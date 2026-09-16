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Технический тупик Украины: испанская газета признала превосходство российских дронов

Технический тупик Украины: испанская газета признала превосходство российских дронов - 16.09.2026 Украина.ру

Технический тупик Украины: испанская газета признала превосходство российских дронов

Технический прогресс военной промышленности России не вызывает сомнений, а средства перехвата Украины уже не справляются с мощными российскими дронами, пишет испанская газета Pais

2026-09-16T11:24

2026-09-16T11:24

2026-09-16T11:54

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Как отмечает издание, в последнее время неспособность украинской стороны противостоять новейшим российским БПЛА становится все более очевидной. Киевский режим фактически оказался в тупике перед техническим рывком оборонного комплекса России.Признают этот провал и в самом Киеве. Еще в июле украинский уполномоченный по вопросам санкционной политики Владислав Власюк подтвердил, что Украина технологически неспособна самостоятельно выпускать беспилотники-перехватчики, которые могли бы догонять и уничтожать скоростные российские цели. Чиновник подчеркнул, что в этом вопросе Киев полностью зависит от поставок Запада. О других проблемах Киева - в материале Украинский депутат заявил о катастрофической нехватке денег на зарплаты ВСУ на сайте Украина.ру.

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