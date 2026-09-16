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Не мошенничество — предпринимательство! Обвиняемого в хищении на СВО просят выпустить из СИЗО
Не мошенничество — предпринимательство! Обвиняемого в хищении на СВО просят выпустить из СИЗО - 16.09.2026 Украина.ру
Не мошенничество — предпринимательство! Обвиняемого в хищении на СВО просят выпустить из СИЗО
Адвокаты коммерческого директора "Нармяспрома" Дмитрия Вислобокова подали ходатайство с просьбой переквалифицировать обвинение с мошенничества в особо крупном размере на неисполнение обязательств в рамках предпринимательской деятельности. Об этом со ссылкой на материалы дела 16 сентября сообщает РИА Новости
2026-09-16T09:32
2026-09-16T09:32
2026-09-16T09:32
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Вислобоков является фигурантом уголовного дела, возбуждённого в мае по факту хищения 700 миллионов рублей на поставках тушёнки в зону СВО.В качестве подозреваемых, помимо Вислобокова, были арестованы бывший начальник управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны полковник Виктор Таразевич, генеральный директор ООО "Нармяспром" Алексей Баранов и предприниматель Дмитрий Мизгир. Еще двое — гендиректор ООО "МПК" Селятино" Артем Барышков и технолог предприятия Зинаида Грищук — от правоохранителей скрылись. В настоящее время они заочно арестованы и находятся в розыске.По версии следствия, фигуранты снизили стоимость тушенки за счёт более дешевых ингредиентов. В частности, вместо мяса в продукции находили куски шкур.Вислобокову изначально вменяется мошенничество в особо крупном размере — часть 4 статьи 159 УК РФ. Теперь же защита коммерсанта обратилась к следствию с ходатайством о переквалификации обвинения на часть 7 этой же статьи, позволяющую изменить арест на более мягкую меру пресечения. Эта часть рассматривает неисполнение обязательств по договору в сфере предпринимательской деятельности, а для таких обвинений заключение в СИЗО не предусмотрено."Орган следствия прямо констатирует, что ООО "Нармяспром" в лице своих руководителей умышленно надлежаще не исполнило своего обязательства по поставке качественной консервной продукции... Таким образом, Вислобоковым Д.А. якобы совершено мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере, которое безусловно должно квалифицироваться по ч. 7 ст. 159 УК РФ", — говорится в документе.Помимо отсылки на юридические формулировки, защита в ходатайстве также просит отпустить подследственного из-под ареста из-за болезни, входящей в Перечень тяжёлых заболеваний и не совместимой с нахождением в следственном изоляторе. В прокуратуру было передано ходатайство об отправке Вислобокова на медосвидетельствование.Ранее сообщалось, что по делу о хищении на поставках тушенки в зону СВО следствие провело обыски у свидетелей.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, россия, минобороны, сизо, минобороны рф, сво, хищение, снабжение, консервы, преступления, продовольствие, армия, вс рф, следствие, подозреваемый
Украина.ру, Новости, Россия, Минобороны, СИЗО, Минобороны РФ, СВО, хищение, снабжение, консервы, преступления, продовольствие, Армия, ВС РФ, следствие, подозреваемый
Не мошенничество — предпринимательство! Обвиняемого в хищении на СВО просят выпустить из СИЗО
Адвокаты коммерческого директора "Нармяспрома" Дмитрия Вислобокова подали ходатайство с просьбой переквалифицировать обвинение с мошенничества в особо крупном размере на неисполнение обязательств в рамках предпринимательской деятельности. Об этом со ссылкой на материалы дела 16 сентября сообщает РИА Новости
Вислобоков является фигурантом уголовного дела, возбуждённого в мае по факту хищения 700 миллионов рублей на поставках тушёнки в зону СВО.
В качестве подозреваемых, помимо Вислобокова, были арестованы бывший начальник управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны полковник Виктор Таразевич, генеральный директор ООО "Нармяспром" Алексей Баранов и предприниматель Дмитрий Мизгир. Еще двое — гендиректор ООО "МПК" Селятино" Артем Барышков и технолог предприятия Зинаида Грищук — от правоохранителей скрылись. В настоящее время они заочно арестованы и находятся в розыске.
По версии следствия, фигуранты снизили стоимость тушенки за счёт более дешевых ингредиентов. В частности, вместо мяса в продукции находили куски шкур.
Вислобокову изначально вменяется мошенничество в особо крупном размере — часть 4 статьи 159 УК РФ. Теперь же защита коммерсанта обратилась к следствию с ходатайством о переквалификации обвинения на часть 7 этой же статьи, позволяющую изменить арест на более мягкую меру пресечения. Эта часть рассматривает неисполнение обязательств по договору в сфере предпринимательской деятельности, а для таких обвинений заключение в СИЗО не предусмотрено.
"Орган следствия прямо констатирует, что ООО "Нармяспром" в лице своих руководителей умышленно надлежаще не исполнило своего обязательства по поставке качественной консервной продукции... Таким образом, Вислобоковым Д.А. якобы совершено мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере, которое безусловно должно квалифицироваться по ч. 7 ст. 159 УК РФ", — говорится в документе.
Помимо отсылки на юридические формулировки, защита в ходатайстве также просит отпустить подследственного из-под ареста из-за болезни, входящей в Перечень тяжёлых заболеваний и не совместимой с нахождением в следственном изоляторе. В прокуратуру было передано ходатайство об отправке Вислобокова на медосвидетельствование.
Ранее сообщалось, что по делу о хищении на поставках тушенки в зону СВО следствие провело обыски у свидетелей. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.