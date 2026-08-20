https://ukraina.ru/20260820/trudnosti-osvobozhdeniya-maloy-tokmachki-vyzhzhennaya-mestnost-i-banderovskie-drony-no-polovina-uzhe-za-1082652242.html

Трудности освобождения Малой Токмачки: выжженная местность и бандеровские дроны, но половина уже за нами

Трудности освобождения Малой Токмачки: выжженная местность и бандеровские дроны, но половина уже за нами - 20.08.2026 Украина.ру

Трудности освобождения Малой Токмачки: выжженная местность и бандеровские дроны, но половина уже за нами

Российские военблогеры сообщили в среду, 19 августа, что Малая Токмачка (Запорожская область), небольшое село к юго-востоку от Орехова, освобождено. Правда, подтверждения этого от Министерства обороны РФ не было и до сих пор еще нет. Поэтому говорить о переходе под контроль российской армии Токмачки все-таки пока не стоит

2026-08-20T18:05

2026-08-20T18:05

2026-08-20T18:05

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Ситуация со взятием этого населенного пункта давно стала мемом: враг его использует как пример стойкости украинской обороны и неспособности российской армии пятый год взять это село. Мол, 1500 дней бандеровцы держат его оборону. Но так ли это и почему Малую Токмачку так долго освобождают, изданию Украина.ру рассказала донецкий волонтер Елена Бобкова:"Я часто ездила и езжу на Запорожский фронт, поэтому у меня в наших подразделениях там много друзей и знакомых, в том числе и в тех, кто сейчас воюет в Малой Токмачке и под Ореховым. К ним, к сожалению, как я ни пыталась, дозвониться сейчас невозможно – связи нет. Поэтому подтвердить сообщение об освобождении этого села, я пока не могу. Но могу точно сказать, что на прошлой неделе мы контролировали половину Токмачки".По словам волонтера, все эти обидные мемы не стоят и ломаного гроша, так как иронизировать над действиями российских штурмовых подразделений, воюющих там, может только человек, который не представляет себе, что там за местность.Малая Токмачка – это небольшой населенный пункт. Его площадь всего 8 кв. м, высота его небольшая – всего 68 м. Это "пригород" Орехова, из центра которого до центра Малой Токмачки 10 км – всего 15 минут езды на машине. Село вытянулось вдоль реки и дороги на 12 км.В марте 2022 года российская армия не смогла взять этот населенный пункт. Потом в 2023 году начался украинский "контрнаступ", который закончился ничем, не считая того, что ВСУ к сентябрю смогли захватить практически разрушенное село Работино. Однако после провала этой операции российская армия смогла отбить у противника этот населенный пункт, но вот взять Малую Токмачку не удавалось."Поймите, в силу того, что бои там идут достаточно долго, вся местность вокруг выжжена – нет ни посадок, ни одиноких деревьев. Нигде невозможно спрятаться от украинских дронов. Подойти практически невозможно. А сама Малая Токмачка давно разрушена. Поэтому заход в само село - это была целая спецоперация: штаб при планировании все глубоко и серьезно проработал и стал связующим звеном между нашими штурмовыми группами, операторами БПЛА, артиллеристами и авиацией.Зашла наша группа на окраину. Надо, чтобы постоянно наши дроноводы сбрасывали пацанам б/к, воду и продукты – иначе доставить все это нельзя. Закрепилась одна группа в доме, подходит другая и занимает следующий дом. И так далее. Это очень сложная работа. Все идет под непрерывными ударами украинских дронов, но половину села мы уже точно взяли", - не сомневается Бобкова.Также она сообщила свежую информацию из-под Доброполья, городка на северо-западе ДНР (к северу от Покровска). По ее словам, российские штурмовики в среду взяли село Водянское (к югу от города Доброполье), а в четверг начали штурм села Доброполье (не путать с городом), которое находится рядом – западнее. В течение нескольких дней его возьмут."В этих местах очень много украинских дронов-ждунов: до 100 БПЛА на километр. Раньше они прятались в придорожной траве и кустах, а сейчас просто стоят на дороге и ждут наш транспорт. Наши дроноводы наловчились запускать по ним свои дроны с установленными на них огнеметами, которые их просто выжигают", -рассказала Бобкова.Читайте также статью Александра Чаленко Запорожский фронт: как российская армия будет освобождать Орехов

https://ukraina.ru/20260818/zaporozhskiy-front-kak-rossiyskaya-armiya-budet-osvobozhdat-orekhov-1082599722.html

https://ukraina.ru/20260819/put-na-kramatorsk-i-rinat-akhmetov-bez-uglya-rossiyskaya-armiya-osvobozhdaet-dobropole-1082630140.html

малая токмачка

орехов

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