https://ukraina.ru/20260916/ukrainskim-vuzam-rekomendovan-kompleks-mer-k-zimnemu-periodu--1083230386.html

Украинским вузам рекомендован комплекс мер к зимнему периоду

Украинским вузам рекомендован комплекс мер к зимнему периоду - 16.09.2026 Украина.ру

Украинским вузам рекомендован комплекс мер к зимнему периоду

Министерство просвещения и науки Украины опубликовало приказ с рекомендациями высшим учебным заведениям по подготовке к отопительному сезону. Документ датирован 20 августа и размещён на сайте министерства

2026-09-16T14:17

2026-09-16T14:17

2026-09-16T14:17

новости

вуз

украина

теплоэнергетика

электроснабжение

коммунальное хозяйство

жкх

отопительный сезон

учебный год

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102223/58/1022235893_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_79f4a3b6df14f26f869d4b6ceb8d76fd.jpg

В министерском письме №1/17933-26 руководителям высших учебных заведений "Об организации образовательного процесса в учреждениях высшего образования во время осенне-зимнего периода 2026/2027 годов" содержатся рекомендации по "переходу к стратегическому управлению стойкостью". Поводом названы угрозы энергетической инфраструктуре Украины в свете СВО.В частности, рекомендовано проявлять оперативность в перераспределении бюджетов и оптимизации расходов. Рекомендовано уплотнить график образовательного процесса. Для этого занятия предложено проводить по субботам осенью и весной, а также рассмотреть возможность продолжения обучения летом 2027 года. Также рекомендовано дистанционное обучение с максимальной оцифровкой лекций.Для экономии тепла и электричества учебным заведениям рекомендовано осуществить зонирование материально-технической базы. По мнению чиновников, в интересах вузов использовать солнечную энергию, создать запасы угля и дров), а также использовать другие меры обеспечения энергонезависимости.При кризисных ситуациях предписано проводить обучение, осуществлять административные процедуры и организовать проживание льготных категорий студентов (например, сирот) в защищенных и энергоэффективных зданиях, а остальные площади временно законсервировать.Тем временем украинские чиновники и эксперты предупреждают о сложностях отопительного сезона и последствиях миграции из мегаполисов в сельскую местность. Подробности в публикации Миграция из украинских мегаполисов не решит социальных проблем - чиновникВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вуз, украина, теплоэнергетика, электроснабжение, коммунальное хозяйство, жкх, отопительный сезон, учебный год