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Удар по сухогрузу с оружием и автозаводу: Минобороны отчиталось об успехах ВС РФ

Удар по сухогрузу с оружием и автозаводу: Минобороны отчиталось об успехах ВС РФ - 16.09.2026 Украина.ру

Удар по сухогрузу с оружием и автозаводу: Минобороны отчиталось об успехах ВС РФ

Российская армия нанесла серию точечных ударов беспилотниками по оборонным предприятиям и портам Украины, парализовав поставки западного вооружения и сборку техники для ВСУ, сообщило 16 сентября Минобороны РФ

2026-09-16T09:21

2026-09-16T09:21

2026-09-16T09:21

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Как уточнили в оборонном ведомстве, в Киеве под удар попало крупное промышленное предприятие (ОАО "Киевское автотранспортное предприятие"). На его мощностях велось производство специализированных автомобилей, предназначенных для оснащения украинских подразделений.Одновременно с этим в Одесской области (в порту Черноморск) российские дроны поразили сухогруз. По данным министерства, он зашел в порт под разгрузку и доставил очередную партию импортного груза военного назначения.О других успехах россиян - в материале ВС РФ закрыли киевскому режиму выход в Чёрное море через Днепро-Бугский лиман на сайте Украина.ру.

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россия, украина, киев, минобороны, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация