https://ukraina.ru/20261006/podryv-boepripasa-na-rasstoyanii-nasonov-raskryl-sekret-novoy-zaschity-rossiyskikh-tankov-1083622958.html

"Подрыв боеприпаса на расстоянии": Насонов раскрыл секрет новой защиты российских танков

"Подрыв боеприпаса на расстоянии": Насонов раскрыл секрет новой защиты российских танков - 06.10.2026 Украина.ру

"Подрыв боеприпаса на расстоянии": Насонов раскрыл секрет новой защиты российских танков

"Уралвагонзавод" на нескольких моделях ввёл штурмовой комплекс всеракурсной защиты, который повышает защищённость машины во время дроновой атаки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов

2026-10-06T18:30

2026-10-06T18:30

2026-10-06T18:30

новости

россия

днепр

украина

украина.ру

главные новости

главное

танки

аналитика

украина аналитика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/05/1083621191_0:70:1352:830_1920x0_80_0_0_9607cffc65506e35636f1e6a87f881be.jpg

Отвечая на вопрос о защите танков стальными тросами, собеседник Украина.ру рассказал о новом штурмовом комплексе всеракурсной защиты от "Уралвагонзавода"."Он повторил опыт механиков-водителей танковых экипажей, полученный на поле боя. Это стальные тросы, загнутые под определённым углом. Они обеспечивают подрыв боеприпаса на значительном расстоянии, когда брони достигают лишь осколки, а не кумулятивная струя", — пояснил Насонов.По словам собеседника Украина.ру, элементы этой защиты можно заменить в течение 30-40 минут в перерывах между боями.Эксперт подчеркнул, что это не стопроцентная защита, а дополнение к существующей системе."Но надо признать, что это не стопроцентная защита, а дополнение к существующей системе. У нас есть динамическая защита "Реликт", которая уничтожает все типы боеприпасов, которые пытаются поразить танк. Все это дополняют комплексы РЭБ", — уточнил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Роман Насонов: Россия снизила ущерб от дронов ВСУ и готова бить по мостам через Днепр усатыми "Геранями" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО и совершенствование ПВО — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия выстроила три рубежа ПВО и бьет по мостам на Украине, чтобы сорвать поставки для ВСУ" на сайте Украина.ру.

россия

днепр

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, днепр, украина, украина.ру, главные новости, главное, танки, аналитика, украина аналитика, аналитика событий на украине, техника, военная техника, защита, сво, новости сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, война, война на украине, военный эксперт