https://ukraina.ru/20260916/plan-morgentau-popytka-ne-dopustit-vozrozhdeniya-nemetskogo-revanshizma-1062695706.html

"План Моргентау": попытка не допустить возрождения немецкого реваншизма

"План Моргентау": попытка не допустить возрождения немецкого реваншизма - 16.09.2026 Украина.ру

"План Моргентау": попытка не допустить возрождения немецкого реваншизма

Лет 30 назад в российских околоэкспертных кругах был популярен взгляд на Украину как на сельскохозяйственный придаток России. Учитывая роль УССР в Союзе выглядело это суждение странно. Сейчас же поневоле задумываешься – может была в этом какая-то посконная правда? Да и посол США ещё в феврале 2016 года намекал на перспективу "аграрной сверхдержавы"

2026-09-16T08:00

2026-09-16T08:00

2026-09-16T08:00

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На протяжении многих десятилетий американские пропагандисты рекламировали "План Маршалла". Такое название получила начатая в 1948 году программа финансово-экономической помощи США странам Западной Европы, связанной политическими условиями. Из общей суммы в $ 13,3 млрд Западная Германия получила чуть больше 10% – $ 1,39 млрд.Однако многие из этих пропагандистов (не говоря уж об их целевой аудитории) не знают, что "Плану Маршалла" предшествовал "План Моргентау", названный так по имени Генри Моргентау-младшего, главы Минфина США и правой руки президента Франклина Рузвельта. Этот план предусматривал полное уничтожение промышленности Германии и превращение её в слаборазвитую аграрную страну.Корни "Плана Моргентау" уходят в середину 1944 года, когда министр финансов США начал активную работу над программой политики по отношению к Германии после победы союзников во Второй мировой войне. Американский историк Майкл Бешлосс подробно проследил генезис этого плана на основании первичных источников – дневников и писем участников тех событий.В первую очередь план отражал видение Министерства финансов США – самого Моргентау и его заместителя Гарри Декстера Уайта (одного из создателей МВФ, Всемирного банка и Бреттон-Вудской международной финансовой системы). Основным риском они считали повторение ситуации после Первой мировой войны, когда немецкая экономика вновь была использована для войны. Моргентау считал милитаризм и имперство перманентной характеристикой немецкой культуры, поэтому исходил из того, что если у Германии будут ресурсы вести войну, то рано или поздно она её развяжет.Он видел лишь один надёжный способ предотвратить войну – физически лишить Германию возможности начать её, что означало искусственную деградацию экономики страны. Результатом работы Минфина США стала появившаяся в начале сентября 1944 года "Программа по предотвращению развязывания Германией третьей мировой войны", которую и стали называть "Планом Моргентау".Поскольку сама по себе "экономически мощная Германия представляет собой военную угрозу мировой безопасности", то восстановление её экономики несёт значительные риски.Во-первых, возникнут мощные экономические связи между Германией и другими странами, что поставит их в зависимость от Германии. Германия же может воспользоваться этим, поставив остальную часть континента в зависимость от себя.Во-вторых, предприятия Германии станут конкурировать с предприятиями стран-победителей на рынках третьих стран.В-третьих, восстановление немецкой экономики будет трудно осуществить по политическим причинам, поскольку невозможно будет уговорить пострадавшие от войны народы расходовать ресурсы не на увеличение собственного благосостояния, а на восстановление Германии.План исходил из того, что Германия не сможет платить многолетние регулярные репарации, ведь её дохода просто не хватит для этого. Как следствие, репарации, согласно "Плану Моргентау", должны быть выплачены одним большим разовым пакетом. А так как денег для этого не было, то документ предлагал просто вывезти оборудование немецких предприятий.Далее "План Моргентау" от идеи не-восстановления Германии переходил к идее её деиндустриализации. Так, о немецком Руре документ говорит следующее:"Здесь находится сердце промышленной мощи Германии. Этот район должен быть не только лишён всех существующих в настоящее время отраслей промышленности, но и настолько ослаблен и контролируем, чтобы в обозримом будущем он не мог стать промышленной зоной"."План Моргентау" также включал запрет внешней торговли, ограничение импорта, запрет морского рыболовства и запрет производства азота для минеральных удобрений.16 сентября 1944 года короткий текст, созданный на основе "Плана Моргентау", был подписан на встрече Рузвельта и Черчилля в Квебеке ("Квебекский меморандум").Следует отметить, что внутри администрации Рузвельта не было единства относительно этого плана. В первую очередь Моргентау и его министерству сопротивлялись военное министерство США и его глава Генри Стимсон, который считал такой подход к послевоенному переустройству Германии контрпродуктивным: "План Моргентау" обрекал значительную часть населения Германии на голодную смерть, поскольку деиндустриализированная экономика просто не могла обеспечить себя. Кроме того, меры, предложенные Моргентау, отдаляли победу в войне: они побуждали немцев к более ожесточённому сопротивлению".Действительно, нацисты активно использовали "План Моргентау" в пропаганде, доказывая жителям Германии, что США не проводят различия между нацистами и немцами, и разрушение в случае поражения грозит всем. "Еврей Моргентау захотел превратить нас в одно большое картофельное поле", – самый мягкий вариант заголовка в немецкой прессе той поры. В свою очередь, соратники американского генерала Маршалла начали жаловаться, что "План Моргентау" – это всё равно что "тридцать лишних немецких дивизий".Несмотря на внутреннюю оппозицию в администрации США, по мере приближения победы над Германией "План Моргентау" стал переходить в практическую плоскость. Это прослеживается в директиве JC1067, регулировавшей деятельность оккупационных войск США на территории Германии. В документе указывается:"Главная цель союзников – не допустить, чтобы Германия когда-либо снова стала угрозой миру во всем мире.Важными шагами в достижении этой цели являются ликвидация нацизма и милитаризма во всех их формах, немедленное задержание военных преступников для наказания, промышленное разоружение и демилитаризация Германии с сохранением контроля над способностью Германии вести войну".Относительно экономического восстановления директива предписывала:"За исключением случаев, когда это может быть необходимо для достижения целей [оккупации], вы не будете предпринимать никаких шагов, (а) направленных на экономическое восстановление Германии или (б) направленных на поддержание или укрепление немецкой экономики".Правда, сопротивление самым жестким мерам оказывали представители военного ведомства США. Так, Джон Макклой, заместитель Стимсона, специально оставил лазейку для командующего оккупационными войсками: директива предлагала не заботиться об экономическом положении немцев до тех пор, пока ситуация не станет угрожать "распространением болезней и беспорядков".Однако ряд пунктов "Квебекского меморандума" всё же реализовали. Были выведены из строя более 900 немецких предприятий, при этом военными из них было лишь около 300. Было остановлено 18 химзаводов, в результате выпуск удобрений упал вдвое, а вслед за ним – и сельхозпроизводство. Ещё одна серьезная деструктивная мера, реализованная в Западной Германии, – разбивка ей банковской системы на 11 округов. Между собой они взаимодействовать не могли, что резко тормозило денежный и товарный обмен на подконтрольной западным войскам немецкой территории.В результате этих мер уровень жизни населения Западной Германии резко снизился, миллионы людей жили впроголодь. Деиндустриализация приводила к лишению работы сначала промышленных рабочих, далее – обслуживающих промышленность банковских и управленческих служащих. Это лишало платёжеспособного спроса сферу городских услуг, медицины, образования, культуры. Аграрное производство было неспособно занять высвобождающиеся трудовые ресурсы.По сути "План Моргентау" повторял ошибки Версальского мирного договора по итогам Первой мировой: ведь именно национальное унижение и резкое падение уровня жизни подняли реваншистские настроения немцев на небывалую высоту, что и сделало возможным приход к власти Гитлера.Уже в 1946 году администрация президента Гарри Трумэна стала ослаблять меры по сдерживанию восстановления промышленности Германии. В 1947-м экс-президент США Герберт Гувер после посещения Германии писал:"Это иллюзия, что аннексированная Новая Германия может быть превращена в аграрное государство. Это недостижимо, пока мы не уничтожим или не вывезем из неё 25 миллионов человек".В американской литературе встречаются разные объяснения, почему чиновники и политики США радикально переменили подход к Германии. Экономист Бен Стилл в книге "План Маршалла: На заре холодной войны" пишет, что третья мировая война, которую якобы начнет восстановленная Германия, казалась большой угрозой, пока шли сражения, но после победы большей угрозой виделось распространение коммунизма в Европе.Другое объяснение даёт историк Майкл Хоган. "План Маршалла", сочетавший государственную помощь с выстраиванием современной рыночной системы, он представляет чем-то вроде "Нового курса" Рузвельта, но в международном контексте, когда бюрократический аппарат и денежные вливания используются для перезагрузки рыночной системы. По его мнению, анархии, которой грозил закончиться крах немецкой экономики, следовало избежать даже без учета рисков распространения коммунизма.Как бы там ни было, американские комментаторы сходятся в одном: судьба населения Германии администрацию США не интересовала. Для Вашингтона это был лишь объект, который поначалу хотели попросту резко сократить, а впоследствии – использовали против геополитического противника.Точно так же и нынешние американские администрации не интересует благосостояние немцев. Неудивительно, что ещё в 2023 году испанский портал Rebelión написал, что стратегия США по разрыву энергетических связей между Россией и Германией является "Планом Моргентау, который охватывает всю Европу".А что же с "аграрной сверхдержавой" Украиной? В США её видят временно оккупированной территорией России, которая рано или поздно всё равно будет возвращена. А раз так, то Россия должна получить, по возможности, пустыню. Что, собственно, и реализуется. Но если какая-то Украина останется в качестве независимого государства...

https://ukraina.ru/20240404/1044965285.html

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https://ukraina.ru/20220408/1033725040.html

https://ukraina.ru/20260115/kabala-raskryty-sekretnye-prilozheniya-k-resursnoy-sdelke-vashingtona-i-kieva-1074280146.html

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история, германия, сша, россия, рузвельт, план, экономика, вторая мировая война, 1940-е, черчилль, адольф гитлер, минфин, мвф, реформы, сельское хозяйство