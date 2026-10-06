https://ukraina.ru/20261006/kak-rossiya-menyaet-kharakter-konflikta-na-ukraine-bezpalko-ob-udarakh-po-mostam-v-kieve-i-reaktsii-es-1083647576.html

Как Россия меняет характер конфликта на Украине: Безпалько об ударах по мостам в Киеве и реакции ЕС

Как Россия меняет характер конфликта на Украине: Безпалько об ударах по мостам в Киеве и реакции ЕС - 06.10.2026 Украина.ру

Как Россия меняет характер конфликта на Украине: Безпалько об ударах по мостам в Киеве и реакции ЕС

Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в студии Украина.ру проанализировал дальнейшее развитие событий для... Украина.ру, 06.10.2026

2026-10-06T17:14

2026-10-06T17:14

2026-10-06T17:14

видео

россия

киев

украина

богдан безпалько

дональд трамп

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украина.ру

нато

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Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в студии Украина.ру проанализировал дальнейшее развитие событий для Евросоюза и Украины в контексте российских ударов по мостам в Киеве и другим критическим объектам военной инфраструктуры противника:00:41 – Удары по мостам в Киеве: что дальше?07:47 – Есть ли у Европы стратегическая линия?10:23 – Надежда на новый план Маршалла;14:29 – Надежды ЕС на развал России и цена за европейские риски и неудачи;25:22 – Выход на прямую границу с НАТО после окончания СВО;27:14 – Трамп готов пожертвовать Лос-Анджелесом и Сан-Диего?*В материале упоминается Альфред Кох, который выполняет функции иностранного агента и внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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