В Киеве после взрывов вспыхнул мощный пожар, столицу накрыло удушливым дымом - 16.09.2026 Украина.ру
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В Киеве после взрывов вспыхнул мощный пожар, столицу накрыло удушливым дымом
В Киеве после взрывов вспыхнул мощный пожар, столицу накрыло удушливым дымом - 16.09.2026 Украина.ру
В Киеве после взрывов вспыхнул мощный пожар, столицу накрыло удушливым дымом
Западную часть Киева заволокло плотным густым дымом из-за мощного пожара, сообщает 16 сентября украинское издание "Новости.LIVE"
2026-09-16T10:00
2026-09-16T10:44
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Киевская городская военная администрация официально подтвердила факт возгорания, заявив, что в Святошинском районе на западе столицы горит крупное складское здание.Этому предшествовала масштабная воздушная тревога, объявленная в Киеве и еще восьми областях Украины. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены в столице зазвучали в 09:10 по московскому времени. В зону действия сигнала опасности также попали Николаевская, Кировоградская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская и другие области.Позже Министерство обороны РФ уточнило, что российские дроны поразили в Киеве промышленное автотранспортное предприятие, производившее спецтехнику для нужд ВСУ.Подробнее - в материале Удар по сухогрузу с оружием и автозаводу: Минобороны отчиталось об успехах ВС РФ на сайте Украина.ру.
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киев, россия, украина, минобороны, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация
Киев, Россия, Украина, Минобороны, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, Спецоперация

В Киеве после взрывов вспыхнул мощный пожар, столицу накрыло удушливым дымом

10:00 16.09.2026 (обновлено: 10:44 16.09.2026)
 
© REUTERS / Gleb Garanich
- РИА Новости, 1920, 16.09.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
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Западную часть Киева заволокло плотным густым дымом из-за мощного пожара, сообщает 16 сентября украинское издание "Новости.LIVE"
Киевская городская военная администрация официально подтвердила факт возгорания, заявив, что в Святошинском районе на западе столицы горит крупное складское здание.
Этому предшествовала масштабная воздушная тревога, объявленная в Киеве и еще восьми областях Украины. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены в столице зазвучали в 09:10 по московскому времени. В зону действия сигнала опасности также попали Николаевская, Кировоградская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская и другие области.
Позже Министерство обороны РФ уточнило, что российские дроны поразили в Киеве промышленное автотранспортное предприятие, производившее спецтехнику для нужд ВСУ.
Подробнее - в материале Удар по сухогрузу с оружием и автозаводу: Минобороны отчиталось об успехах ВС РФ на сайте Украина.ру.
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