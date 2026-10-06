https://ukraina.ru/20261006/kak-rossiya-menyaet-kharakter-konflikta-na-ukraine-bezpalko-ob-udarakh-po-mostam-v-kieve-i-reaktsii-es-1083647576.html
Как Россия меняет характер конфликта на Украине: Безпалько об ударах по мостам в Киеве и реакции ЕС
Как Россия меняет характер конфликта на Украине: Безпалько об ударах по мостам в Киеве и реакции ЕС - 06.10.2026 Украина.ру
Как Россия меняет характер конфликта на Украине: Безпалько об ударах по мостам в Киеве и реакции ЕС
Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в студии Украина.ру проанализировал дальнейшее развитие событий для... Украина.ру, 06.10.2026
2026-10-06T17:14
2026-10-06T17:14
2026-10-06T17:14
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Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в студии Украина.ру проанализировал дальнейшее развитие событий для Евросоюза и Украины в контексте российских ударов по мостам в Киеве и другим критическим объектам военной инфраструктуры противника:00:41 – Удары по мостам в Киеве: что дальше?07:47 – Есть ли у Европы стратегическая линия?10:23 – Надежда на новый план Маршалла;14:29 – Надежды ЕС на развал России и цена за европейские риски и неудачи;25:22 – Выход на прямую границу с НАТО после окончания СВО;27:14 – Трамп готов пожертвовать Лос-Анджелесом и Сан-Диего?*В материале упоминается Альфред Кох, который выполняет функции иностранного агента и внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Как Россия меняет характер конфликта на Украине: Безпалько об ударах по мостам в Киеве и реакции ЕС
Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в студии Украина.ру проанализировал дальнейшее развитие событий для Евросоюза и Украины в контексте российских ударов по мостам в Киеве и другим критическим объектам военной инфраструктуры противника:
00:41 – Удары по мостам в Киеве: что дальше?
07:47 – Есть ли у Европы стратегическая линия?
10:23 – Надежда на новый план Маршалла;
14:29 – Надежды ЕС на развал России и цена за европейские риски и неудачи;
25:22 – Выход на прямую границу с НАТО после окончания СВО;
27:14 – Трамп готов пожертвовать Лос-Анджелесом и Сан-Диего?
*В материале упоминается Альфред Кох, который выполняет функции иностранного агента и внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.