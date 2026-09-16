Не мошенничество — предпринимательство! Обвиняемого в хищении на СВО просят выпустить из СИЗО - 16.09.2026 Украина.ру
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Не мошенничество — предпринимательство! Обвиняемого в хищении на СВО просят выпустить из СИЗО
Не мошенничество — предпринимательство! Обвиняемого в хищении на СВО просят выпустить из СИЗО - 16.09.2026 Украина.ру
Не мошенничество — предпринимательство! Обвиняемого в хищении на СВО просят выпустить из СИЗО
Адвокаты коммерческого директора "Нармяспрома" Дмитрия Вислобокова подали ходатайство с просьбой переквалифицировать обвинение с мошенничества в особо крупном размере на неисполнение обязательств в рамках предпринимательской деятельности. Об этом со ссылкой на материалы дела 16 сентября сообщает РИА Новости
2026-09-16T09:32
2026-09-16T09:32
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Вислобоков является фигурантом уголовного дела, возбуждённого в мае по факту хищения 700 миллионов рублей на поставках тушёнки в зону СВО.В качестве подозреваемых, помимо Вислобокова, были арестованы бывший начальник управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны полковник Виктор Таразевич, генеральный директор ООО "Нармяспром" Алексей Баранов и предприниматель Дмитрий Мизгир. Еще двое — гендиректор ООО "МПК" Селятино" Артем Барышков и технолог предприятия Зинаида Грищук — от правоохранителей скрылись. В настоящее время они заочно арестованы и находятся в розыске.По версии следствия, фигуранты снизили стоимость тушенки за счёт более дешевых ингредиентов. В частности, вместо мяса в продукции находили куски шкур.Вислобокову изначально вменяется мошенничество в особо крупном размере — часть 4 статьи 159 УК РФ. Теперь же защита коммерсанта обратилась к следствию с ходатайством о переквалификации обвинения на часть 7 этой же статьи, позволяющую изменить арест на более мягкую меру пресечения. Эта часть рассматривает неисполнение обязательств по договору в сфере предпринимательской деятельности, а для таких обвинений заключение в СИЗО не предусмотрено."Орган следствия прямо констатирует, что ООО "Нармяспром" в лице своих руководителей умышленно надлежаще не исполнило своего обязательства по поставке качественной консервной продукции... Таким образом, Вислобоковым Д.А. якобы совершено мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере, которое безусловно должно квалифицироваться по ч. 7 ст. 159 УК РФ", — говорится в документе.Помимо отсылки на юридические формулировки, защита в ходатайстве также просит отпустить подследственного из-под ареста из-за болезни, входящей в Перечень тяжёлых заболеваний и не совместимой с нахождением в следственном изоляторе. В прокуратуру было передано ходатайство об отправке Вислобокова на медосвидетельствование.Ранее сообщалось, что по делу о хищении на поставках тушенки в зону СВО следствие провело обыски у свидетелей.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Новости, Россия, Минобороны, СИЗО, Минобороны РФ, СВО, хищение, снабжение, консервы, преступления, продовольствие, Армия, ВС РФ, следствие, подозреваемый

Не мошенничество — предпринимательство! Обвиняемого в хищении на СВО просят выпустить из СИЗО

09:32 16.09.2026
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРассмотрение ходатайства следствия об аресте А. Величко в Черемушкинском суде
Рассмотрение ходатайства следствия об аресте А. Величко в Черемушкинском суде - РИА Новости, 1920, 16.09.2026
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Адвокаты коммерческого директора "Нармяспрома" Дмитрия Вислобокова подали ходатайство с просьбой переквалифицировать обвинение с мошенничества в особо крупном размере на неисполнение обязательств в рамках предпринимательской деятельности. Об этом со ссылкой на материалы дела 16 сентября сообщает РИА Новости
Вислобоков является фигурантом уголовного дела, возбуждённого в мае по факту хищения 700 миллионов рублей на поставках тушёнки в зону СВО.
В качестве подозреваемых, помимо Вислобокова, были арестованы бывший начальник управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны полковник Виктор Таразевич, генеральный директор ООО "Нармяспром" Алексей Баранов и предприниматель Дмитрий Мизгир. Еще двое — гендиректор ООО "МПК" Селятино" Артем Барышков и технолог предприятия Зинаида Грищук — от правоохранителей скрылись. В настоящее время они заочно арестованы и находятся в розыске.
По версии следствия, фигуранты снизили стоимость тушенки за счёт более дешевых ингредиентов. В частности, вместо мяса в продукции находили куски шкур.
Вислобокову изначально вменяется мошенничество в особо крупном размере — часть 4 статьи 159 УК РФ. Теперь же защита коммерсанта обратилась к следствию с ходатайством о переквалификации обвинения на часть 7 этой же статьи, позволяющую изменить арест на более мягкую меру пресечения. Эта часть рассматривает неисполнение обязательств по договору в сфере предпринимательской деятельности, а для таких обвинений заключение в СИЗО не предусмотрено.
"Орган следствия прямо констатирует, что ООО "Нармяспром" в лице своих руководителей умышленно надлежаще не исполнило своего обязательства по поставке качественной консервной продукции... Таким образом, Вислобоковым Д.А. якобы совершено мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере, которое безусловно должно квалифицироваться по ч. 7 ст. 159 УК РФ", — говорится в документе.
Помимо отсылки на юридические формулировки, защита в ходатайстве также просит отпустить подследственного из-под ареста из-за болезни, входящей в Перечень тяжёлых заболеваний и не совместимой с нахождением в следственном изоляторе. В прокуратуру было передано ходатайство об отправке Вислобокова на медосвидетельствование.
Ранее сообщалось, что по делу о хищении на поставках тушенки в зону СВО следствие провело обыски у свидетелей.
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