Разоблачена ОПГ на Западной Украине, производившая и сбывавшая контрафакт - 16.09.2026 Украина.ру
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Разоблачена ОПГ на Западной Украине, производившая и сбывавшая контрафакт
Разоблачена ОПГ на Западной Украине, производившая и сбывавшая контрафакт - 16.09.2026 Украина.ру
Разоблачена ОПГ на Западной Украине, производившая и сбывавшая контрафакт
Производство и сбыт подделок под продукцию известными зарубежных брендов наладили во Львовской области. Об этом 16 сентября сообщил Офис генпрокурора Украины
2026-09-16T11:50
2026-09-16T11:51
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Контрафакт известных брендов на почти 98 млн грн: восьми участникам организованной группы сообщено о подозрении "На Львовщине разоблачили организованную группу, которая, по данным следствия, наладила полный цикл производства и сбыта контрафактной продукции под маркировкой известных мировых брендов", - сказано в официальном сообщении.Подозреваемыми проходят восемь человек. Сумма убытков, причиненных компаниям-владельцам торговых марок, превысила $2 млн. Организатор ОПГ распределил роли между участниками и контролировал все этапы - от закупки сырья и пошива продукции до ее рекламы, продажи, доставки и финансовых расчетов. Заказы отправляли покупателям по всей Украине, в том числе в двух магазинах-в Буске и центре Львова, а также через собственный сайт, Instagram*, Telegram и маркетплейс. "В двух производственных цехах изготавливали костюмы, куртки, худи, шапки и другую одежду, которую выдавали за продукцию известных брендов. В собственной типографии один из пособников изготавливал бирки, этикетки и ценники с соответствующими фирменными обозначениями. Другие участники обеспечивали перевозку сырья и готового товара, работу склада, рекламу и продажу", - рассказали прокуроры. Организатор отдельно через продавал контрафактные наушники и смарт-часы. Кроме того, члены ОПГ использовали схемы занижения налогообложения. При обысках у них обнаружили более 4 тыс контрафактной одежды, швейные машины, ткань, тайную бухгалтерию и многое другое.Тем временем генпрокурор Украины сбежал в ЕС и оттуда стал публиковать разоблачения украинских силовиков. Подробности в публикации Давление со стороны Зеленского: Кравченко объяснил, почему затянул с делом против главы НАБУБольше новостей на начало дня представлено в обзоре Европейское "Сомали", провалы ВСУ, стоп санкции. Хроника событий на утро 16 сентября* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, львов, западная украина, instagram, telegram, украина, опг, львовская область, офис генпрокурора, криминал
Новости, Львов, Западная Украина, Instagram, Telegram, Украина, ОПГ, Львовская область, Офис генпрокурора, криминал

Разоблачена ОПГ на Западной Украине, производившая и сбывавшая контрафакт

11:50 16.09.2026 (обновлено: 11:51 16.09.2026)
 
© blogtravel.by / Перейти в фотобанкПроезд Кривая Липа Львов
Проезд Кривая Липа Львов
© blogtravel.by
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Производство и сбыт подделок под продукцию известными зарубежных брендов наладили во Львовской области. Об этом 16 сентября сообщил Офис генпрокурора Украины
Контрафакт известных брендов на почти 98 млн грн: восьми участникам организованной группы сообщено о подозрении
"На Львовщине разоблачили организованную группу, которая, по данным следствия, наладила полный цикл производства и сбыта контрафактной продукции под маркировкой известных мировых брендов", - сказано в официальном сообщении.
Подозреваемыми проходят восемь человек. Сумма убытков, причиненных компаниям-владельцам торговых марок, превысила $2 млн.
Организатор ОПГ распределил роли между участниками и контролировал все этапы - от закупки сырья и пошива продукции до ее рекламы, продажи, доставки и финансовых расчетов. Заказы отправляли покупателям по всей Украине, в том числе в двух магазинах-в Буске и центре Львова, а также через собственный сайт, Instagram*, Telegram и маркетплейс.
"В двух производственных цехах изготавливали костюмы, куртки, худи, шапки и другую одежду, которую выдавали за продукцию известных брендов. В собственной типографии один из пособников изготавливал бирки, этикетки и ценники с соответствующими фирменными обозначениями. Другие участники обеспечивали перевозку сырья и готового товара, работу склада, рекламу и продажу", - рассказали прокуроры.
Организатор отдельно через продавал контрафактные наушники и смарт-часы.
Кроме того, члены ОПГ использовали схемы занижения налогообложения. При обысках у них обнаружили более 4 тыс контрафактной одежды, швейные машины, ткань, тайную бухгалтерию и многое другое.
Тем временем генпрокурор Украины сбежал в ЕС и оттуда стал публиковать разоблачения украинских силовиков. Подробности в публикации Давление со стороны Зеленского: Кравченко объяснил, почему затянул с делом против главы НАБУ
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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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