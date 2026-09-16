Профнепригоден, но кресло не отдаст: глава "Укрпочты" подал в суд на Нацбанк - 16.09.2026 Украина.ру
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Профнепригоден, но кресло не отдаст: глава "Укрпочты" подал в суд на Нацбанк
Профнепригоден, но кресло не отдаст: глава "Укрпочты" подал в суд на Нацбанк - 16.09.2026 Украина.ру
Профнепригоден, но кресло не отдаст: глава "Укрпочты" подал в суд на Нацбанк
Глава украинской госкомпании "Укрпочта" Игорь Смилянский в своем телеграм-канале сообщил, что подал иск против Национального банка Украины, требуя отменить решение о его увольнении из-за профнепригодности
2026-09-16T12:00
2026-09-16T12:22
украина
укрпочта
нацбанк
нбу
новости
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Он назвал действия регулятора незаконными и предвзятыми, отметив, что полностью уверен в своей правоте и оплачивает услуги юристов из собственного кармана.Конфликт между руководителем госкомпании и Нацбанком Украины, под чьим надзором находится "Укрпочта", обострился еще в июне. Тогда НБУ признал Смилянского профессионально непригодным и обязал отстранить его от должности в течение пяти дней, предписав найти нового руководителя за два месяца. В ответ Смилянский публично выругался, назвав постановление о своем увольнении полной чушью с использованием нецензурной лексики.Ранее в интервью украинским медиа Смилянский в оскорбительной форме ответил согражданам, которые возмущались его огромными доходами (по данным СМИ, зарплата главы "Укрпочты" превышала 21 тысячу долларов в месяц). Кроме того, Смилянский активно выступал против обязательного декларирования доходов чиновников, а также подвергся жесткой критике за ребрендинг компании, когда за новый логотип в форме буквы "У" было заплачено 14 тысяч долларов на фоне жалоб простых сотрудников на отсутствие отопления в отделениях.Подробнее - в материале Глава "Укрпочты" Смилянский ответил на распоряжение НБУ отправить его в отставку на сайте Украина.ру.
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украина, укрпочта, нацбанк, нбу, новости
Украина, Укрпочта, Нацбанк, НБУ, Новости

Профнепригоден, но кресло не отдаст: глава "Укрпочты" подал в суд на Нацбанк

12:00 16.09.2026 (обновлено: 12:22 16.09.2026)
 
© Фото : thepage.ua / Перейти в фотобанкГлава «Укрпочты» Игорь Смелянский
Глава «Укрпочты» Игорь Смелянский - РИА Новости, 1920, 16.09.2026
© Фото : thepage.ua
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Глава украинской госкомпании "Укрпочта" Игорь Смилянский в своем телеграм-канале сообщил, что подал иск против Национального банка Украины, требуя отменить решение о его увольнении из-за профнепригодности
Он назвал действия регулятора незаконными и предвзятыми, отметив, что полностью уверен в своей правоте и оплачивает услуги юристов из собственного кармана.
Конфликт между руководителем госкомпании и Нацбанком Украины, под чьим надзором находится "Укрпочта", обострился еще в июне. Тогда НБУ признал Смилянского профессионально непригодным и обязал отстранить его от должности в течение пяти дней, предписав найти нового руководителя за два месяца. В ответ Смилянский публично выругался, назвав постановление о своем увольнении полной чушью с использованием нецензурной лексики.
Ранее в интервью украинским медиа Смилянский в оскорбительной форме ответил согражданам, которые возмущались его огромными доходами (по данным СМИ, зарплата главы "Укрпочты" превышала 21 тысячу долларов в месяц). Кроме того, Смилянский активно выступал против обязательного декларирования доходов чиновников, а также подвергся жесткой критике за ребрендинг компании, когда за новый логотип в форме буквы "У" было заплачено 14 тысяч долларов на фоне жалоб простых сотрудников на отсутствие отопления в отделениях.
Подробнее - в материале Глава "Укрпочты" Смилянский ответил на распоряжение НБУ отправить его в отставку на сайте Украина.ру.
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