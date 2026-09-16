https://ukraina.ru/20260916/rada-vvela-tyuremnye-sroki-dlya-sotrudnikov-moshennicheskikh-koll-tsentrov-1083231144.html
Рада ввела тюремные сроки для сотрудников мошеннических колл-центров
Рада ввела тюремные сроки для сотрудников мошеннических колл-центров - 16.09.2026 Украина.ру
Рада ввела тюремные сроки для сотрудников мошеннических колл-центров
Депутаты Верховной рады Украины проголосовали за законопроект, который вводит уголовную ответственность для создателей и сотрудников мошеннических колл-центров, сообщил в своем телеграм-канале украинский парламентарий Ярослав Железняк
2026-09-16T14:02
2026-09-16T14:02
2026-09-16T14:03
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За в целом свои голоса отдали 313 депутатов. Новая статья Уголовного кодекса "Электронно-коммуникационное мошенничество" предусматривает реальные тюремные сроки за незаконный сбор, хранение и использование чужих персональных данных, банковских реквизитов и кодов авторизации ради кражи денег путем обмана.Украинские мошеннические колл-центры регулярно становятся участниками громких международных скандалов, выманивая деньги как у сограждан, так и у иностранцев. По оценке замглавы МИД РФ Дмитрия Любинского, годовая прибыль украинской теневой индустрии оценивается в миллиарды долларов, а похищенные средства напрямую направляются на финансирование нужд ВСУ и местной политической элиты.Принятие закона происходит на фоне крупнейшего коррупционного скандала в правоохранительной системе страны. Сейчас НАБУ и САП расследуют деятельность масштабной сети прокурорского покровительства, участники которой систематически брали взятки от организаторов нелегальных колл-центров. Полученные деньги легализовывались через покупку дорогой недвижимости и люксовых вещей.Подробнее - в материале $7 тысяч с каждого колл-центра: как украинская прокуратура "крышевала" мошенников на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, чехия, ярослав железняк, верховная рада, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Украина, Киев, Чехия, Ярослав Железняк, Верховная Рада, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
Рада ввела тюремные сроки для сотрудников мошеннических колл-центров
14:02 16.09.2026 (обновлено: 14:03 16.09.2026)
Депутаты Верховной рады Украины проголосовали за законопроект, который вводит уголовную ответственность для создателей и сотрудников мошеннических колл-центров, сообщил в своем телеграм-канале украинский парламентарий Ярослав Железняк
За в целом свои голоса отдали 313 депутатов.
Новая статья Уголовного кодекса "Электронно-коммуникационное мошенничество" предусматривает реальные тюремные сроки за незаконный сбор, хранение и использование чужих персональных данных, банковских реквизитов и кодов авторизации ради кражи денег путем обмана.
Украинские мошеннические колл-центры регулярно становятся участниками громких международных скандалов, выманивая деньги как у сограждан, так и у иностранцев.
По оценке замглавы МИД РФ Дмитрия Любинского, годовая прибыль украинской теневой индустрии оценивается в миллиарды долларов, а похищенные средства напрямую направляются на финансирование нужд ВСУ и местной политической элиты.
Принятие закона происходит на фоне крупнейшего коррупционного скандала в правоохранительной системе страны. Сейчас НАБУ и САП расследуют деятельность масштабной сети прокурорского покровительства, участники которой систематически брали взятки от организаторов нелегальных колл-центров. Полученные деньги легализовывались через покупку дорогой недвижимости и люксовых вещей.