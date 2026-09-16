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СВО и война в Иране стимулирует спрос ЕС на крупные и дешевые ракетные арсеналы - Reuters

СВО и война в Иране стимулирует спрос ЕС на крупные и дешевые ракетные арсеналы - Reuters - 16.09.2026 Украина.ру

СВО и война в Иране стимулирует спрос ЕС на крупные и дешевые ракетные арсеналы - Reuters

Европейский спрос на крупные и дешевые ракетные арсеналы стимулируется опытом боевых действий на Украине. Об этом 16 сентября сообщает информагентство Reuters

2026-09-16T12:37

2026-09-16T12:37

2026-09-16T12:37

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"Европейские военные все чаще рассматривают возможность приобретения более дешевых ракет и перехватчиков после конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, которые выявили ограничения, связанные с небольшими запасами высокотехнологичного вооружения", - сказано в публикаций.Ежедневные удары российских беспилотников и ракет по Украине выявили: в современных конфликтах оружие расходуется оружие быстрее, чем многие страны могут его восполнить.Европейский оборонный сектор годами сосредотачивался на мелкосерийном производстве сложного вооружения, а не на производстве в масштабах военного времени. Поэтому правительства теперь стремятся найти системы подешевле, которые можно было бы совмещать с передовым оружием от таких компаний, как Lockheed Martin, MBDA и Rheinmetall.Руководители отрасли заявляют, что задача состоит уже не в проектировании ракет, а в создании производственных мощностей."Крупные войны ведутся численным превосходством, а не с помощью чудо-оружия", — заявил научный сотрудник Стокгольмского международного института исследований мира Маркус Шиллер.Нидерланды в июне заказали у европейского стартапа Destinus 700 крылатых ракет Ruta Block 2 для Украины в рамках сделки на сумму 250 миллионов евро. Минобороны Британии заключило контракты на поставку перехватчиков Skyhammer с компанией Cambridge Aerospace.Россия может запустить до 900 беспилотников типа "Шахед" за одну ночь, констатировал гендиректор Cambridge Aerospace Стивен Барретт. Попытки нейтрализовать их с помощью традиционных перехватчиков, как это иногда делали США на Ближнем Востоке, "будут стоить миллиарды долларов за ночь... что просто невозможно для любого из наших союзников", сказал он.Будущие системы должны снизить стоимость успешного перехвата с 20 миллионов евро до примерно 1–2 миллионов евро. Так считает Андреас Бапперт, главный технический директор компании Frankenburg, занимающейся разработкой ракет."Украинский стартап Fire Point заявляет о своей цели создать перехватчик баллистических ракет стоимостью менее 1 миллиона евро, что составляет примерно от четверти до одной шестой части стоимости американского зенитного перехватчика Patriot", - сказано в публикации.Там также отмечено, что в этом году компания Lockheed Martin представила более дешевую ракету для ЗРК Patriot. Однако при стоимости менее половины от Patriot PAC-3 она все равно не достигнет целевых показателей на начальном этапе разработки и, как ожидается, не поступит в серийное производство до 2028 года.В отличие от PAC-3 многие из разрабатываемых недорогих систем ориентированы в первую очередь на беспилотники, крылатые ракеты или другие угрозы более низкого уровня. Они призваны дополнять, а не заменять высокотехнологичные системы противовоздушной обороны."Проблема для Европы заключается не в отсутствии необходимых технологий, — заявил основатель Destinus Михаил Кокорич. — Более серьезная проблема — это производственный потенциал, или способность производить, сертифицировать и пополнять запасы систем в масштабах, необходимых для современных конфликтов".Масштабирование производства зависит не только от финансирования, но и от обеспечения комплектующими, получения разрешений и расширения производственных процессов - так говорят руководители предприятий ВПК.В начале сентября Минобороны РФ сообщало о поражении в Киеве производства боевых частей для крылатых ракет FP-5 "Фламинго" и дальних БПЛА компании Fire Point. На предприятии "Элемент юа" был ликвидирован цех комплектующих для ударных дронов "Хорнет", а в торгово-складском комплексе "Укрспецсистемс" под удар попали сборочные линии и склады разведывательных беспилотников "Шарк".Актуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольБольше новостей дня представлено в обзоре Европейское "Сомали", провалы ВСУ, стоп санкции. Хроника событий на утро 16 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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