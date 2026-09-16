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"Представляете, какие там откаты": глава парламента Крыма прояснил заявления НАТО
"Представляете, какие там откаты": глава парламента Крыма прояснил заявления НАТО - 16.09.2026 Украина.ру
"Представляете, какие там откаты": глава парламента Крыма прояснил заявления НАТО
Заявления генсека НАТО Марко Рютте о поддержке Украины напоминают стук дятла и дают повод присмотреться к коррупционной составляющей этих отношений. Об этом 16 сентября заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов
2026-09-16T11:20
2026-09-16T11:20
2026-09-16T11:20
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Рютте заявлял не только о поддержке киевского режима со стороны НАТО, но также о наличии у этого военно-политического блока планов противодействия России."Они, как дятлы, с утра до ночи стучат головами о твердое про эту поддержку. Закладывается подозрение, так ли все страны НАТО едины в этой позиции, а иначе зачем так часто об этом талдычить?" - сказал Константинов.По его мнению, Запад использует вопрос поддержки Украины как стимул к объединению и извлечению выгоды."Плюс - все это тесно переплетено с коррупцией, которая ведь не только на Украине, но и в среде ее бенефициаров. Представляете, какие там откаты, если они продолжают как сумасшедшие вливать миллиарды в эту бездонную бочку", - пояснил глава парламента Крыма.Он отметил также, что Запад продолжает руками украинцев вести противостояние с Россией."Это украинцы вымирают как народ, бенефициарам режима их не жалко", - констатировал глава крымского парламента.Актуальное интервью: Дмитрий Дробницкий: Зеленский делает ставку на новую военную бюрократию, которую создают Канада и ЕвропаБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Европейское "Сомали", провалы ВСУ, стоп санкции. Хроника событий на утро 16 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, крым, владимир константинов, дмитрий дробницкий, нато, вооруженные силы украины, украина.ру, международная политика
Новости, Украина, Россия, Крым, Владимир Константинов, Дмитрий Дробницкий, НАТО, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Международная политика
"Представляете, какие там откаты": глава парламента Крыма прояснил заявления НАТО
Заявления генсека НАТО Марко Рютте о поддержке Украины напоминают стук дятла и дают повод присмотреться к коррупционной составляющей этих отношений. Об этом 16 сентября заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов
Рютте заявлял не только о поддержке киевского режима со стороны НАТО, но также о наличии у этого военно-политического блока планов противодействия России.
"Они, как дятлы, с утра до ночи стучат головами о твердое про эту поддержку. Закладывается подозрение, так ли все страны НАТО едины в этой позиции, а иначе зачем так часто об этом талдычить?" - сказал Константинов.
По его мнению, Запад использует вопрос поддержки Украины как стимул к объединению и извлечению выгоды.
"Плюс - все это тесно переплетено с коррупцией, которая ведь не только на Украине, но и в среде ее бенефициаров. Представляете, какие там откаты, если они продолжают как сумасшедшие вливать миллиарды в эту бездонную бочку", - пояснил глава парламента Крыма.
Он отметил также, что Запад продолжает руками украинцев вести противостояние с Россией.
"Это украинцы вымирают как народ, бенефициарам режима их не жалко", - констатировал глава крымского парламента.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
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