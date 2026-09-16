https://ukraina.ru/20260916/dmitriy-drobnitskiy-zelenskiy-delaet-stavku-na-novuyu-voennuyu-byurokratiyu-kotoruyu-sozdayut-kanada-i-1083212743.html

Дмитрий Дробницкий: Зеленский делает ставку на новую военную бюрократию, которую создают Канада и Европа

Дмитрий Дробницкий: Зеленский делает ставку на новую военную бюрократию, которую создают Канада и Европа - 16.09.2026 Украина.ру

Дмитрий Дробницкий: Зеленский делает ставку на новую военную бюрократию, которую создают Канада и Европа

Любые разговоры о мире сейчас, будь то на Ближнем Востоке или на так называемом восточном фланге НАТО (для нас это юго-западное направление) это безответственный дискурс. Тот же Кушнер во время визита в Киев пытался предложить ситуацию win-win, когда в выигрыше оказываются все. Но это невозможно.

2026-09-16T06:30

2026-09-16T06:30

2026-09-16T06:30

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украина

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ближний восток

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер по итогам визита в Москву и Киев заявил, что основным препятствием для достижения мира остается неготовность Украины пойти на территориальные уступки. Тем не менее США готовятся к возобновлению переговорного процесса и в ближайшие недели намерены предложить России и Украине "креативные идеи" для достижения мира.- Дмитрий Олегович, что именно администрация Трампа собирается предложить накануне парламентских выборов в своей стране?- Любые разговоры о мире сейчас, будь то на Ближнем Востоке или на так называемом восточном фланге НАТО (для нас это юго-западное направление) это безответственный дискурс. Тот же Кушнер во время визита в Киев пытался предложить ситуацию win-win, когда в выигрыше оказываются все. Но это невозможно.Позиция российской стороны заключается не только в решении территориального вопроса, но и в том, что Россия должна иметь право на обеспечение своей безопасности. Это означает еще несколько важных вещей: внеблоковый нейтральный статус Украины, сокращение ее вооруженных сил, прекращение преследования на оставшейся части Украины русского языка и канонической Православной церкви.Джаред Кушнер и его тесть вполне могут на это согласиться в формате сделки, но европейский истеблишмент и либеральный американский, который вернется в полной силе к 2029 году, такой сценарий допустить не могут. Так что за полтора года с момента воцарения Трампа ничего не изменилось. И к выборам Трамп подходит с проигранной войной в Иране, понимая, что Конгресс он уже потерял.То же самое о территориальном вопросе говорили и Рубио, и Уиткофф. Давайте представим себе такую картинку. CNN, MS NOW или Fox News задают вопрос Кушнеру о том, что необходимо для достижения мира на Украине? А он отвечает, что для этого нужно признать за Россией право наводить порядок в собственном окружении и ее право на безопасность, не меньшую, чем у любого члена НАТО в Европе. Как только это признают, останется поделить Украину на кусочки, и война на этом закончится. И что Кушнеру на это скажут на Западе?Понятно, что в узком кругу сторонников Трампа все всё прекрасно понимают, но они не могут это признать публично. Публично все заявляют, что хотят мира.Теперь представьте, что эти же вопросы задают Кае Каллас. Чтобы о ней не говорили, но она представляет официальную версию Евросоюза, которая оказалась наиболее верной. Еще весной 2025 года она говорила, что со стороны ЕС никакой имплементации мирной сделки по Украине не будет. И она свое слово сдержала, в отличие от Трампа. После гипотетического выступления Кушнера она бы повторила это снова. Смелости представить такую картинку и начать думать именно в этом направлении в публичном поле в американском истеблишменте при "бунтаре" Трампе нет ни у кого. И медиа себе это позволить не могут. Дальше ситуация будет оставаться именно такой.- Недавно Трамп заявил, что Россия и Украина согласились не наносить удары по энергетическим объектам друг друга. По его словам, рост мировых цен на дизель связан с украинским конфликтом, а не с ситуацией на Ближнем Востоке. Для чего было сделано это заявление?- Даже на Среднем Западе США цены на дизель далеко ушли за 6 долларов за галлон. Понятно, что достаточное количество дизельного топлива обеспечивает сельское хозяйство и перевозки, что хорошо видно по топливному кризису в России. Наличие дизеля означает, что в США в Walmart, а у нас в "Пятерочку", товары везут без проблем.Для США рост цен на дизель означает желтую карточку всей потребительской экономике. Поэтому когда Трампу говорят, ты что затеял на Ближнем Востоке? Смотри, что происходит с дизелем, он отвечает, что эти все из-за того, что Зеленский бьет по российским мощностям, которые производят дизель.Но рост цен на дизель в США связан исключительно с Ближним Востоком. Это легко проследить по динамике событий. Рост цен на дизель начался в ожидании того, что хуситы могут перекрыть Баб эль-Мандебский пролив. В свое время Байден утверждал, что цены на бензин в США растут из-за Путина. Так что слова Трампа не говорят о стремлении к миру. Это попытка снять с себя ответственность за происходящие события.- Обещание предоставить Украине лицензию на менее продвинутую версию Patriot это кость, которую Трамп собирается кинуть Зеленскому?- Развернуть производство Patriot на Украине невозможно на сегодняшний день. Patriot частично производит в Германии альянс компаний. Частично потому что компания Boeing, которая занимается головками самонаведения, отказывается передавать технологии другим странам.Возможно, Украине будут переданы ракеты PAC-2. Но они не закрывают небо ни от баллистических ракет, ни от реактивных "Гераней".Трампу в какой-то момент показалось, что это классная домашняя заготовка на тот случай, когда у него просят ракеты Patriot. Он потратил все перехватчики на Ближнем Востоке, отдавать ему Украине нечего. Европейцы тоже передали все, что могли. И тут Трамп находит "гениальное" решение: предоставить лицензию на производство. Но это точно не решит проблему этого года и следующего. Когда стало ясно, что это обещание ерунда, он заявил, что передаст лицензию на менее продвинутую версию.Большой вопрос, насколько существующие системы ПВО способны дать ответ на вызовы современных ракетно-дроновых технологий. На сегодняшний день меч опережает щит. Полностью закрыть небо над Украиной или Иорданией невозможно. Люди, которые занимаются щитом, судорожно ищут нестандартные решения, чтобы эту угрозу купировать. Со временем это произойдет, но как показывают события на Ближнем Востоке и в зоне СВО, маятник качнулся в сторону меча. Поэтому слова Трампа это, как и в случае с дизелем, попытка уйти от ответа.- Тем временем Зеленский нашел себе на североамериканском континенте нового старого союзника в лице Канады. Оттава согласовала пакет помощи Украине стоимостью в 350 млн канадских долларов (250 млн долларов США).- Канада — это серьезный фактор. Возможно, что на выделенные деньги компания "Постоянная автономность" (Perennial Autonomy), которая имеет отношение к бывшему главе Google Эрику Шмидту, поставит Украине очередные дроны. Сейчас главный пиарщик этой компании бывший министр армии США Дэн Дрисколл.Канада к тому же еще и собирается стать ассоциированным членом Евросоюза. При этом надо понимать, что ЕС все больше становится военным блоком, который будет параллелен структурам НАТО, подотчетным Вашингтону. Возникает параллельная военная бюрократия. Канада сейчас будет главным ньюсмейкером, потому что премьер Марк Карни — это главный человек в Трансатлантике, который сказал Трампу "нет" и повесил себе лавровый венок за это на шею. Речь идет об отказе от американских товаров и прямой военной помощи Киеву. Но что будет за этим стоять, пиар или реальные политические действия, покажет время.

https://ukraina.ru/20260915/1083191312.html

https://ukraina.ru/20260915/tri-puti-v-propast-zapad-prigotovil-novye-plany-voyny-s-rossiey-1083207871.html

https://ukraina.ru/20260914/dmitriy-tabachnik-zelenskomu-ne-khvatit-resursov-chtoby-peresidet-trampa-poetomu-on-ischet-novykh-1083192645.html

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Денис Рудометов

интервью, украина, сша, ближний восток, дональд трамп, джаред кушнер, владимир зеленский, ес, нато, cnn