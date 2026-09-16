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Профнепригоден, но кресло не отдаст: глава "Укрпочты" подал в суд на Нацбанк

Профнепригоден, но кресло не отдаст: глава "Укрпочты" подал в суд на Нацбанк - 16.09.2026 Украина.ру

Профнепригоден, но кресло не отдаст: глава "Укрпочты" подал в суд на Нацбанк

Глава украинской госкомпании "Укрпочта" Игорь Смилянский в своем телеграм-канале сообщил, что подал иск против Национального банка Украины, требуя отменить решение о его увольнении из-за профнепригодности

2026-09-16T12:00

2026-09-16T12:00

2026-09-16T12:22

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укрпочта

нацбанк

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Он назвал действия регулятора незаконными и предвзятыми, отметив, что полностью уверен в своей правоте и оплачивает услуги юристов из собственного кармана.Конфликт между руководителем госкомпании и Нацбанком Украины, под чьим надзором находится "Укрпочта", обострился еще в июне. Тогда НБУ признал Смилянского профессионально непригодным и обязал отстранить его от должности в течение пяти дней, предписав найти нового руководителя за два месяца. В ответ Смилянский публично выругался, назвав постановление о своем увольнении полной чушью с использованием нецензурной лексики.Ранее в интервью украинским медиа Смилянский в оскорбительной форме ответил согражданам, которые возмущались его огромными доходами (по данным СМИ, зарплата главы "Укрпочты" превышала 21 тысячу долларов в месяц). Кроме того, Смилянский активно выступал против обязательного декларирования доходов чиновников, а также подвергся жесткой критике за ребрендинг компании, когда за новый логотип в форме буквы "У" было заплачено 14 тысяч долларов на фоне жалоб простых сотрудников на отсутствие отопления в отделениях.Подробнее - в материале Глава "Укрпочты" Смилянский ответил на распоряжение НБУ отправить его в отставку на сайте Украина.ру.

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