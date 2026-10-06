"Подрыв боеприпаса на расстоянии": Насонов раскрыл секрет новой защиты российских танков - 06.10.2026 Украина.ру
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"Подрыв боеприпаса на расстоянии": Насонов раскрыл секрет новой защиты российских танков
"Подрыв боеприпаса на расстоянии": Насонов раскрыл секрет новой защиты российских танков - 06.10.2026 Украина.ру
"Подрыв боеприпаса на расстоянии": Насонов раскрыл секрет новой защиты российских танков
"Уралвагонзавод" на нескольких моделях ввёл штурмовой комплекс всеракурсной защиты, который повышает защищённость машины во время дроновой атаки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
2026-10-06T18:30
2026-10-06T18:30
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Отвечая на вопрос о защите танков стальными тросами, собеседник Украина.ру рассказал о новом штурмовом комплексе всеракурсной защиты от "Уралвагонзавода"."Он повторил опыт механиков-водителей танковых экипажей, полученный на поле боя. Это стальные тросы, загнутые под определённым углом. Они обеспечивают подрыв боеприпаса на значительном расстоянии, когда брони достигают лишь осколки, а не кумулятивная струя", — пояснил Насонов.По словам собеседника Украина.ру, элементы этой защиты можно заменить в течение 30-40 минут в перерывах между боями.Эксперт подчеркнул, что это не стопроцентная защита, а дополнение к существующей системе."Но надо признать, что это не стопроцентная защита, а дополнение к существующей системе. У нас есть динамическая защита "Реликт", которая уничтожает все типы боеприпасов, которые пытаются поразить танк. Все это дополняют комплексы РЭБ", — уточнил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Роман Насонов: Россия снизила ущерб от дронов ВСУ и готова бить по мостам через Днепр усатыми "Геранями" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО и совершенствование ПВО — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия выстроила три рубежа ПВО и бьет по мостам на Украине, чтобы сорвать поставки для ВСУ" на сайте Украина.ру.
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"Подрыв боеприпаса на расстоянии": Насонов раскрыл секрет новой защиты российских танков

18:30 06.10.2026
 
© Фото : УралВагонЗавод - УВЗ / Telegram
- РИА Новости, 1920, 06.10.2026
© Фото : УралВагонЗавод - УВЗ / Telegram
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"Уралвагонзавод" на нескольких моделях ввёл штурмовой комплекс всеракурсной защиты, который повышает защищённость машины во время дроновой атаки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
Отвечая на вопрос о защите танков стальными тросами, собеседник Украина.ру рассказал о новом штурмовом комплексе всеракурсной защиты от "Уралвагонзавода".
"Он повторил опыт механиков-водителей танковых экипажей, полученный на поле боя. Это стальные тросы, загнутые под определённым углом. Они обеспечивают подрыв боеприпаса на значительном расстоянии, когда брони достигают лишь осколки, а не кумулятивная струя", — пояснил Насонов.
По словам собеседника Украина.ру, элементы этой защиты можно заменить в течение 30-40 минут в перерывах между боями.
Эксперт подчеркнул, что это не стопроцентная защита, а дополнение к существующей системе.
"Но надо признать, что это не стопроцентная защита, а дополнение к существующей системе. У нас есть динамическая защита "Реликт", которая уничтожает все типы боеприпасов, которые пытаются поразить танк. Все это дополняют комплексы РЭБ", — уточнил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Роман Насонов: Россия снизила ущерб от дронов ВСУ и готова бить по мостам через Днепр усатыми "Геранями" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО и совершенствование ПВО — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия выстроила три рубежа ПВО и бьет по мостам на Украине, чтобы сорвать поставки для ВСУ" на сайте Украина.ру.
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