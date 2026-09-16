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Украинский депутат заявил о катастрофической нехватке денег на зарплаты ВСУ

Украинский депутат заявил о катастрофической нехватке денег на зарплаты ВСУ - 16.09.2026 Украина.ру

Украинский депутат заявил о катастрофической нехватке денег на зарплаты ВСУ

Украина столкнулась с острой нехваткой бюджетных средств, из-за чего государству нечем выплачивать зарплаты военнослужащим в ближайшие два месяца, заявил народный депутат от партии "Батькивщина" Вадим Ивченко

2026-09-16T10:48

2026-09-16T10:48

2026-09-16T11:19

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Парламентарий уточнил, что в казне сейчас нет денег даже на минимальные выплаты в размере 20 тысяч гривен (37,7 тысячи рублей). По его словам, на этом фоне обещания бывшего министра обороны Михаила Федорова поднять денежное довольствие солдатам оказались полностью сорваны.Он назвал текущее положение дел в финансовой сфере настоящей катастрофой. Нардеп подчеркнул, что для спасения ситуации властям придется экстренно перекраивать государственный бюджет и рассчитывать на новые партнерские пособия из-за рубежа, чтобы хотя бы просто закрыть образовавшуюся дыру. О каком-либо повышении окладов в сложившихся условиях, как отметил политик, не может быть и речи.Подробнее о проблемах Киева - в материале Экономика Украины и война: заводы горят, все дорожает, у государства кончаются деньги на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, михаил федоров, батькивщина, украина.ру