Украина в критическом положении: Мендель призвала поскорее закончить конфликт - 06.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261006/ukraina-v-kriticheskom-polozhenii-mendel-prizvala-poskoree-zakonchit-konflikt-na-ukraine-1083648067.html
Украина в критическом положении: Мендель призвала поскорее закончить конфликт
Украина в критическом положении: Мендель призвала поскорее закончить конфликт - 06.10.2026 Украина.ру
Украина в критическом положении: Мендель призвала поскорее закончить конфликт
Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что Украине необходимо как можно скорее завершить противостояние с Россией, а не призывать население готовиться к тяжелой зиме
2026-10-06T17:55
2026-10-06T17:59
новости
украина
россия
киев
юлия мендель
европарламент
война
конфликт
война на украине
дзен новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/102378/08/1023780809_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_6943887fc8f003966fd5119402af6c64.jpg
"Это не тот конфликт, который можно просто перетерпеть, пока он сам собой не закончится. Это нескончаемые смерти — медленное уничтожение страны. Нам не нужно ждать еще одну зиму. Нам нужно, чтобы этот ужас прекратился", — написала она в соцсети X.Мендель отметила, что нынешняя стратегия киевского режима оказалась безрезультатной. По ее словам, украинцы уже несколько лет подряд слушают призывы о том, что нужно "переждать еще одну зиму", однако ситуация не меняется. При этом Россия продолжает наращивать удары с применением БПЛА и ракет.По мнению бывшей соратницы Зеленского, удары ВС России загнали Украину в критическое положение. "На Украине почти не осталось железнодорожных локомотивов. Ремонт сгоревшего локомотива занимает месяцы. Обычные европейские поезда не подходят для украинских путей, а старого состава советской колеи осталось немного, чтобы его можно было одолжить", — написала она.Мендель добавила, что из-за этого сбор урожая прекращается, добыча руды замедляется, а бюджет теряет деньги, которых ему и так не хватает.Ранее она неоднократно выступала с критикой политики Зеленского. В сентябре 2026 года глава украинского режима ввел против нее санкции, обвинив в распространении "российской пропаганды". Сама Мендель назвала эти санкции антиконституционными и связала их со своей предстоящей речью в Европарламенте.Ранее в новостях: "Поплатившийся за мир Гончаренко*, провалы ВСУ и нелепые "схемы" Киева. Хроника событий на утро 6 октября" на сайте Украина.ру.* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
украина
россия
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/102378/08/1023780809_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_5046a1078442bd64c99cfff9beb302ad.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, киев, юлия мендель, европарламент, война, конфликт, война на украине, дзен новости сво, украина.ру дзен, зима, сво, новости сво россия, дзен сво, ракеты, бпла, новости сво, новости сво сейчас
Новости, Украина, Россия, Киев, Юлия Мендель, Европарламент, война, конфликт, война на Украине, дзен новости СВО, Украина.ру Дзен, зима, СВО, новости СВО Россия, дзен СВО, ракеты, БПЛА, новости СВО, новости СВО сейчас

Украина в критическом положении: Мендель призвала поскорее закончить конфликт

17:55 06.10.2026 (обновлено: 17:59 06.10.2026)
 
© Фото : пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкЮлия Мендель
Юлия Мендель - РИА Новости, 1920, 06.10.2026
© Фото : пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что Украине необходимо как можно скорее завершить противостояние с Россией, а не призывать население готовиться к тяжелой зиме
"Это не тот конфликт, который можно просто перетерпеть, пока он сам собой не закончится. Это нескончаемые смерти — медленное уничтожение страны. Нам не нужно ждать еще одну зиму. Нам нужно, чтобы этот ужас прекратился", — написала она в соцсети X.
Мендель отметила, что нынешняя стратегия киевского режима оказалась безрезультатной. По ее словам, украинцы уже несколько лет подряд слушают призывы о том, что нужно "переждать еще одну зиму", однако ситуация не меняется. При этом Россия продолжает наращивать удары с применением БПЛА и ракет.
По мнению бывшей соратницы Зеленского, удары ВС России загнали Украину в критическое положение.
"На Украине почти не осталось железнодорожных локомотивов. Ремонт сгоревшего локомотива занимает месяцы. Обычные европейские поезда не подходят для украинских путей, а старого состава советской колеи осталось немного, чтобы его можно было одолжить", — написала она.
Мендель добавила, что из-за этого сбор урожая прекращается, добыча руды замедляется, а бюджет теряет деньги, которых ему и так не хватает.
Ранее она неоднократно выступала с критикой политики Зеленского. В сентябре 2026 года глава украинского режима ввел против нее санкции, обвинив в распространении "российской пропаганды". Сама Мендель назвала эти санкции антиконституционными и связала их со своей предстоящей речью в Европарламенте.
Ранее в новостях: "Поплатившийся за мир Гончаренко*, провалы ВСУ и нелепые "схемы" Киева. Хроника событий на утро 6 октября" на сайте Украина.ру.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияКиевЮлия МендельЕвропарламентвойнаконфликтвойна на Украинедзен новости СВОУкраина.ру ДзензимаСВОновости СВО Россиядзен СВОракетыБПЛАновости СВОновости СВО сейчас
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
19:18"Особо ценные": эксперт раскрыл, сколько в ВСУ наемников из Южной Америки
18:57Битва за Доброполье: российские штурмовые группы уже в центре города
18:48Киев сокращает более 4 тысяч должностей на фоне бюджетного кризиса
18:30"Подрыв боеприпаса на расстоянии": Насонов раскрыл секрет новой защиты российских танков
18:26Реабилитация ветеранов, работа агитбригады 41-й армии. 6 октября 2026 года, вечерний эфир 53:51
18:22Сейм Литвы проголосовал за отмену запрета на ядерное оружие: Кремль предупредил об эскалации
18:00Гончаренко*— в бан: охота на нардепа-террориста и скандальный проект в Раде. Итоги 6 октября
18:00Александр Степанов: Россия наносит удары, которые оставят ВСУ без коммуникаций для Starlink
17:55Украина в критическом положении: Мендель призвала поскорее закончить конфликт
17:31Без России не будет будущего: почему Трамп вынужден идти на переговоры с Москвой
17:16"Ни цента Украине!": Вагенкнехт потребовала отставки Мерца после его визита в Киев
17:14Как Россия меняет характер конфликта на Украине: Безпалько об ударах по мостам в Киеве и реакции ЕС
17:04Мосты горят, рынок падает: киевляне теряют жильё и надежду
16:49Жутко и смешно: Киев обвешал антидроновыми сетками Северный мост
16:30Волна насилия захлестнула Францию. Власти воюют с собственными детьми ради Украины
16:18"Герани" побеждают: из киевских квартир по российским дронам будут стрелять "терминаторы" с ИИ
16:13Украинское "Вивальди": дофамин для Киева, котлы для ВСУ
16:00"Санация": "оздоровление" без выздоровления. 100 лет премьерству Юзефа Пилсудского
15:58В Киеве паника: дронов-перехватчиков не будет до конца ноября
15:42ЛНР подверглась массированной атаке БПЛА: погибли четыре мирных жителя
Лента новостейМолния