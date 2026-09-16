https://ukraina.ru/20260916/v-kieve-posle-vzryvov-vspykhnul-moschnyy-pozhar-stolitsu-nakrylo-udushlivym-dymom-1083225274.html

В Киеве после взрывов вспыхнул мощный пожар, столицу накрыло удушливым дымом

В Киеве после взрывов вспыхнул мощный пожар, столицу накрыло удушливым дымом - 16.09.2026 Украина.ру

В Киеве после взрывов вспыхнул мощный пожар, столицу накрыло удушливым дымом

Западную часть Киева заволокло плотным густым дымом из-за мощного пожара, сообщает 16 сентября украинское издание "Новости.LIVE"

2026-09-16T10:00

2026-09-16T10:00

2026-09-16T10:44

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Киевская городская военная администрация официально подтвердила факт возгорания, заявив, что в Святошинском районе на западе столицы горит крупное складское здание.Этому предшествовала масштабная воздушная тревога, объявленная в Киеве и еще восьми областях Украины. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены в столице зазвучали в 09:10 по московскому времени. В зону действия сигнала опасности также попали Николаевская, Кировоградская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская и другие области.Позже Министерство обороны РФ уточнило, что российские дроны поразили в Киеве промышленное автотранспортное предприятие, производившее спецтехнику для нужд ВСУ.Подробнее - в материале Удар по сухогрузу с оружием и автозаводу: Минобороны отчиталось об успехах ВС РФ на сайте Украина.ру.

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киев, россия, украина, минобороны, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация