https://ukraina.ru/20260916/v-kieve-gremyat-vzryvy-gerani-atakuyut-tseli-na-ukraine-chto-izvestno-k-etomu-chasu-1083221130.html

В Киеве гремят взрывы, "Герани" атакуют цели на Украине. Что известно к этому часу

В Киеве гремят взрывы, "Герани" атакуют цели на Украине. Что известно к этому часу - 16.09.2026 Украина.ру

В Киеве гремят взрывы, "Герани" атакуют цели на Украине. Что известно к этому часу

В Киеве и области на фоне воздушной тревоги гремят взрывы, российская армия продолжает работать по целям в различных регионах незалежной. Передаём сводку ударов на 6:00 мск 16 сентября по сообщениям украинских источников, телеграм-канала Украина.ру и Минобороны РФ

2026-09-16T05:58

2026-09-16T05:58

2026-09-16T06:04

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Несколько раз за ночь поступали сообщения об ударах по целям в Киевском регионе, где с вечера регулярно звучат сирены воздушной тревоги. По свидетельству данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, очередная воздушная тревога в украинской столице была объявлена в 5:04 мск.По последнему заявлению местных "властей", в Святошинском районе Киева были поражены складские помещения. Местные паблики размещают фото с мощным пожаром после прилёта.Кроме того, вражеские мониторинговые каналы сообщали о полётах "Гераней" в сторону Полтавы, Зенькова (Полтавская область), Ковягов (Харьковская область), Кировограда, Смелы (Черкасская область).Местные источники пишут о взрывах в Сумах и в Харьковской области, о нескольких прилётах по объектам в Полтавском районе Полтавской области.Также с вечера ВКС РФ совершали пуски управляемых авиабомб по целям во временно оккупированных ВСУ Запорожье и частях ДНР.Ранее Минобороны РФ сообщило, что накануне были нанесены групповые удары по логистическим центрам и портам Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ."Абсолютная точность "Гераней": поразили международный автомобильный пункт пропуска "Ягодин" и железнодорожный состав ВСУ в Волынской области", — добавили в ведомстве.Подробнее о работе новейших модификаций реактивных БПЛА - в публикации "Герань" поразила погранпереход "Ягодин" на Волыни.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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