https://ukraina.ru/20260916/priznanie-zaluzhnogo-sovetskie-metody-zagnali-vsu-v-tupik-a-uspekhi-rf-dayut-ey-pravo-na-ultimatumy-1083228049.html

Признание Залужного: советские методы загнали ВСУ в тупик, а успехи РФ дают ей право на ультиматумы

Признание Залужного: советские методы загнали ВСУ в тупик, а успехи РФ дают ей право на ультиматумы - 16.09.2026 Украина.ру

Признание Залужного: советские методы загнали ВСУ в тупик, а успехи РФ дают ей право на ультиматумы

Попытки удерживать территории советскими методами привели к колоссальной потребности в живой силе и загнали мобилизацию на Украине в полный тупик, а технические успехи России дают Москве право выдвигать Киеву ультиматумы, заявил посол Украины в Великобритании и бывший главком ВСУ Валерий Залужный в колонке для издания "Украинская правда"

2026-09-16T12:51

2026-09-16T12:51

2026-09-16T12:51

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В статье под названием "Война, которая изменила все" он признал, что Украина не способна выдержать противостояние с огромным государством.Залужный назвал зацикленность Киева на пиаре отдельных видов оружия "проклятым маркетингом, который убивает", и констатировал, что желающих идти в армию в стране становится все меньше.Он подчеркнул, что превосходство России сегодня очевидно по масштабам и системности ударов, а также по продолжительности воздушных тревог. По его словам, замерший фронт не должен никого успокаивать, поскольку старые правила ведения боевых действий больше не работают. Дипломат предупредил, что затяжная война на истощение — это не только бои на передовой, но и неизбежные общественные потрясения в тылу. Из-за постоянного давления со стороны России внутри Украины назревают серьезные внутренние кризисы. По мнению Залужного, именно технические успехи РФ дают Москве право через посредников выдвигать Киеву ультиматумы.Залужный также жестко раскритиковал кулуарный маркетинг властей, который заменил собой реальную военную доктрину ради красивых прогнозов. По его мнению, вместо создания "волшебных образцов вооружения" для пиара Киеву необходимо кардинально менять структуру ВСУ, искать ресурсные альянсы и выстраивать системный ответ на вызовы времени. Сейчас же, по словам экс-главкома, на поле боя в режиме реального времени тестируются новые технологии, и за этот болезненный опыт украинцы вынуждены платить собственной кровью.Подробнее о проблемах Киева - в материале Украинский депутат заявил о катастрофической нехватке денег на зарплаты ВСУ на сайте Украина.ру.

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