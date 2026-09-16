https://ukraina.ru/20260916/glubokoe-potryasenie-koreyskaya-perevodchitsa-dostoevskogo-shokirovana-kleymom-vraga-ukrainy-1083229272.html
Глубокое потрясение: корейская переводчица Достоевского шокирована клеймом "врага Украины"
Глубокое потрясение: корейская переводчица Достоевского шокирована клеймом "врага Украины" - 16.09.2026 Украина.ру
Глубокое потрясение: корейская переводчица Достоевского шокирована клеймом "врага Украины"
Южнокорейская переводчица Ким Чжон А, которая перевела на корейский язык романы Федора Достоевского, призналась, что глубоко потрясена из-за включения ее имени в базу скандального украинского сайта "Миротворец"*, сообщает РИА Новости
2026-09-16T13:24
2026-09-16T13:24
2026-09-16T13:29
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Ресурс обвинил литературоведа в поддержке спецоперации и "распространении российской пропаганды". Ким Чжон А подчеркнула, что новость стала для нее огромным шоком, поскольку она занимается исключительно творчеством и культурой, не ведет никакой политической деятельности и не принимает чью-либо сторону в конфликте.Переводчица назвала себя "посланником Достоевского", она рассказала, что любит произведения писателя с 18 лет и посвятила их изучению большую часть своей жизни.По ее мнению, когда политические мосты рушатся, литература должна продолжать соединять людей, поэтому обвинения со стороны Киева выглядят для нее абсурдно.Ким Чжон А перевела на корейский язык романы "Преступление и наказание", "Идиот", "Бесы" и "Братья Карамазовы". За вклад в популяризацию русской культуры и языка южнокорейский специалист была награждена медалью Пушкина.Подробнее о базе - в материале "Мародерка и воровка". Стефанишина попала в базу скандального сайта "Миротворец"* на сайте Украина.ру.* Признан экстремистским и запрещен в РФ.
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киев, россия, федор достоевский, украина.ру, новости, миротворец
Киев, Россия, Федор Достоевский, Украина.ру, Новости, Миротворец
Глубокое потрясение: корейская переводчица Достоевского шокирована клеймом "врага Украины"
13:24 16.09.2026 (обновлено: 13:29 16.09.2026)
Южнокорейская переводчица Ким Чжон А, которая перевела на корейский язык романы Федора Достоевского, призналась, что глубоко потрясена из-за включения ее имени в базу скандального украинского сайта "Миротворец"*, сообщает РИА Новости
Ресурс обвинил литературоведа в поддержке спецоперации и "распространении российской пропаганды".
Ким Чжон А подчеркнула, что новость стала для нее огромным шоком, поскольку она занимается исключительно творчеством и культурой, не ведет никакой политической деятельности и не принимает чью-либо сторону в конфликте.
Переводчица назвала себя "посланником Достоевского", она рассказала, что любит произведения писателя с 18 лет и посвятила их изучению большую часть своей жизни.
По ее мнению, когда политические мосты рушатся, литература должна продолжать соединять людей, поэтому обвинения со стороны Киева выглядят для нее абсурдно.
Ким Чжон А перевела на корейский язык романы "Преступление и наказание", "Идиот", "Бесы" и "Братья Карамазовы". За вклад в популяризацию русской культуры и языка южнокорейский специалист была награждена медалью Пушкина.
* Признан экстремистским и запрещен в РФ.