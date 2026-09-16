https://ukraina.ru/20260916/udar-po-sukhogruzu-s-oruzhiem-i-avtozavodu-minoborony-otchitalos-ob-uspekhakh-vs-rf-1083223088.html
Удар по сухогрузу с оружием и автозаводу: Минобороны отчиталось об успехах ВС РФ
Удар по сухогрузу с оружием и автозаводу: Минобороны отчиталось об успехах ВС РФ - 16.09.2026 Украина.ру
Удар по сухогрузу с оружием и автозаводу: Минобороны отчиталось об успехах ВС РФ
Российская армия нанесла серию точечных ударов беспилотниками по оборонным предприятиям и портам Украины, парализовав поставки западного вооружения и сборку техники для ВСУ, сообщило 16 сентября Минобороны РФ
2026-09-16T09:21
2026-09-16T09:21
2026-09-16T09:21
россия
украина
киев
минобороны
вооруженные силы украины
украина.ру
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/09/1068395236_0:0:850:478_1920x0_80_0_0_8997c53e5c6c9cc8d4b8204b0ce6ea37.jpg
Как уточнили в оборонном ведомстве, в Киеве под удар попало крупное промышленное предприятие (ОАО "Киевское автотранспортное предприятие"). На его мощностях велось производство специализированных автомобилей, предназначенных для оснащения украинских подразделений.Одновременно с этим в Одесской области (в порту Черноморск) российские дроны поразили сухогруз. По данным министерства, он зашел в порт под разгрузку и доставил очередную партию импортного груза военного назначения.О других успехах россиян - в материале ВС РФ закрыли киевскому режиму выход в Чёрное море через Днепро-Бугский лиман на сайте Украина.ру.
россия
украина
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/09/1068395236_138:0:775:478_1920x0_80_0_0_22d1852ce9da37d1427690ad8eeccfd6.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, украина, киев, минобороны, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация
Россия, Украина, Киев, Минобороны, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, Спецоперация
Удар по сухогрузу с оружием и автозаводу: Минобороны отчиталось об успехах ВС РФ
Российская армия нанесла серию точечных ударов беспилотниками по оборонным предприятиям и портам Украины, парализовав поставки западного вооружения и сборку техники для ВСУ, сообщило 16 сентября Минобороны РФ
Как уточнили в оборонном ведомстве, в Киеве под удар попало крупное промышленное предприятие (ОАО "Киевское автотранспортное предприятие").
На его мощностях велось производство специализированных автомобилей, предназначенных для оснащения украинских подразделений.
Одновременно с этим в Одесской области (в порту Черноморск) российские дроны поразили сухогруз. По данным министерства, он зашел в порт под разгрузку и доставил очередную партию импортного груза военного назначения.