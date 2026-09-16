https://ukraina.ru/20260916/glubokoe-potryasenie-koreyskaya-perevodchitsa-dostoevskogo-shokirovana-kleymom-vraga-ukrainy-1083229272.html

Глубокое потрясение: корейская переводчица Достоевского шокирована клеймом "врага Украины"

Глубокое потрясение: корейская переводчица Достоевского шокирована клеймом "врага Украины" - 16.09.2026 Украина.ру

Глубокое потрясение: корейская переводчица Достоевского шокирована клеймом "врага Украины"

Южнокорейская переводчица Ким Чжон А, которая перевела на корейский язык романы Федора Достоевского, призналась, что глубоко потрясена из-за включения ее имени в базу скандального украинского сайта "Миротворец"*, сообщает РИА Новости

2026-09-16T13:24

2026-09-16T13:24

2026-09-16T13:29

киев

россия

федор достоевский

украина.ру

новости

миротворец

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/10/1083229655_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_69c039041009f3976b80fcbf7a4c83e6.jpg

Ресурс обвинил литературоведа в поддержке спецоперации и "распространении российской пропаганды". Ким Чжон А подчеркнула, что новость стала для нее огромным шоком, поскольку она занимается исключительно творчеством и культурой, не ведет никакой политической деятельности и не принимает чью-либо сторону в конфликте.Переводчица назвала себя "посланником Достоевского", она рассказала, что любит произведения писателя с 18 лет и посвятила их изучению большую часть своей жизни.По ее мнению, когда политические мосты рушатся, литература должна продолжать соединять людей, поэтому обвинения со стороны Киева выглядят для нее абсурдно.Ким Чжон А перевела на корейский язык романы "Преступление и наказание", "Идиот", "Бесы" и "Братья Карамазовы". За вклад в популяризацию русской культуры и языка южнокорейский специалист была награждена медалью Пушкина.Подробнее о базе - в материале "Мародерка и воровка". Стефанишина попала в базу скандального сайта "Миротворец"* на сайте Украина.ру.* Признан экстремистским и запрещен в РФ.

киев

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

киев, россия, федор достоевский, украина.ру, новости, миротворец