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Сейм Литвы проголосовал за отмену запрета на ядерное оружие: Кремль предупредил об эскалации

Сейм Литвы проголосовал за отмену запрета на ядерное оружие: Кремль предупредил об эскалации - 06.10.2026 Украина.ру

Сейм Литвы проголосовал за отмену запрета на ядерное оружие: Кремль предупредил об эскалации

Парламент Литвы в первом чтении поддержал поправки в Конституцию, отменяющие запрет на размещение ядерного оружия и иностранных военных баз на территории страны. Об этом 6 октября сообщает LRT

2026-10-06T18:22

2026-10-06T18:22

2026-10-06T18:22

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ядерное оружие

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За инициативу высказались 106 депутатов при минимально необходимых 94. Окончательное голосование предварительно запланировано на 12 января следующего года. Речь идет об исключении статьи 137 Конституции, запрещающей размещение оружия массового поражения и военных баз иностранных государств.Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что в ближайшее время страна не собирается размещать ядерное оружие, но отмена запрета позволит принять меры при изменении обстановки. Ранее министр обороны Робертас Каунас подтверждал переговоры с США о размещении американского ядерного оружия.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение литовских парламентариев "шагом в сторону эскалации напряженности". По его словам, приближение военной инфраструктуры НАТО к российским границам и размещение ядерного оружия у соседей не могут восприниматься иначе."И то, и другое не будет способствовать стабильности и предсказуемости ситуации на европейском континенте, а наоборот — станет еще одним существенным витком в нагнетании напряженности, к нашему сожалению", — подчеркнули в Кремле.Он также заявил, что Россия будет вынуждена принять все необходимые меры для гарантированного обеспечения собственной безопасности.Также на тему эскалации в материале: "Злобствующие лимитрофы, способные лишь на русофобию": Кутырь о том, готова ли Европа воевать с Россией" на сайте Украина.ру.

литва

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новости, литва, россия, кремль, дмитрий песков, сейм, нато, гитанас науседа, украина.ру, ядерное оружие, ядерная угроза, международные отношения, международная политика