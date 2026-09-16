https://ukraina.ru/20260916/evropeyskoe-somali-provaly-vsu-stop-sanktsii-khronika-sobytiy-na-utro-16-sentyabrya--1083221779.html

Европейское "Сомали", провалы ВСУ, стоп санкции. Хроника событий на утро 16 сентября

Европейское "Сомали", провалы ВСУ, стоп санкции. Хроника событий на утро 16 сентября - 16.09.2026 Украина.ру

Европейское "Сомали", провалы ВСУ, стоп санкции. Хроника событий на утро 16 сентября

Украина превратилась в "Сомали", где бесследно исчезают миллиарды и тонны западного оружия. Пока ВС РФ уничтожают противника и технику на фронте, в США раскол: лидеры демократов в Палате представителей выступили против антироссийских санкций

2026-09-16T09:00

2026-09-16T09:00

2026-09-16T09:10

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спецоперация

украина

россия

киев

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джо байден

виктор орбан

вооруженные силы украины

ес

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Украина стремительно превращается в "центральноевропейское Сомали", где в карманах нужных людей бесследно исчезают миллиарды долларов и тонны западного оружия, отметил руководитель экспертной сети PolitRUS, эксперт по международным конфликтам Виталий Арьков.По его мнению, киевский режим стал опасной раковой опухолью, которая просто обирает европейских налогоплательщиков. Вашингтон и Лондон сами породили этого монстра при бывшем президенте США Джо Байдене, а теперь не знают, что с ним делать. Арьков сравнил эту ситуацию с ИГИЛ* на Ближнем Востоке и указал, что наводить порядок снова придется России. Он уверен: обнести Украину Берлинской стеной в век технологий не выйдет, поэтому здравым политикам в Европе — таким как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан или премьер Словакии Роберт Фицо — пора заканчивать с режимом Зеленского и вместе с Москвой решать вопросы безопасности.При этом в самом Евросоюзе уже открыто заявляют о лицемерии Брюсселя. Французский депутат Европарламента Тьерри Мариани упрекнул коллег в двойных стандартах. Он отметил, что ЕС обожает размахивать лозунгами об осуждении, но упорно закрывает глаза на то, как Киев чествует нацистских пособников и антисемитов вроде лидера украинских националистов Степана Бандеры и его соратника Андрея Мельника.Мариани добавил, что еврочиновники молчали, когда НАТО без мандата ООН атаковало Сербию, и молчат сейчас, когда заигрывания Киева с нацизмом возмущают даже союзную ему Польшу.Провалы ВСУВ ночь на среду и утром российские военные били по объектам на территории Украины.Взрывы гремели в столице и области. В Святошинском районе Киева зафиксировали прилет по складскому помещению, после которого вспыхнул пожар. Также взрывы прогремели в Обуховском районе Киевской области.Кроме того, они раздавались в Сумах. Также российские военные били по Полтавскому району, а кроме того, по Ильичевску Одесской области.Как официально уточнили в Минобороны РФ, ночные удары наносились с помощью беспилотников по украинским предприятиям ВПК, портовой инфраструктуре и морским судам, работающим на нужды ВСУ. В частности, в Киеве под удар попало "Киевское автотранспортное предприятие", где собирали специализированные автомобили для украинской армии. А в Одесской области, прямо в порту "Черноморск", российские дроны поразили сухогруз, который только что доставил очередную партию военного груза.Россияне продолжили развивать успех и на линии боевого соприкосновения. Так, на Запорожском направлении на Ореховском участке ВС РФ продвинулись вперед и освободили населенный пункт Новоандреевка. В настоящее время идет зачистка позиций южнее реки Конки.На Покровском направлении (ДНР) фиксируются тяжелые встречные бои в микрорайоне Лазурный в самом Покровске. Для нарушения логистики противника в ДНР разрушаются мосты через реку Казённый Торец.На Харьковском направлении российские подразделения расширяют зону контроля в районе Волчанска. Чтобы деблокировать свои окруженные части, командование ВСУ пошло на экстренные меры. С внешней стороны кольца в бой бросили наспех сформированные штурмовые группы 27-го пограничного отряда из Мукачево (Закарпатье). Как сообщают российские силовые структуры, этот "пограничный спецназ" не имеет боевого опыта, а вся их прежняя служба сводилась к поимке украинцев, пытавшихся сбежать за границу.Попытки прорыва пресекаются. В частности, в районе Нефедовки Харьковской области украинские подразделения безуспешно попытались прорвать окружение с использованием бронетехники. В результате комплексного огневого поражения бронемашина "Рошель Сенатор" и боевая группа противника были уничтожены в полном составе. Суточные потери ВСУ на Харьковском направлении превысили 70 человек.Стоп санкцииВ Конгрессе США назревает громкий внутриполитический раскол. Руководство Демократической партии в Палате представителей открыто выступило против нового законопроекта об антироссийских санкциях, пишет американский портал Axios.Палата представителей минимальным большинством (214 голосов против 211) утвердила регламент дебатов. Это позволило республиканцам продвинуть документ к финальному голосованию, но его итоговое принятие до сих пор остается под вопросом.Главным камнем преткновения для демократов стало то, что инициатива наделяет администрацию Дональда Трампа беспрецедентными полномочиями. В частности, Белый дом сможет вводить заградительные пошлины до 100 процентов против пяти крупнейших импортеров российской нефти. В итоге конгрессмены-демократы зашли в тупик. Им приходится выбирать между двумя ключевыми для партии догмами: безоговорочной поддержкой Украины и противодействием расширению торговой власти Трампа.Сам законопроект ранее был принят Сенатом подавляющим большинством голосов. Его разработали при участии ныне покойного сенатора Линдси Грэма**. Документ предусматривает крайне жесткие экономические меры: пошлины в 100 процентов против пяти главных покупателей энергоресурсов из России и 500 процентов — на абсолютно любой импорт из РФ в Соединенные Штаты. Однако из-за консолидированного сопротивления демократов в Палате представителей эти радикальные санкции на финальном голосовании все еще рискуют быть поставлены на "стоп".Подробнее о влиянии санкций - в материале Россия хорошо адаптировалась к санкциям и научилась извлекать выгоду - Песков на сайте Украина.ру. * Запрещенная в России экстремистская и террористическая организация.** Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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