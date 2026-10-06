Битва за Доброполье: российские штурмовые группы уже в центре города - 06.10.2026 Украина.ру
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Битва за Доброполье: российские штурмовые группы уже в центре города
Битва за Доброполье: российские штурмовые группы уже в центре города - 06.10.2026 Украина.ру
Битва за Доброполье: российские штурмовые группы уже в центре города
Бойцы 51-й гвардейской Донецкой армии продолжают освобождение Доброполья – города на северо-западе ДНР, который ВСУ превратили в мощный укрепрайон. Наши передовые подразделения сражаются уже в центре этого населённого пункта
2026-10-06T18:57
2026-10-06T18:57
эксклюзив
доброполье
денис прокопенко
михаил драпатый
"азов"
славянско-краматорская агломерация
51-я гвардейская общевойсковая донецкая армия
александр чаленко
котел
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Донецкий волонтер Елена Бобкова рассказала интернет-изданию Украина.ру о военной ситуации в городе."Напомню, что украинский гарнизон Доброполья фактически находится в котле. Все подходы и дороги, по которым в город могли бы идти боеприпасы, ГСМ, продукты питания, подтягиваться резервы и производиться вывоз раненных, нами перекрыты. Если не физически, то всё взято под огневой контроль", – рассказала собеседница издания. Наступление идет с северо-востока – со стороны "пригорода" – Анновки, уточнила она. В восточной части города ВСУ уже разгромлены. Активные сражения идут и в центре, и на юге, и на севере – в районе шахты "Добропольская". "Вчера-позавчера зачистили примерно 70, а то и больше зданий. Сражаются в городе не только наши – донецкие штурма из 51-й армии (их зона ответственности – центр и юг города), но и морская пехота (север). Как не пытаются бандеровцы создать кулак, чтобы прорваться в город на помощь своим, но наша арта в момент накопления сил их разносит", – объяснила в беседе с Украина.ру Елена Бобкова.По её словам, в окружение в Доброполье попали подразделения печально "знаменитого" 425-го полка "Скеля/Скала", 4-й и 15-й бригад. Обороной командует бригадный генерал Денис Прокопенко (позывной "Рэдис"). Его в свою очередь патронирует главком ВСУ Михаил Драпатый."Наша армия использует в битве за Доброполье уже давно отработанную тактику. После изоляции театра боевых действий и кружения наши штурма перерезают создавшийся котёл на два меньших котла – в данном случае – северный и южный. Потом каждый из них перережут ещё на несколько котлов и зачистят", – сообщила Бобкова.Источники собеседницы издания в армейских подразделениях в районе Доброполья прогнозируют, что до конца октября город будет полностью зачищен от врага. Это позволит российской армии двигаться дальше на север, охватывая с запада "пояс крепостей" Славянко-Краматорской городской агломерации.Также ещё 1 октября штурмовые подразделения российской армии смогли закрепиться в городке Белозёрское, который находится на север от Доброполья, и пока ещё контролируется ВСУ. После его освобождения откроется путь на Новодонецкое, а затем на Александровку. И как только Александровка перейдёт под российский контроль, будет перекрыта дорога, ведущая из Павлограда – крупного логистического центра ВСУ – на Краматорск.В случае перехода под контроль следующих двух дорог, ведущих в Славяногорско-Краматорскую городскую агломерацию из Барвенково и Изюма соответственно, украинский "пояс крепостей" будет фактически изолирован от остальной Украины в плане снабжения. Тогда после обескровливания украинского гарнизона российские штурмовые подразделения начнут заходить в Славянск и Краматорск.Читайте также статью Александра Чаленко 51-я гвардейская Донецкая армия: главная боевая сила Донбасса
https://ukraina.ru/20260916/okruzhit-i-pererezat-logistiku-rossiyskaya-armiya-vybivaet-natsistov-azovtsev-iz-dobropolya-1083233554.html
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эксклюзив, доброполье, денис прокопенко, михаил драпатый, "азов", славянско-краматорская агломерация, 51-я гвардейская общевойсковая донецкая армия, александр чаленко, котел
Эксклюзив, Доброполье, Денис Прокопенко, Михаил Драпатый, "Азов", Славянско-Краматорская агломерация, 51-я гвардейская общевойсковая Донецкая армия, Александр Чаленко, котел

Битва за Доброполье: российские штурмовые группы уже в центре города

18:57 06.10.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк72-я мотострелковая бригада группировки войск "Юг" в зоне СВО
72-я мотострелковая бригада группировки войск Юг в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.10.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Александр Чаленко авторы
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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Бойцы 51-й гвардейской Донецкой армии продолжают освобождение Доброполья – города на северо-западе ДНР, который ВСУ превратили в мощный укрепрайон. Наши передовые подразделения сражаются уже в центре этого населённого пункта
Донецкий волонтер Елена Бобкова рассказала интернет-изданию Украина.ру о военной ситуации в городе.
"Напомню, что украинский гарнизон Доброполья фактически находится в котле. Все подходы и дороги, по которым в город могли бы идти боеприпасы, ГСМ, продукты питания, подтягиваться резервы и производиться вывоз раненных, нами перекрыты. Если не физически, то всё взято под огневой контроль", – рассказала собеседница издания.
Наступление идет с северо-востока – со стороны "пригорода" – Анновки, уточнила она. В восточной части города ВСУ уже разгромлены. Активные сражения идут и в центре, и на юге, и на севере – в районе шахты "Добропольская".
"Вчера-позавчера зачистили примерно 70, а то и больше зданий. Сражаются в городе не только наши – донецкие штурма из 51-й армии (их зона ответственности – центр и юг города), но и морская пехота (север). Как не пытаются бандеровцы создать кулак, чтобы прорваться в город на помощь своим, но наша арта в момент накопления сил их разносит", – объяснила в беседе с Украина.ру Елена Бобкова.
По её словам, в окружение в Доброполье попали подразделения печально "знаменитого" 425-го полка "Скеля/Скала", 4-й и 15-й бригад. Обороной командует бригадный генерал Денис Прокопенко (позывной "Рэдис"). Его в свою очередь патронирует главком ВСУ Михаил Драпатый.
"Наша армия использует в битве за Доброполье уже давно отработанную тактику. После изоляции театра боевых действий и кружения наши штурма перерезают создавшийся котёл на два меньших котла – в данном случае – северный и южный. Потом каждый из них перережут ещё на несколько котлов и зачистят", – сообщила Бобкова.
Доброполье - РИА Новости, 1920, 16.09.2026
16 сентября, 17:02
Окружить и перерезать логистику: российская армия выбивает нацистов-азовцев* из ДобропольяРоссийское наступление на Доброполье продолжается – несмотря на то, что туда были переброшены подразделения 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов"*, которым командует бригадный генерал Денис Прокопенко.
Источники собеседницы издания в армейских подразделениях в районе Доброполья прогнозируют, что до конца октября город будет полностью зачищен от врага. Это позволит российской армии двигаться дальше на север, охватывая с запада "пояс крепостей" Славянко-Краматорской городской агломерации.
Также ещё 1 октября штурмовые подразделения российской армии смогли закрепиться в городке Белозёрское, который находится на север от Доброполья, и пока ещё контролируется ВСУ. После его освобождения откроется путь на Новодонецкое, а затем на Александровку.
И как только Александровка перейдёт под российский контроль, будет перекрыта дорога, ведущая из Павлограда – крупного логистического центра ВСУ – на Краматорск.
В случае перехода под контроль следующих двух дорог, ведущих в Славяногорско-Краматорскую городскую агломерацию из Барвенково и Изюма соответственно, украинский "пояс крепостей" будет фактически изолирован от остальной Украины в плане снабжения.
Тогда после обескровливания украинского гарнизона российские штурмовые подразделения начнут заходить в Славянск и Краматорск.
Читайте также статью Александра Чаленко 51-я гвардейская Донецкая армия: главная боевая сила Донбасса
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ЭксклюзивДобропольеДенис ПрокопенкоМихаил Драпатый"Азов"Славянско-Краматорская агломерация51-я гвардейская общевойсковая Донецкая армияАлександр Чаленкокотел
 
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