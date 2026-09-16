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ВСУ нанесли удары по Дому культуры и школам в Херсонской области

ВСУ нанесли удары по Дому культуры и школам в Херсонской области - 16.09.2026 Украина.ру

ВСУ нанесли удары по Дому культуры и школам в Херсонской области

Украинская армия снова атаковала школы и Дом культуры в Херсонской области. Об этом 16 сентября сообщили в администрации российского региона

2026-09-16T12:15

2026-09-16T12:15

2026-09-16T12:15

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"Противник нанес удар по зданиям школ в селах Раздольное и Коробки, а в Васильевке по Дому культуры, здание сгорело", - рассказал РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.По его словам, погибших и пострадавших нет. Школы были временно закрыты из-за постоянных угроз обстрелов со стороны противника.Тем временем губернатор области Владимир Сальдо провёл совещание по подготовке к отопительному сезону."На совещании говорил, что по твёрдому топливу для социальных объектов нужно ускоряться: при потребности около 7,9 тыс. тонн в запасе пока порядка трёх тысяч", - сообщил он в своём телеграм-канале.Заключены контракты на поставку угля для школ, детских садов, больниц и других учреждений. Площадки для приёма топлива проверены.Накануне стало известно, что БПЛА ВСУ дважды сбросили боеприпасы на школу в Херсонской области - губернаторБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Европейское "Сомали", провалы ВСУ, стоп санкции. Хроника событий на утро 16 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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