https://ukraina.ru/20261006/ukraina-v-kriticheskom-polozhenii-mendel-prizvala-poskoree-zakonchit-konflikt-na-ukraine-1083648067.html

Украина в критическом положении: Мендель призвала поскорее закончить конфликт

Украина в критическом положении: Мендель призвала поскорее закончить конфликт - 06.10.2026 Украина.ру

Украина в критическом положении: Мендель призвала поскорее закончить конфликт

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что Украине необходимо как можно скорее завершить противостояние с Россией, а не призывать население готовиться к тяжелой зиме

2026-10-06T17:55

2026-10-06T17:55

2026-10-06T17:59

новости

украина

россия

киев

юлия мендель

европарламент

война

конфликт

война на украине

дзен новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/102378/08/1023780809_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_6943887fc8f003966fd5119402af6c64.jpg

"Это не тот конфликт, который можно просто перетерпеть, пока он сам собой не закончится. Это нескончаемые смерти — медленное уничтожение страны. Нам не нужно ждать еще одну зиму. Нам нужно, чтобы этот ужас прекратился", — написала она в соцсети X.Мендель отметила, что нынешняя стратегия киевского режима оказалась безрезультатной. По ее словам, украинцы уже несколько лет подряд слушают призывы о том, что нужно "переждать еще одну зиму", однако ситуация не меняется. При этом Россия продолжает наращивать удары с применением БПЛА и ракет.По мнению бывшей соратницы Зеленского, удары ВС России загнали Украину в критическое положение. "На Украине почти не осталось железнодорожных локомотивов. Ремонт сгоревшего локомотива занимает месяцы. Обычные европейские поезда не подходят для украинских путей, а старого состава советской колеи осталось немного, чтобы его можно было одолжить", — написала она.Мендель добавила, что из-за этого сбор урожая прекращается, добыча руды замедляется, а бюджет теряет деньги, которых ему и так не хватает.Ранее она неоднократно выступала с критикой политики Зеленского. В сентябре 2026 года глава украинского режима ввел против нее санкции, обвинив в распространении "российской пропаганды". Сама Мендель назвала эти санкции антиконституционными и связала их со своей предстоящей речью в Европарламенте.Ранее в новостях: "Поплатившийся за мир Гончаренко*, провалы ВСУ и нелепые "схемы" Киева. Хроника событий на утро 6 октября" на сайте Украина.ру.* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ

украина

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, киев, юлия мендель, европарламент, война, конфликт, война на украине, дзен новости сво, украина.ру дзен, зима, сво, новости сво россия, дзен сво, ракеты, бпла, новости сво, новости сво сейчас