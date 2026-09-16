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Всех положили у Нефёдовки: ВСУ вновь попытались вырваться из котла в Харьковской области

Всех положили у Нефёдовки: ВСУ вновь попытались вырваться из котла в Харьковской области - 16.09.2026 Украина.ру

Всех положили у Нефёдовки: ВСУ вновь попытались вырваться из котла в Харьковской области

Запертые в Резниковском котле на севере Харьковской области украинские военные предприняли очередную попытку вырваться из окружения в районе Нефёдовки. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры утром 16 сентября сообщает РИА Новости

2026-09-16T08:46

2026-09-16T08:46

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Посёлок Нефёдовка находится в десяти километрах на северо-запад от Ольховатки, освобождённой российскими войсками накануне."ВСУ... предприняли очередную безуспешную попытку прорыва кольца окружения с использованием бронетехники", — рассказал собеседник агентства.Уточняется, что в ходе отражения атаки российские бойцы уничтожили бронемашину "Рошель Сенатор" и группу ВСУ в полном составе. При этом потери противника превысили 70 боевиков.Всего в кольцо на севере Харьковской области оказались заперты около 1,7 тысячи украинских военнослужащих. С начала сентября ВСУ потеряли там до полутысячи боевиков, а также десятки единиц различной военной техники.Накануне Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск "Север" установили контроль над населённым пунктом Ольховатка в Харьковской области.При этом заблокированные в Волчанском (Резниковском) котле украинские подразделения полностью лишились связи с командованием, а потеря единого управления превратила их в "разрозненные банды".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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