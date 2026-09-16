Зеленский признал: победы над Россией не будет - 16.09.2026 Украина.ру
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Зеленский признал: победы над Россией не будет
Зеленский признал: победы над Россией не будет - 16.09.2026 Украина.ру
Зеленский признал: победы над Россией не будет
Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBC News фактически признал невозможность военной победы над Россией. Об этом 16 сентября написало украинское издание "Страна.ua"
2026-09-16T11:16
2026-09-16T11:16
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По словам Зеленского, этот исход стал недостижимым еще в первый день конфликта — 24 февраля 2022 года. Причиной он назвал огромные человеческие потери. Теперь главной целью и "победой" для Киева он считает прекращение боевых действий. Это признание разительно отличается от риторики сентября 2024 года, когда Зеленский утверждал, что "победить должны украинцы", и продвигал так называемый "план победы". Документ предусматривал приглашение Украины в НАТО, размещение иностранных контингентов и снятие запретов на удары западными дальнобойными ракетами по российской территории. Однако теперь фокус сместился на заморозку конфликта.Как отмечает издание "Страна.ua", еще в 2024 году Зеленский допускал сценарий украинской победы, но теперь вынужден констатировать обратное. Признание невозможности военного успеха прозвучало на фоне провалов ВСУ на фронте, катастрофической нехватки личного состава и растущего недовольства внутри страны.Ранее Зеленский заявил, что Украина якобы "предложила партнерам обеспечить соглашение" с Россией для остановки ударов по критической инфраструктуре. По его словам, это может стать первым шагом к мирному урегулированию. Однако в Москве неоднократно подчёркивали, что любые договорённости должны учитывать реалии на земле и интересы России.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Европейское "Сомали", провалы ВСУ, стоп санкции. Хроника событий на утро 16 сентября.
https://ukraina.ru/20260916/na-chestnom-slove-kak-dolgo-kievskiy-rezhim-proderzhitsya-posle-provala-nemetskogo-kantslera-mertsa-1083212201.html
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новости, россия, украина, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато
Новости, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО

Зеленский признал: победы над Россией не будет

11:16 16.09.2026
 
© REUTERS / Gleb Garanich
- РИА Новости, 1920, 16.09.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
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Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBC News фактически признал невозможность военной победы над Россией. Об этом 16 сентября написало украинское издание "Страна.ua"
По словам Зеленского, этот исход стал недостижимым еще в первый день конфликта — 24 февраля 2022 года. Причиной он назвал огромные человеческие потери. Теперь главной целью и "победой" для Киева он считает прекращение боевых действий.
Это признание разительно отличается от риторики сентября 2024 года, когда Зеленский утверждал, что "победить должны украинцы", и продвигал так называемый "план победы".
Документ предусматривал приглашение Украины в НАТО, размещение иностранных контингентов и снятие запретов на удары западными дальнобойными ракетами по российской территории. Однако теперь фокус сместился на заморозку конфликта.
Как отмечает издание "Страна.ua", еще в 2024 году Зеленский допускал сценарий украинской победы, но теперь вынужден констатировать обратное. Признание невозможности военного успеха прозвучало на фоне провалов ВСУ на фронте, катастрофической нехватки личного состава и растущего недовольства внутри страны.
Ранее Зеленский заявил, что Украина якобы "предложила партнерам обеспечить соглашение" с Россией для остановки ударов по критической инфраструктуре. По его словам, это может стать первым шагом к мирному урегулированию.
Однако в Москве неоднократно подчёркивали, что любые договорённости должны учитывать реалии на земле и интересы России.
- РИА Новости, 1920, 16.09.2026
07:03
"На честном слове": как долго киевский режим продержится после провала немецкого канцлера МерцаРешающие моменты российско-украинского противостояния еще впереди, а ближайшие недели или месяцы крайне важны для исхода конфликта. Такое мнение высказал канцлер Германии Фридрих Мерц 14 сентября, выступая на арктическом саммите в Финляндии
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Европейское "Сомали", провалы ВСУ, стоп санкции. Хроника событий на утро 16 сентября.
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