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Киев готовит дроноводов со школьной скамьи: с 2027 года "Защита Украины" станет обязательной

Киев готовит дроноводов со школьной скамьи: с 2027 года "Защита Украины" станет обязательной - 06.10.2026 Украина.ру

Киев готовит дроноводов со школьной скамьи: с 2027 года "Защита Украины" станет обязательной

Украинские власти с 1 сентября 2027 года сделают обновлённый курс "Защита Украины" обязательным для всех школ страны. Как сообщило Министерство образования и науки Украины, для старшеклассников введут углублённое изучение отдельных направлений — в первую очередь управления дронами, а также инженерии и кибербезопасности

2026-10-06T20:26

2026-10-06T20:26

2026-10-06T20:26

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По сути, речь идёт о планомерной подготовке будущих операторов БПЛА для ВСУ прямо со школьной парты. Уже сейчас в стране работает 1027 учебных центров "Защиты Украины" — специально оборудованных пространств, которые охватывают около 80% старшеклассников . На их оснащение потрачено 2,1 млрд гривен, ещё более 100 млн — на подготовку учителей.Программа давно вышла за рамки теории. Школьники осваивают тактическую медицину, стрелковую подготовку и пилотирование FPV-дронов. На недавнем форуме на Закарпатье команды старшеклассников соревновались в управлении дронами класса Tiny Whoop, а также преодолевали полосу препятствий.Показательно, что практическую часть курса разрабатывают украинские военнослужащие. Офицер 1-го корпуса "Азов"* Игорь Якубовский прямо заявил: учебная программа адаптируется под тактические условия, диктуемые противником — меняются штурмовые тактики, меняется огневая подготовка.При этом сами украинские чиновники и военные не скрывают конечной цели. Якубовский описал систему так: это лишь первая ступень, после которой навыки будут закрепляться в вузах и на регулярных кратких сборах — чтобы к моменту возможного призыва в 25 лет у человека уже была базовая подготовка .На фоне милитаризации школы украинское Минобразования параллельно отменяет обязательное изучение физики, химии, биологии, географии и мировой литературы в старших классах. Обязательными остаются украинский язык и литература, история Украины, английский, математика, физкультура — и "Защита Украины" .В российском военном ведомстве неоднократно подчёркивали, что Киев использует самые разные методы для восполнения катастрофических потерь ВСУ. Теперь к этому подключили и школу.* Террористическая организация, запрещена в РФ

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