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Ибрагимов: Турция переиграла себя и теряет статус "условно нейтрального" партнера России

Ибрагимов: Турция переиграла себя и теряет статус "условно нейтрального" партнера России - 20.08.2026 Украина.ру

Ибрагимов: Турция переиграла себя и теряет статус "условно нейтрального" партнера России

Турция теряет статус условного нейтрального партнера России. В таком случае Анкара не сможет претендовать на роль переговорщика в будущем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал преподаватель экономического факультета РУДН, востоковед и эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов

2026-08-20T16:40

2026-08-20T16:40

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Отвечая на вопрос о том, как обострение ситуации с передачей оружия может повлиять на безопасность турецких судов, Ибрагимов заявил, что главная проблема для Турции — потеря статуса нейтрального партнера.Он отметил что турецкие суда в любом случае не будут чувствовать себя спокойно, поскольку Киев продолжит их атаковать. "В любом случае спокойно себя чувствовать турецкие суда не будет, потому что Киев все равно будет их обстреливать. Киевский режим и Лондон считают недопустимой торговлю между Турцией и Россией", — заявил востоковед.По его словам, передача оружия Киеву с территории Турции лишает Анкару статуса нейтрального партнера. "Турция теряет статус условного нейтрального партнера России. В таком случае Турция не сможет претендовать на роль переговорщика в будущем", — подчеркнул Ибрагимов.Эксперт также напомнил о позиции России в отношении зерновой сделки. "Россия воспринимает Турцию как важнейшего партнера. Сейчас у Анкары нет морального права осуждать Россию, которая действует жестко для защиты своих граждан", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Фархад Ибрагимов: Турция заговорила о передаче оружия Киеву, когда Россия стала побеждать на Черном море" на сайте Украина.ру.Больше на эту тему в материале: "Оружие для ВСУ или прямое участие? Александр Каргин назвал красную линию России в отношениях с Турцией" на сайте Украина.ру.

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