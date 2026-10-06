Киев готовит дроноводов со школьной скамьи: с 2027 года "Защита Украины" станет обязательной - 06.10.2026 Украина.ру
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Киев готовит дроноводов со школьной скамьи: с 2027 года "Защита Украины" станет обязательной
Киев готовит дроноводов со школьной скамьи: с 2027 года "Защита Украины" станет обязательной - 06.10.2026 Украина.ру
Киев готовит дроноводов со школьной скамьи: с 2027 года "Защита Украины" станет обязательной
Украинские власти с 1 сентября 2027 года сделают обновлённый курс "Защита Украины" обязательным для всех школ страны. Как сообщило Министерство образования и науки Украины, для старшеклассников введут углублённое изучение отдельных направлений — в первую очередь управления дронами, а также инженерии и кибербезопасности
2026-10-06T20:26
2026-10-06T20:26
новости
киев
украина
закарпатье
вооруженные силы украины
"азов"
дроны
бпла
школа
образование
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По сути, речь идёт о планомерной подготовке будущих операторов БПЛА для ВСУ прямо со школьной парты. Уже сейчас в стране работает 1027 учебных центров "Защиты Украины" — специально оборудованных пространств, которые охватывают около 80% старшеклассников . На их оснащение потрачено 2,1 млрд гривен, ещё более 100 млн — на подготовку учителей.Программа давно вышла за рамки теории. Школьники осваивают тактическую медицину, стрелковую подготовку и пилотирование FPV-дронов. На недавнем форуме на Закарпатье команды старшеклассников соревновались в управлении дронами класса Tiny Whoop, а также преодолевали полосу препятствий.Показательно, что практическую часть курса разрабатывают украинские военнослужащие. Офицер 1-го корпуса "Азов"* Игорь Якубовский прямо заявил: учебная программа адаптируется под тактические условия, диктуемые противником — меняются штурмовые тактики, меняется огневая подготовка.При этом сами украинские чиновники и военные не скрывают конечной цели. Якубовский описал систему так: это лишь первая ступень, после которой навыки будут закрепляться в вузах и на регулярных кратких сборах — чтобы к моменту возможного призыва в 25 лет у человека уже была базовая подготовка .На фоне милитаризации школы украинское Минобразования параллельно отменяет обязательное изучение физики, химии, биологии, географии и мировой литературы в старших классах. Обязательными остаются украинский язык и литература, история Украины, английский, математика, физкультура — и "Защита Украины" .В российском военном ведомстве неоднократно подчёркивали, что Киев использует самые разные методы для восполнения катастрофических потерь ВСУ. Теперь к этому подключили и школу.* Террористическая организация, запрещена в РФ
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новости, киев, украина, закарпатье, вооруженные силы украины, "азов", дроны, бпла, школа, образование, новости украины, новости украина ру, всу, дзен новости сво, украина.ру дзен, дзен сво, главные новости, главное
Новости, Киев, Украина, Закарпатье, Вооруженные силы Украины, "Азов", дроны, БПЛА, Школа, образование, Новости Украины, новости Украина ру, ВСУ, дзен новости СВО, Украина.ру Дзен, дзен СВО, Главные новости, главное

Киев готовит дроноводов со школьной скамьи: с 2027 года "Защита Украины" станет обязательной

20:26 06.10.2026
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 06.10.2026
© AP / Efrem Lukatsky
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Украинские власти с 1 сентября 2027 года сделают обновлённый курс "Защита Украины" обязательным для всех школ страны. Как сообщило Министерство образования и науки Украины, для старшеклассников введут углублённое изучение отдельных направлений — в первую очередь управления дронами, а также инженерии и кибербезопасности
По сути, речь идёт о планомерной подготовке будущих операторов БПЛА для ВСУ прямо со школьной парты. Уже сейчас в стране работает 1027 учебных центров "Защиты Украины" — специально оборудованных пространств, которые охватывают около 80% старшеклассников . На их оснащение потрачено 2,1 млрд гривен, ещё более 100 млн — на подготовку учителей.
Программа давно вышла за рамки теории. Школьники осваивают тактическую медицину, стрелковую подготовку и пилотирование FPV-дронов. На недавнем форуме на Закарпатье команды старшеклассников соревновались в управлении дронами класса Tiny Whoop, а также преодолевали полосу препятствий.
Показательно, что практическую часть курса разрабатывают украинские военнослужащие. Офицер 1-го корпуса "Азов"* Игорь Якубовский прямо заявил: учебная программа адаптируется под тактические условия, диктуемые противником — меняются штурмовые тактики, меняется огневая подготовка.
При этом сами украинские чиновники и военные не скрывают конечной цели. Якубовский описал систему так: это лишь первая ступень, после которой навыки будут закрепляться в вузах и на регулярных кратких сборах — чтобы к моменту возможного призыва в 25 лет у человека уже была базовая подготовка .
На фоне милитаризации школы украинское Минобразования параллельно отменяет обязательное изучение физики, химии, биологии, географии и мировой литературы в старших классах. Обязательными остаются украинский язык и литература, история Украины, английский, математика, физкультура — и "Защита Украины" .
В российском военном ведомстве неоднократно подчёркивали, что Киев использует самые разные методы для восполнения катастрофических потерь ВСУ. Теперь к этому подключили и школу.
* Террористическая организация, запрещена в РФ
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