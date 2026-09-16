В Киеве гремят взрывы, "Герани" атакуют цели на Украине. Что известно к этому часу - 16.09.2026 Украина.ру
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В Киеве гремят взрывы, "Герани" атакуют цели на Украине. Что известно к этому часу
В Киеве гремят взрывы, "Герани" атакуют цели на Украине. Что известно к этому часу - 16.09.2026 Украина.ру
В Киеве гремят взрывы, "Герани" атакуют цели на Украине. Что известно к этому часу
В Киеве и области на фоне воздушной тревоги гремят взрывы, российская армия продолжает работать по целям в различных регионах незалежной. Передаём сводку ударов на 6:00 мск 16 сентября по сообщениям украинских источников, телеграм-канала Украина.ру и Минобороны РФ
2026-09-16T05:58
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Несколько раз за ночь поступали сообщения об ударах по целям в Киевском регионе, где с вечера регулярно звучат сирены воздушной тревоги. По свидетельству данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, очередная воздушная тревога в украинской столице была объявлена в 5:04 мск.По последнему заявлению местных "властей", в Святошинском районе Киева были поражены складские помещения. Местные паблики размещают фото с мощным пожаром после прилёта.Кроме того, вражеские мониторинговые каналы сообщали о полётах "Гераней" в сторону Полтавы, Зенькова (Полтавская область), Ковягов (Харьковская область), Кировограда, Смелы (Черкасская область).Местные источники пишут о взрывах в Сумах и в Харьковской области, о нескольких прилётах по объектам в Полтавском районе Полтавской области.Также с вечера ВКС РФ совершали пуски управляемых авиабомб по целям во временно оккупированных ВСУ Запорожье и частях ДНР.Ранее Минобороны РФ сообщило, что накануне были нанесены групповые удары по логистическим центрам и портам Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ."Абсолютная точность "Гераней": поразили международный автомобильный пункт пропуска "Ягодин" и железнодорожный состав ВСУ в Волынской области", — добавили в ведомстве.Подробнее о работе новейших модификаций реактивных БПЛА - в публикации "Герань" поразила погранпереход "Ягодин" на Волыни.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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В Киеве гремят взрывы, "Герани" атакуют цели на Украине. Что известно к этому часу

05:58 16.09.2026 (обновлено: 06:04 16.09.2026)
 
© Фото : CC0 Герань-4 Сикер
 Герань-4 Сикер - РИА Новости, 1920, 16.09.2026
© Фото : CC0
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В Киеве и области на фоне воздушной тревоги гремят взрывы, российская армия продолжает работать по целям в различных регионах незалежной. Передаём сводку ударов на 6:00 мск 16 сентября по сообщениям украинских источников, телеграм-канала Украина.ру и Минобороны РФ
Несколько раз за ночь поступали сообщения об ударах по целям в Киевском регионе, где с вечера регулярно звучат сирены воздушной тревоги. По свидетельству данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, очередная воздушная тревога в украинской столице была объявлена в 5:04 мск.
По последнему заявлению местных "властей", в Святошинском районе Киева были поражены складские помещения. Местные паблики размещают фото с мощным пожаром после прилёта.
Кроме того, вражеские мониторинговые каналы сообщали о полётах "Гераней" в сторону Полтавы, Зенькова (Полтавская область), Ковягов (Харьковская область), Кировограда, Смелы (Черкасская область).
Местные источники пишут о взрывах в Сумах и в Харьковской области, о нескольких прилётах по объектам в Полтавском районе Полтавской области.
Также с вечера ВКС РФ совершали пуски управляемых авиабомб по целям во временно оккупированных ВСУ Запорожье и частях ДНР.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что накануне были нанесены групповые удары по логистическим центрам и портам Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ.
"Абсолютная точность "Гераней": поразили международный автомобильный пункт пропуска "Ягодин" и железнодорожный состав ВСУ в Волынской области", — добавили в ведомстве.
Подробнее о работе новейших модификаций реактивных БПЛА - в публикации "Герань" поразила погранпереход "Ягодин" на Волыни.
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