов.
Рекомендовано уплотнить график образовательного процесса. Для этого занятия предложено проводить по субботам осенью и весной, а также рассмотреть возможность продолжения обучения летом 2027 года. Также рекомендовано дистанционное обучение с максимальной оцифровкой лекций.
Для экономии тепла и электричества учебным заведениям рекомендовано осуществить зонирование материально-технической базы. По мнению чиновников, в интересах вузов использовать солнечную энергию, создать запасы угля и дров), а также использовать другие меры обеспечения энергонезависимости.
При кризисных ситуациях предписано проводить обучение, осуществлять административные процедуры и организовать проживание льготных категорий студентов (например, сирот) в защищенных и энергоэффективных зданиях, а остальные площади временно законсервировать.
Тем временем украинские чиновники и эксперты предупреждают о сложностях отопительного сезона и последствиях миграции из мегаполисов в сельскую местность. Подробности в публикации Миграция из украинских мегаполисов не решит социальных проблем - чиновник
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