https://ukraina.ru/20261006/bitva-za-dobropole-rossiyskie-shturmovye-gruppy-uzhe-v-tsentre-goroda-1083648426.html

Битва за Доброполье: российские штурмовые группы уже в центре города

Битва за Доброполье: российские штурмовые группы уже в центре города - 06.10.2026 Украина.ру

Битва за Доброполье: российские штурмовые группы уже в центре города

Бойцы 51-й гвардейской Донецкой армии продолжают освобождение Доброполья – города на северо-западе ДНР, который ВСУ превратили в мощный укрепрайон. Наши передовые подразделения сражаются уже в центре этого населённого пункта

2026-10-06T18:57

2026-10-06T18:57

2026-10-06T18:57

эксклюзив

доброполье

денис прокопенко

михаил драпатый

"азов"

славянско-краматорская агломерация

51-я гвардейская общевойсковая донецкая армия

александр чаленко

котел

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Донецкий волонтер Елена Бобкова рассказала интернет-изданию Украина.ру о военной ситуации в городе."Напомню, что украинский гарнизон Доброполья фактически находится в котле. Все подходы и дороги, по которым в город могли бы идти боеприпасы, ГСМ, продукты питания, подтягиваться резервы и производиться вывоз раненных, нами перекрыты. Если не физически, то всё взято под огневой контроль", – рассказала собеседница издания. Наступление идет с северо-востока – со стороны "пригорода" – Анновки, уточнила она. В восточной части города ВСУ уже разгромлены. Активные сражения идут и в центре, и на юге, и на севере – в районе шахты "Добропольская". "Вчера-позавчера зачистили примерно 70, а то и больше зданий. Сражаются в городе не только наши – донецкие штурма из 51-й армии (их зона ответственности – центр и юг города), но и морская пехота (север). Как не пытаются бандеровцы создать кулак, чтобы прорваться в город на помощь своим, но наша арта в момент накопления сил их разносит", – объяснила в беседе с Украина.ру Елена Бобкова.По её словам, в окружение в Доброполье попали подразделения печально "знаменитого" 425-го полка "Скеля/Скала", 4-й и 15-й бригад. Обороной командует бригадный генерал Денис Прокопенко (позывной "Рэдис"). Его в свою очередь патронирует главком ВСУ Михаил Драпатый."Наша армия использует в битве за Доброполье уже давно отработанную тактику. После изоляции театра боевых действий и кружения наши штурма перерезают создавшийся котёл на два меньших котла – в данном случае – северный и южный. Потом каждый из них перережут ещё на несколько котлов и зачистят", – сообщила Бобкова.Источники собеседницы издания в армейских подразделениях в районе Доброполья прогнозируют, что до конца октября город будет полностью зачищен от врага. Это позволит российской армии двигаться дальше на север, охватывая с запада "пояс крепостей" Славянко-Краматорской городской агломерации.Также ещё 1 октября штурмовые подразделения российской армии смогли закрепиться в городке Белозёрское, который находится на север от Доброполья, и пока ещё контролируется ВСУ. После его освобождения откроется путь на Новодонецкое, а затем на Александровку. И как только Александровка перейдёт под российский контроль, будет перекрыта дорога, ведущая из Павлограда – крупного логистического центра ВСУ – на Краматорск.В случае перехода под контроль следующих двух дорог, ведущих в Славяногорско-Краматорскую городскую агломерацию из Барвенково и Изюма соответственно, украинский "пояс крепостей" будет фактически изолирован от остальной Украины в плане снабжения. Тогда после обескровливания украинского гарнизона российские штурмовые подразделения начнут заходить в Славянск и Краматорск.Читайте также статью Александра Чаленко 51-я гвардейская Донецкая армия: главная боевая сила Донбасса

https://ukraina.ru/20260916/okruzhit-i-pererezat-logistiku-rossiyskaya-armiya-vybivaet-natsistov-azovtsev-iz-dobropolya-1083233554.html

доброполье

славянско-краматорская агломерация

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Александр Чаленко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Александр Чаленко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

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Александр Чаленко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

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