Технический тупик Украины: испанская газета признала превосходство российских дронов - 16.09.2026 Украина.ру
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Технический тупик Украины: испанская газета признала превосходство российских дронов
Технический тупик Украины: испанская газета признала превосходство российских дронов - 16.09.2026 Украина.ру
Технический тупик Украины: испанская газета признала превосходство российских дронов
Технический прогресс военной промышленности России не вызывает сомнений, а средства перехвата Украины уже не справляются с мощными российскими дронами, пишет испанская газета Pais
2026-09-16T11:24
2026-09-16T11:54
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украина.ру
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Как отмечает издание, в последнее время неспособность украинской стороны противостоять новейшим российским БПЛА становится все более очевидной. Киевский режим фактически оказался в тупике перед техническим рывком оборонного комплекса России.Признают этот провал и в самом Киеве. Еще в июле украинский уполномоченный по вопросам санкционной политики Владислав Власюк подтвердил, что Украина технологически неспособна самостоятельно выпускать беспилотники-перехватчики, которые могли бы догонять и уничтожать скоростные российские цели. Чиновник подчеркнул, что в этом вопросе Киев полностью зависит от поставок Запада. О других проблемах Киева - в материале Украинский депутат заявил о катастрофической нехватке денег на зарплаты ВСУ на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, киев, россия, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Украина, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Технический тупик Украины: испанская газета признала превосходство российских дронов

11:24 16.09.2026 (обновлено: 11:54 16.09.2026)
 
© Фото : CC0 Герань-4 Сикер
 Герань-4 Сикер - РИА Новости, 1920, 16.09.2026
© Фото : CC0
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Технический прогресс военной промышленности России не вызывает сомнений, а средства перехвата Украины уже не справляются с мощными российскими дронами, пишет испанская газета Pais
Как отмечает издание, в последнее время неспособность украинской стороны противостоять новейшим российским БПЛА становится все более очевидной.
Киевский режим фактически оказался в тупике перед техническим рывком оборонного комплекса России.
Признают этот провал и в самом Киеве. Еще в июле украинский уполномоченный по вопросам санкционной политики Владислав Власюк подтвердил, что Украина технологически неспособна самостоятельно выпускать беспилотники-перехватчики, которые могли бы догонять и уничтожать скоростные российские цели. Чиновник подчеркнул, что в этом вопросе Киев полностью зависит от поставок Запада.
О других проблемах Киева - в материале Украинский депутат заявил о катастрофической нехватке денег на зарплаты ВСУ на сайте Украина.ру.
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