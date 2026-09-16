Признание Залужного: советские методы загнали ВСУ в тупик, а успехи РФ дают ей право на ультиматумы - 16.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260916/priznanie-zaluzhnogo-sovetskie-metody-zagnali-vsu-v-tupik-a-uspekhi-rf-dayut-ey-pravo-na-ultimatumy-1083228049.html
Признание Залужного: советские методы загнали ВСУ в тупик, а успехи РФ дают ей право на ультиматумы
Признание Залужного: советские методы загнали ВСУ в тупик, а успехи РФ дают ей право на ультиматумы - 16.09.2026 Украина.ру
Признание Залужного: советские методы загнали ВСУ в тупик, а успехи РФ дают ей право на ультиматумы
Попытки удерживать территории советскими методами привели к колоссальной потребности в живой силе и загнали мобилизацию на Украине в полный тупик, а технические успехи России дают Москве право выдвигать Киеву ультиматумы, заявил посол Украины в Великобритании и бывший главком ВСУ Валерий Залужный в колонке для издания "Украинская правда"
2026-09-16T12:51
2026-09-16T12:51
новости
россия
украина
киев
валерий залужный
вооруженные силы украины
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/09/1064929470_0:53:3071:1780_1920x0_80_0_0_c31fb8ad201777ebdbda4e9f824d6744.jpg
В статье под названием "Война, которая изменила все" он признал, что Украина не способна выдержать противостояние с огромным государством.Залужный назвал зацикленность Киева на пиаре отдельных видов оружия "проклятым маркетингом, который убивает", и констатировал, что желающих идти в армию в стране становится все меньше.Он подчеркнул, что превосходство России сегодня очевидно по масштабам и системности ударов, а также по продолжительности воздушных тревог. По его словам, замерший фронт не должен никого успокаивать, поскольку старые правила ведения боевых действий больше не работают. Дипломат предупредил, что затяжная война на истощение — это не только бои на передовой, но и неизбежные общественные потрясения в тылу. Из-за постоянного давления со стороны России внутри Украины назревают серьезные внутренние кризисы. По мнению Залужного, именно технические успехи РФ дают Москве право через посредников выдвигать Киеву ультиматумы.Залужный также жестко раскритиковал кулуарный маркетинг властей, который заменил собой реальную военную доктрину ради красивых прогнозов. По его мнению, вместо создания "волшебных образцов вооружения" для пиара Киеву необходимо кардинально менять структуру ВСУ, искать ресурсные альянсы и выстраивать системный ответ на вызовы времени. Сейчас же, по словам экс-главкома, на поле боя в режиме реального времени тестируются новые технологии, и за этот болезненный опыт украинцы вынуждены платить собственной кровью.Подробнее о проблемах Киева - в материале Украинский депутат заявил о катастрофической нехватке денег на зарплаты ВСУ на сайте Украина.ру.
россия
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/09/1064929470_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_928b7e45c3136911ae83daf825bf9912.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, киев, валерий залужный, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Россия, Украина, Киев, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Признание Залужного: советские методы загнали ВСУ в тупик, а успехи РФ дают ей право на ультиматумы

12:51 16.09.2026
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 16.09.2026
© AP / Efrem Lukatsky
Читать в
ДзенTelegram
Попытки удерживать территории советскими методами привели к колоссальной потребности в живой силе и загнали мобилизацию на Украине в полный тупик, а технические успехи России дают Москве право выдвигать Киеву ультиматумы, заявил посол Украины в Великобритании и бывший главком ВСУ Валерий Залужный в колонке для издания "Украинская правда"
В статье под названием "Война, которая изменила все" он признал, что Украина не способна выдержать противостояние с огромным государством.
Залужный назвал зацикленность Киева на пиаре отдельных видов оружия "проклятым маркетингом, который убивает", и констатировал, что желающих идти в армию в стране становится все меньше.
Он подчеркнул, что превосходство России сегодня очевидно по масштабам и системности ударов, а также по продолжительности воздушных тревог. По его словам, замерший фронт не должен никого успокаивать, поскольку старые правила ведения боевых действий больше не работают.
Дипломат предупредил, что затяжная война на истощение — это не только бои на передовой, но и неизбежные общественные потрясения в тылу. Из-за постоянного давления со стороны России внутри Украины назревают серьезные внутренние кризисы. По мнению Залужного, именно технические успехи РФ дают Москве право через посредников выдвигать Киеву ультиматумы.
Залужный также жестко раскритиковал кулуарный маркетинг властей, который заменил собой реальную военную доктрину ради красивых прогнозов. По его мнению, вместо создания "волшебных образцов вооружения" для пиара Киеву необходимо кардинально менять структуру ВСУ, искать ресурсные альянсы и выстраивать системный ответ на вызовы времени.
Сейчас же, по словам экс-главкома, на поле боя в режиме реального времени тестируются новые технологии, и за этот болезненный опыт украинцы вынуждены платить собственной кровью.
Подробнее о проблемах Киева - в материале Украинский депутат заявил о катастрофической нехватке денег на зарплаты ВСУ на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаКиевВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
14:17Украинским вузам рекомендован комплекс мер к зимнему периоду
14:03Крах гривны и еда за границей: что ждёт Украину зимой
14:02Рада ввела тюремные сроки для сотрудников мошеннических колл-центров
13:38Миграция из украинских мегаполисов не решит социальных проблем - чиновник
13:24Глубокое потрясение: корейская переводчица Достоевского шокирована клеймом "врага Украины"
13:10Москва услышала призыв США к ограничению ударов по энергетике в ходе СВО - МИД РФ
12:51Признание Залужного: советские методы загнали ВСУ в тупик, а успехи РФ дают ей право на ультиматумы
12:37СВО и война в Иране стимулирует спрос ЕС на крупные и дешевые ракетные арсеналы - Reuters
12:15ВСУ нанесли удары по Дому культуры и школам в Херсонской области
12:00Профнепригоден, но кресло не отдаст: глава "Укрпочты" подал в суд на Нацбанк
11:50Разоблачена ОПГ на Западной Украине, производившая и сбывавшая контрафакт
11:24Технический тупик Украины: испанская газета признала превосходство российских дронов
11:20"Представляете, какие там откаты": глава парламента Крыма прояснил заявления НАТО
11:16Зеленский признал: победы над Россией не будет
10:48Украинский депутат заявил о катастрофической нехватке денег на зарплаты ВСУ
10:02Экономика Украины и война: заводы горят, все дорожает, у государства кончаются деньги
10:00В Киеве после взрывов вспыхнул мощный пожар, столицу накрыло удушливым дымом
09:32Не мошенничество — предпринимательство! Обвиняемого в хищении на СВО просят выпустить из СИЗО
09:21Удар по сухогрузу с оружием и автозаводу: Минобороны отчиталось об успехах ВС РФ
09:00Европейское "Сомали", провалы ВСУ, стоп санкции. Хроника событий на утро 16 сентября
Лента новостейМолния