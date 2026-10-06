Сейм Литвы проголосовал за отмену запрета на ядерное оружие: Кремль предупредил об эскалации - 06.10.2026 Украина.ру
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Сейм Литвы проголосовал за отмену запрета на ядерное оружие: Кремль предупредил об эскалации
Сейм Литвы проголосовал за отмену запрета на ядерное оружие: Кремль предупредил об эскалации - 06.10.2026 Украина.ру
Сейм Литвы проголосовал за отмену запрета на ядерное оружие: Кремль предупредил об эскалации
Парламент Литвы в первом чтении поддержал поправки в Конституцию, отменяющие запрет на размещение ядерного оружия и иностранных военных баз на территории страны. Об этом 6 октября сообщает LRT
2026-10-06T18:22
2026-10-06T18:22
новости
литва
россия
кремль
дмитрий песков
сейм
нато
гитанас науседа
украина.ру
ядерное оружие
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За инициативу высказались 106 депутатов при минимально необходимых 94. Окончательное голосование предварительно запланировано на 12 января следующего года. Речь идет об исключении статьи 137 Конституции, запрещающей размещение оружия массового поражения и военных баз иностранных государств.Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что в ближайшее время страна не собирается размещать ядерное оружие, но отмена запрета позволит принять меры при изменении обстановки. Ранее министр обороны Робертас Каунас подтверждал переговоры с США о размещении американского ядерного оружия.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение литовских парламентариев "шагом в сторону эскалации напряженности". По его словам, приближение военной инфраструктуры НАТО к российским границам и размещение ядерного оружия у соседей не могут восприниматься иначе."И то, и другое не будет способствовать стабильности и предсказуемости ситуации на европейском континенте, а наоборот — станет еще одним существенным витком в нагнетании напряженности, к нашему сожалению", — подчеркнули в Кремле.Он также заявил, что Россия будет вынуждена принять все необходимые меры для гарантированного обеспечения собственной безопасности.Также на тему эскалации в материале: "Злобствующие лимитрофы, способные лишь на русофобию": Кутырь о том, готова ли Европа воевать с Россией" на сайте Украина.ру.
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новости, литва, россия, кремль, дмитрий песков, сейм, нато, гитанас науседа, украина.ру, ядерное оружие, ядерная угроза, международные отношения, международная политика
Новости, Литва, Россия, Кремль, Дмитрий Песков, сейм, НАТО, Гитанас Науседа, Украина.ру, Ядерное оружие, ядерная угроза, международные отношения, Международная политика

Сейм Литвы проголосовал за отмену запрета на ядерное оружие: Кремль предупредил об эскалации

18:22 06.10.2026
 
© Фото : © Lietuvos Respublikos Seimas / Перейти в фотобанкЛитва флаг правительство здание Сейм Литовской Республики
Литва флаг правительство здание Сейм Литовской Республики - РИА Новости, 1920, 06.10.2026
© Фото : © Lietuvos Respublikos Seimas
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Парламент Литвы в первом чтении поддержал поправки в Конституцию, отменяющие запрет на размещение ядерного оружия и иностранных военных баз на территории страны. Об этом 6 октября сообщает LRT
За инициативу высказались 106 депутатов при минимально необходимых 94. Окончательное голосование предварительно запланировано на 12 января следующего года. Речь идет об исключении статьи 137 Конституции, запрещающей размещение оружия массового поражения и военных баз иностранных государств.
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что в ближайшее время страна не собирается размещать ядерное оружие, но отмена запрета позволит принять меры при изменении обстановки. Ранее министр обороны Робертас Каунас подтверждал переговоры с США о размещении американского ядерного оружия.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение литовских парламентариев "шагом в сторону эскалации напряженности". По его словам, приближение военной инфраструктуры НАТО к российским границам и размещение ядерного оружия у соседей не могут восприниматься иначе.
"И то, и другое не будет способствовать стабильности и предсказуемости ситуации на европейском континенте, а наоборот — станет еще одним существенным витком в нагнетании напряженности, к нашему сожалению", — подчеркнули в Кремле.
Он также заявил, что Россия будет вынуждена принять все необходимые меры для гарантированного обеспечения собственной безопасности.
Также на тему эскалации в материале: "Злобствующие лимитрофы, способные лишь на русофобию": Кутырь о том, готова ли Европа воевать с Россией" на сайте Украина.ру.
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