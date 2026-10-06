Киев сокращает более 4 тысяч должностей на фоне бюджетного кризиса - 06.10.2026 Украина.ру
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Киев сокращает более 4 тысяч должностей на фоне бюджетного кризиса
Киев сокращает более 4 тысяч должностей на фоне бюджетного кризиса - 06.10.2026 Украина.ру
Киев сокращает более 4 тысяч должностей на фоне бюджетного кризиса
Украина сократит более четырех тысяч должностей в центральных органах исполнительной власти из-за острой нехватки бюджетных средств. Об этом сообщил премьер-министр страны Сергей Корецкий.
2026-10-06T18:48
2026-10-06T18:48
новости
украина
киев
брюссель
сергей корецкий
еврокомиссия
деньги
бюджет
европа
помощь
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"В рамках оптимизации и повышения эффективности государственного аппарата в центральных органах исполнительной власти планируется на первом этапе сокращения более 4 тысяч вакантных должностей", — написал он в своем Telegram-канале.По его словам, количество заместителей министров уменьшится примерно на 20%, а заместителей руководителей других центральных органов — почти на 18%. Ранее, 28 сентября, Корецкий уже заявлял о пересмотре расходов госбюджета и отказе от части трат на фоне критической ситуации с финансами.На этом фоне министр финансов Украины Сергей Марченко признал, что Еврокомиссия не сможет помочь Киеву найти недостающие 8 миллиардов долларов на военные нужды в текущем году. По его словам, из общей "дыры" в 27 миллиардов более 7 миллиардов Украина покроет самостоятельно за счет экономии, еще около 12 миллиардов рассчитывает "найти совместными усилиями". Оставшиеся средства остаются критической потребностью, источник которой пока не определен.В Брюсселе ранее заявили, что Украина не смогла убедить Еврокомиссию в наличии финансового разрыва. "Мы провели консультации и пришли к выводу, что нехватки нет", — заявила представитель ЕК Паула Пиньо.Украина последние годы формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его западной помощью. Во втором полугодии 2026 года разрыв оценивался в 32,6 миллиарда долларов, из которых 27 миллиардов — дыра в оборонном бюджете. Из запланированных 50,8 миллиарда долларов внешней помощи фактически поступило лишь около 21 миллиарда.По оценке Минфина Украины, общий дефицит бюджета в 2027 году достигнет 15% ВВП — около 37 миллиардов долларов. При этом потребность во внешней помощи на следующий год, по оценкам немецкого издания Berliner Zeitung, превысит 50 миллиардов долларов, значительная часть которых пока не обеспечена.
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новости, украина, киев, брюссель, сергей корецкий, еврокомиссия, деньги, бюджет, европа, помощь, новости украины, новости украина ру, дзен новости сво, украина.ру дзен
Новости, Украина, Киев, Брюссель, Сергей Корецкий, Еврокомиссия, деньги, бюджет, Европа, помощь, Новости Украины, новости Украина ру, дзен новости СВО, Украина.ру Дзен

Киев сокращает более 4 тысяч должностей на фоне бюджетного кризиса

18:48 06.10.2026
 
© Фото : slovoidilo.ua / Перейти в фотобанкгривна флаг украина
гривна флаг украина - РИА Новости, 1920, 06.10.2026
© Фото : slovoidilo.ua
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Украина сократит более четырех тысяч должностей в центральных органах исполнительной власти из-за острой нехватки бюджетных средств. Об этом сообщил премьер-министр страны Сергей Корецкий.
"В рамках оптимизации и повышения эффективности государственного аппарата в центральных органах исполнительной власти планируется на первом этапе сокращения более 4 тысяч вакантных должностей", — написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, количество заместителей министров уменьшится примерно на 20%, а заместителей руководителей других центральных органов — почти на 18%. Ранее, 28 сентября, Корецкий уже заявлял о пересмотре расходов госбюджета и отказе от части трат на фоне критической ситуации с финансами.
На этом фоне министр финансов Украины Сергей Марченко признал, что Еврокомиссия не сможет помочь Киеву найти недостающие 8 миллиардов долларов на военные нужды в текущем году. По его словам, из общей "дыры" в 27 миллиардов более 7 миллиардов Украина покроет самостоятельно за счет экономии, еще около 12 миллиардов рассчитывает "найти совместными усилиями". Оставшиеся средства остаются критической потребностью, источник которой пока не определен.
В Брюсселе ранее заявили, что Украина не смогла убедить Еврокомиссию в наличии финансового разрыва. "Мы провели консультации и пришли к выводу, что нехватки нет", — заявила представитель ЕК Паула Пиньо.
Украина последние годы формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его западной помощью. Во втором полугодии 2026 года разрыв оценивался в 32,6 миллиарда долларов, из которых 27 миллиардов — дыра в оборонном бюджете. Из запланированных 50,8 миллиарда долларов внешней помощи фактически поступило лишь около 21 миллиарда.
По оценке Минфина Украины, общий дефицит бюджета в 2027 году достигнет 15% ВВП — около 37 миллиардов долларов. При этом потребность во внешней помощи на следующий год, по оценкам немецкого издания Berliner Zeitung, превысит 50 миллиардов долларов, значительная часть которых пока не обеспечена.
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