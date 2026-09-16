ВСУ нанесли удары по Дому культуры и школам в Херсонской области - 16.09.2026 Украина.ру
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ВСУ нанесли удары по Дому культуры и школам в Херсонской области
ВСУ нанесли удары по Дому культуры и школам в Херсонской области - 16.09.2026 Украина.ру
ВСУ нанесли удары по Дому культуры и школам в Херсонской области
Украинская армия снова атаковала школы и Дом культуры в Херсонской области. Об этом 16 сентября сообщили в администрации российского региона
2026-09-16T12:15
2026-09-16T12:15
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"Противник нанес удар по зданиям школ в селах Раздольное и Коробки, а в Васильевке по Дому культуры, здание сгорело", - рассказал РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.По его словам, погибших и пострадавших нет. Школы были временно закрыты из-за постоянных угроз обстрелов со стороны противника.Тем временем губернатор области Владимир Сальдо провёл совещание по подготовке к отопительному сезону."На совещании говорил, что по твёрдому топливу для социальных объектов нужно ускоряться: при потребности около 7,9 тыс. тонн в запасе пока порядка трёх тысяч", - сообщил он в своём телеграм-канале.Заключены контракты на поставку угля для школ, детских садов, больниц и других учреждений. Площадки для приёма топлива проверены.Накануне стало известно, что БПЛА ВСУ дважды сбросили боеприпасы на школу в Херсонской области - губернаторБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Европейское "Сомали", провалы ВСУ, стоп санкции. Хроника событий на утро 16 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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спецоперация, сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, херсонская область, всу, военные преступления, мирные жители, школа, новороссия, россия, владимир сальдо
Спецоперация, СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Херсонская область, ВСУ, Военные преступления, мирные жители, Школа, Новороссия, Россия, Владимир Сальдо

ВСУ нанесли удары по Дому культуры и школам в Херсонской области

12:15 16.09.2026
 
© AP / Yevhen TitovУкраинские военнослужащие запускают БПЛА
Украинские военнослужащие запускают БПЛА - РИА Новости, 1920, 16.09.2026
© AP / Yevhen Titov
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Украинская армия снова атаковала школы и Дом культуры в Херсонской области. Об этом 16 сентября сообщили в администрации российского региона
"Противник нанес удар по зданиям школ в селах Раздольное и Коробки, а в Васильевке по Дому культуры, здание сгорело", - рассказал РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.
По его словам, погибших и пострадавших нет. Школы были временно закрыты из-за постоянных угроз обстрелов со стороны противника.
Тем временем губернатор области Владимир Сальдо провёл совещание по подготовке к отопительному сезону.
"На совещании говорил, что по твёрдому топливу для социальных объектов нужно ускоряться: при потребности около 7,9 тыс. тонн в запасе пока порядка трёх тысяч", - сообщил он в своём телеграм-канале.
Заключены контракты на поставку угля для школ, детских садов, больниц и других учреждений. Площадки для приёма топлива проверены.
Накануне стало известно, что БПЛА ВСУ дважды сбросили боеприпасы на школу в Херсонской области - губернатор
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Европейское "Сомали", провалы ВСУ, стоп санкции. Хроника событий на утро 16 сентября
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