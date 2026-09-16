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Украинский депутат заявил о катастрофической нехватке денег на зарплаты ВСУ
Украинский депутат заявил о катастрофической нехватке денег на зарплаты ВСУ - 16.09.2026 Украина.ру
Украинский депутат заявил о катастрофической нехватке денег на зарплаты ВСУ
Украина столкнулась с острой нехваткой бюджетных средств, из-за чего государству нечем выплачивать зарплаты военнослужащим в ближайшие два месяца, заявил народный депутат от партии "Батькивщина" Вадим Ивченко
2026-09-16T10:48
2026-09-16T10:48
2026-09-16T11:19
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Парламентарий уточнил, что в казне сейчас нет денег даже на минимальные выплаты в размере 20 тысяч гривен (37,7 тысячи рублей). По его словам, на этом фоне обещания бывшего министра обороны Михаила Федорова поднять денежное довольствие солдатам оказались полностью сорваны.Он назвал текущее положение дел в финансовой сфере настоящей катастрофой. Нардеп подчеркнул, что для спасения ситуации властям придется экстренно перекраивать государственный бюджет и рассчитывать на новые партнерские пособия из-за рубежа, чтобы хотя бы просто закрыть образовавшуюся дыру. О каком-либо повышении окладов в сложившихся условиях, как отметил политик, не может быть и речи.Подробнее о проблемах Киева - в материале Экономика Украины и война: заводы горят, все дорожает, у государства кончаются деньги на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Киев, Михаил Федоров, Батькивщина, Украина.ру
Украинский депутат заявил о катастрофической нехватке денег на зарплаты ВСУ
10:48 16.09.2026 (обновлено: 11:19 16.09.2026)
Украина столкнулась с острой нехваткой бюджетных средств, из-за чего государству нечем выплачивать зарплаты военнослужащим в ближайшие два месяца, заявил народный депутат от партии "Батькивщина" Вадим Ивченко
Парламентарий уточнил, что в казне сейчас нет денег даже на минимальные выплаты в размере 20 тысяч гривен (37,7 тысячи рублей).
По его словам, на этом фоне обещания бывшего министра обороны Михаила Федорова поднять денежное довольствие солдатам оказались полностью сорваны.
Он назвал текущее положение дел в финансовой сфере настоящей катастрофой.
Нардеп подчеркнул, что для спасения ситуации властям придется экстренно перекраивать государственный бюджет и рассчитывать на новые партнерские пособия из-за рубежа, чтобы хотя бы просто закрыть образовавшуюся дыру. О каком-либо повышении окладов в сложившихся условиях, как отметил политик, не может быть и речи.