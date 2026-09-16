Удар по сухогрузу с оружием и автозаводу: Минобороны отчиталось об успехах ВС РФ - 16.09.2026 Украина.ру
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Удар по сухогрузу с оружием и автозаводу: Минобороны отчиталось об успехах ВС РФ
Удар по сухогрузу с оружием и автозаводу: Минобороны отчиталось об успехах ВС РФ - 16.09.2026 Украина.ру
Удар по сухогрузу с оружием и автозаводу: Минобороны отчиталось об успехах ВС РФ
Российская армия нанесла серию точечных ударов беспилотниками по оборонным предприятиям и портам Украины, парализовав поставки западного вооружения и сборку техники для ВСУ, сообщило 16 сентября Минобороны РФ
2026-09-16T09:21
2026-09-16T09:21
россия
украина
киев
минобороны
вооруженные силы украины
украина.ру
сво
спецоперация
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Как уточнили в оборонном ведомстве, в Киеве под удар попало крупное промышленное предприятие (ОАО "Киевское автотранспортное предприятие"). На его мощностях велось производство специализированных автомобилей, предназначенных для оснащения украинских подразделений.Одновременно с этим в Одесской области (в порту Черноморск) российские дроны поразили сухогруз. По данным министерства, он зашел в порт под разгрузку и доставил очередную партию импортного груза военного назначения.О других успехах россиян - в материале ВС РФ закрыли киевскому режиму выход в Чёрное море через Днепро-Бугский лиман на сайте Украина.ру.
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россия, украина, киев, минобороны, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация
Россия, Украина, Киев, Минобороны, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, Спецоперация

Удар по сухогрузу с оружием и автозаводу: Минобороны отчиталось об успехах ВС РФ

09:21 16.09.2026
 
© Фото : osnmedia.ru
- РИА Новости, 1920, 16.09.2026
© Фото : osnmedia.ru
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Российская армия нанесла серию точечных ударов беспилотниками по оборонным предприятиям и портам Украины, парализовав поставки западного вооружения и сборку техники для ВСУ, сообщило 16 сентября Минобороны РФ
Как уточнили в оборонном ведомстве, в Киеве под удар попало крупное промышленное предприятие (ОАО "Киевское автотранспортное предприятие").
На его мощностях велось производство специализированных автомобилей, предназначенных для оснащения украинских подразделений.
Одновременно с этим в Одесской области (в порту Черноморск) российские дроны поразили сухогруз. По данным министерства, он зашел в порт под разгрузку и доставил очередную партию импортного груза военного назначения.
О других успехах россиян - в материале ВС РФ закрыли киевскому режиму выход в Чёрное море через Днепро-Бугский лиман на сайте Украина.ру.
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