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Профнепригоден, но кресло не отдаст: глава "Укрпочты" подал в суд на Нацбанк
Профнепригоден, но кресло не отдаст: глава "Укрпочты" подал в суд на Нацбанк - 16.09.2026 Украина.ру
Профнепригоден, но кресло не отдаст: глава "Укрпочты" подал в суд на Нацбанк
Глава украинской госкомпании "Укрпочта" Игорь Смилянский в своем телеграм-канале сообщил, что подал иск против Национального банка Украины, требуя отменить решение о его увольнении из-за профнепригодности
2026-09-16T12:00
2026-09-16T12:00
2026-09-16T12:22
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нацбанк
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Он назвал действия регулятора незаконными и предвзятыми, отметив, что полностью уверен в своей правоте и оплачивает услуги юристов из собственного кармана.Конфликт между руководителем госкомпании и Нацбанком Украины, под чьим надзором находится "Укрпочта", обострился еще в июне. Тогда НБУ признал Смилянского профессионально непригодным и обязал отстранить его от должности в течение пяти дней, предписав найти нового руководителя за два месяца. В ответ Смилянский публично выругался, назвав постановление о своем увольнении полной чушью с использованием нецензурной лексики.Ранее в интервью украинским медиа Смилянский в оскорбительной форме ответил согражданам, которые возмущались его огромными доходами (по данным СМИ, зарплата главы "Укрпочты" превышала 21 тысячу долларов в месяц). Кроме того, Смилянский активно выступал против обязательного декларирования доходов чиновников, а также подвергся жесткой критике за ребрендинг компании, когда за новый логотип в форме буквы "У" было заплачено 14 тысяч долларов на фоне жалоб простых сотрудников на отсутствие отопления в отделениях.Подробнее - в материале Глава "Укрпочты" Смилянский ответил на распоряжение НБУ отправить его в отставку на сайте Украина.ру.
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Профнепригоден, но кресло не отдаст: глава "Укрпочты" подал в суд на Нацбанк
12:00 16.09.2026 (обновлено: 12:22 16.09.2026)
Глава украинской госкомпании "Укрпочта" Игорь Смилянский в своем телеграм-канале сообщил, что подал иск против Национального банка Украины, требуя отменить решение о его увольнении из-за профнепригодности
Он назвал действия регулятора незаконными и предвзятыми, отметив, что полностью уверен в своей правоте и оплачивает услуги юристов из собственного кармана.
Конфликт между руководителем госкомпании и Нацбанком Украины, под чьим надзором находится "Укрпочта", обострился еще в июне. Тогда НБУ признал Смилянского профессионально непригодным и обязал отстранить его от должности в течение пяти дней, предписав найти нового руководителя за два месяца. В ответ Смилянский публично выругался, назвав постановление о своем увольнении полной чушью с использованием нецензурной лексики.
Ранее в интервью украинским медиа Смилянский в оскорбительной форме ответил согражданам, которые возмущались его огромными доходами (по данным СМИ, зарплата главы "Укрпочты" превышала 21 тысячу долларов в месяц). Кроме того, Смилянский активно выступал против обязательного декларирования доходов чиновников, а также подвергся жесткой критике за ребрендинг компании, когда за новый логотип в форме буквы "У" было заплачено 14 тысяч долларов на фоне жалоб простых сотрудников на отсутствие отопления в отделениях.