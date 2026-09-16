https://ukraina.ru/20260916/ekonomika-ukrainy-i-voyna-zavody-goryat-vse-dorozhaet-u-gosudarstva-konchayutsya-dengi--1083216271.html

Экономика Украины и война: заводы горят, все дорожает, у государства кончаются деньги

Экономика Украины и война: заводы горят, все дорожает, у государства кончаются деньги - 16.09.2026 Украина.ру

Экономика Украины и война: заводы горят, все дорожает, у государства кончаются деньги

На минувшей неделе Россия и Украина продолжали обмен ударами по объектам инфраструктуры, а киевская власть всё же нашла способ компенсации убытков бизнесу, правда, за его же счёт

2026-09-16T10:02

2026-09-16T10:02

2026-09-16T10:02

эксклюзив

украина

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киев

марченко

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ес

минфин

нпз

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Денег в казне всё меньше, а упрямые депутаты по-прежнему не желают жать нужные кнопки при голосовании за "правильные" законопроекты. На этом фоне глава Минфина Марченко угрожает запустить печатный станок и напечатать нужную сумму.Бизнес заплатит за всёУкраина за 8 месяцев с начала года увеличила дефицит торговли товарами до 40 млрд долларов. Импорт в годовом исчислении вырос на 26%, а экспорт просел на 1%. Но это без августа: в августе экспорт обвалился на 19,4% по сравнению с июлем. В целом, в динамике товарооборота нет ничего нового: страна критически зависит от импорта всего и вся, а киевская власть ещё и умудрилась настолько эскалировать обстановку, что экспорт по морю просто остановился.Украинские удары по складам WB и Ozon, а также НПЗ и портам пошли не по плану. Так же, как в России "прозевали" увеличение объёмов производства поршневых дронов-дальнолётов, украинские начальники "проспали" смену поколений БПЛА в России. Принимая решение об эскалации, в Киеве явно исходили из того, что российский ответ будет ограниченным в силу использования поршневых БЛПА "Герань-2", с которыми украинские мобильные огневые группы научились эффективно бороться. Но вместо этого в ход пошли реактивные дроны и дроны-крылатые ракеты с авиабомбами.И вот, после десятков сожжённых складов, возмущений бизнеса и споров между производителями и дистрибьюторами о том, кто кому должен платить за сгоревшие товары, Кабинет министров нашёл способ помочь компаниям. Естественно, за их же счёт — в казне пусто.Кабинет планирует создать специальный фонд для страхования бизнеса от военных рисков, а наполняться фонд будет за счёт средств от повышения НДС на 1%. Власти предлагают возмещать бизнесу до 10 млн долларов первого ущерба (то есть ущерб от повторных ударов компенсироваться не будет), а взнос предлагается установить на уровне 2% от стоимости актива.При этом министр экономики Александр Кравченко отмечает, что механизм заработает не раньше начала 2027 года, а для обеспечения работы фонда потребуется 2–3 млрд долларов. И вот с ними проблема — свободных денег у киевской власти нет."Инфляция и другие последствия"К слову, о деньгах.Министр финансов Марченко заявил, что Украина начала ограничивать государственные расходы из-за замедления международной помощи и возможны задержки с социальными выплат. Правительство уже отложило все некритические расходы на декабрь и разработало план действий в период ограниченной ликвидности.Это – не новость: нереалистичность бюджета на 2026 год была очевидна уже в момент его внесения в Верховную Раду. Теперь же Марченко призывает депутатов поддержать законопроект о налогообложении посылок до 150 евро, который депутаты "прокатили" уже раза четыре, чтобы разблокировать западную помощь. А если депутаты не примут то, что должны, то Марченко в качестве одного из вариантов финансирования выплат допускает "монетарное финансирование бюджета соответствующей девальвацией гривны, инфляцией и другими негативными последствиями". Проще говоря, глава Минфина угрожает запустить станок и напечатать недостающие деньги.Решение ожидаемое, но есть ряд проблем.Во-первых, это не одобрят держатели украинского госдолга — ЕС и МВФ. Собственно, они в 2022 году добились остановки станка и стабилизировали украинские финансы: вместо эмиссии Украина занимала деньги и получала гранты.Во-вторых, 80% украинского госдолга является внешним, а ключевой его держатель — Евросоюз. Девальвация гривны осложнит обслуживание долга, а у ЕС хватает рычагов давления на Киев в целом и Зеленского в частности.По деньгам на следующий год хороших новостей для украинских управленцев нет. Бельгия не поддержала перевод замороженных золотовалютных резервов России в другую структуру, откуда их бы конфисковали уже без согласия Бельгии, как такого хотел ряд стран ЕС.И, закрывая тему НДС, не можем не упомянуть законопроект №16069 от 14 сентября о снижении ставки НДС с 20% до 7% на базовые продукты питания — вслед за лекарствами. Впрочем, вероятность, что его примут, крайне низкая.Связь будет, тепло — не фактПресс-служба Минцифры Украины сообщила, что 92% украинских базовых станций сотовой связи могут работать до восьми часов от аккумуляторов, а 67% — более трёх суток благодаря генераторам. Обслуживать инфраструктуру будут больше двух тысяч специалистов, которые прошли бесплатное образование по эксплуатации генераторов. А в ряде регионов, например, Николаевской области, провели учения по координации действий между военными, властями и операторами.К подобным заявлениям можно относиться со скепсисом, но в данном случае чиновники, скорее всего, не врут.Во-первых, в августе Одесса дольше трёх суток жила без стабильного энергоснабжения, но сотовые операторы обеспечили работу 71% базовых станций.Во-вторых, опыт по выживанию и преодолеванию кризисных ситуаций украинский бизнес накопил. В части способности выживать российским компаниям стоит пристально изучать опыт Украины.Впрочем, современная инфраструктура — даже несмотря на резервирование и чудеса работы специалистов — является весьма хрупкой. 11 сентября Владимир Зеленский заявил о прилёте по зданию оператора "Киевстар", а МО России отчиталось о поражении дата-центра "Би-мобайл". Поэтому наличие генераторов и аккумуляторов на базовых станциях не гарантирует наличие связи.Но это крупные компании, чьи менеджеры могут позволить переложить издержки на потребителя за счёт роста тарифов. С коммунальным сектором всё куда хуже.Месяц назад мы приводили пример, как власти Киева отчитывались о готовности города к отопительному сезону: за неделю показатель готовности вырос с 50% до 90%, видимо, из-за исключения из подсчёта многоквартирных домов в проблемных районах города.Теперь же мастер-класс показали власти Николаева. Они отчитались о 80% готовности города к отопительному сезону, при этом акты готовности есть лишь у 46 из 1230 многоквартирных домов, которые обслуживает "Николаевоблтеплоэнерго". Откуда взялись 80% — не ясно. И даже наличие актов не гарантирует стабильную подачу тепла так как количество переменных в коммунальной сфере зашкаливает: готовность котельной, состояние теплотрассы, наличие теплоносителя (воды) и его качества, состояние трубопроводов и запорной арматуры в доме, качество выполненных работ по опрессовке дома.Солярка по стоМировой топливный кризис, ответственность за который Трамп на минувшей неделе возложил на Зеленского и украинские удары по российским НПЗ, привёл к неизбежному: премиальный дизель на АЗС азербайджанского SOCAR 12 сентября преодолел психологическую отметку в 100 гривен за литр (190 рублей). Через пару дней до премиального "подтянулась" и обычная солярка. На других заправках ДТ пока колеблется в диапазоне от 93,9 до 98,9 гривен за литр не премиального топлива.В общем, солярка по сто стала реальностью.Тем временем гендиректор группы компаний Prime Group Дмитрий Леушкин прогнозирует дизель по цене до 105 гривен за литр в случае, если совершившие успешный рывок к Баб-эль-Мандебскому проливу хуситы закупорят пролив для нефтяных танкеров.Вот только корректнее говорить уже не "в случае", а "когда". Киев не остановится в своих ударах по России, США не желают оставить в покое Иран, а хуситы ненавидят Израиль и Саудовскую Аравию, чей нефтепровод они недавно повредили.В этой ситуации потребителям остаётся лишь переплачивать, а Трампу — пожинать плоды своей же политики, из-за которой дизель в США с начала года подорожал с 3,5 до 6 долларов за галлон.Удары по заводам и КППВКС России вновь ударили по украинским меткомбинатам. 12 сентября досталось Криворожстали (АрселорМиталл Кривой Рог), Северному и Новокриворожскому железорудным ГОКам в Кривом Рогу, Запорожстали, электроплавильному комплексу металлургического завода "Интерпайп Сталь" в Днепропетровске. Для понимания: по Запорожстали прилетело в третий раз за месяц баллистическими ракетами. Проще говоря, в Москве приняли решение добить украинскую металлургию, лишив Украину ещё одной отрасли индустриальной экономики.Также остановился завод по производству плитки Cersanit в Звягеле Житомирской области, прилетало по складам и распределительным центрам, а в Киеве за неделю выбили 16 АЗС.Продолжаются удары и по пунктам пропуска на границе. На неделе прилетело по КПП "Староказачье" на границе с Молдавией и "Ягодине" на границе с Польшей. В Минобороны сообщают, что удары наносятся для срыва поставок западной военной помощи. Порой пункты пропуска очень быстро — счёт идёт на часы — восстанавливают работу, а в случае с гипотетическим полным уничтожением, украинские пограничники и таможенники начнут работать на территории сопредельных с Украиной стран. Поэтому срыв поставок вооружений из ЕС является крайне непростой задачей.

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https://ukraina.ru/20260912/triumf-khusitov-situatsiya-na-blizhnem-vostoke-rezko-izmenilas-neft-bystro-dorozhaet-1083158274.html

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эксклюзив, украина, россия, киев, марченко, владимир зеленский, дональд трамп, ес, минфин, нпз, экономика, металлургия