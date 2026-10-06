https://ukraina.ru/20261006/mosty-goryat-rynok-padaet-kievlyane-teryayut-zhil-i-nadezhdu-1083647250.html

Мосты горят, рынок падает: киевляне теряют жильё и надежду

Мосты горят, рынок падает: киевляне теряют жильё и надежду - 06.10.2026 Украина.ру

Мосты горят, рынок падает: киевляне теряют жильё и надежду

В течение месяца киевляне бегут на Западную Украину или за город – в частный сектор. Конечно, массовок перемещение горожан моментально отразилось на рынке столичной недвижимости, в том числе коммерческой. По данным IT-компани в сфере технологий для рынка недвижимости "ЛУН" за последние два месяца количество объявлений об аренде увеличилось на 66%

2026-10-06T17:04

2026-10-06T17:04

2026-10-06T17:05

эксклюзив

днепр

киев

западная украина

владимир кличко

вооруженные силы украины

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Атаки на киевские мосты – Южный и Северный – усугубили ситуацию. На левобережье проживает около 40% киевлян, но 80% из них работают на правом берегу Днепра. Именно там расположена вся основная инфраструктура – административные здания, бизнес-центры, университеты.Надо сказать, что мосты через Днепр всегда были одним из самых уязвимых мест киевской транспортной системы. Кроме того, через них перевозят грузы, двигаются экстренные службы и транспорт, важный для снабжения ВСУ. Количество мостов через Днепр ограничено не только в столице, поэтому длительное закрытие киевских переходов влияет и на сообщение между западом и востоком страны.Таким образом, российские удары перерезают пополам не только столицу, но всю Украину.Рынок рухнулНо ситуация с недвижимостью на левом берегу остаётся противоречивой. С одной стороны, именно здесь застройщики развернули активную стройку. В 2025 году только на Дарницкий район пришлось около трети всех новых объектов. Причина простая — доступная стоимость жилья.С другой стороны, удары по мостам через Днепр уже спровоцировали отток арендаторов и транспортную изоляцию, которая грозит обрушить спрос на жильё в считанные месяцы. Аренда на левом берегу значительно дешевле, чем на правом. В январе 2026 года средняя аренда в Деснянском районе составляла около 10 тысяч гривен (около 20 тысяч рублей). Но снижение спроса, даже несмотря на низкие цены, пугающее.И это в столице, где сосредоточена основная бизнес-активность, а значит есть и рабочие места. В годовом исчислении падение составило до 34% в зависимости от района.А ситуация ещё будет меняться. Только Южный мост получил минимум четыре повреждения, движение по мостам Патона и Метро ограничено. Это полностью парализовало сообщение между берегами: поездка с левого берега в центр теперь занимает несколько часов. Киевляне массово выезжают, выбирая более безопасные области или пригород.Причины коллапсаПри этом арендодатели не спешат снижать цены. Рынок в пострадавших районах буквально "замер": цены не снижает никто. Владельцы предпочитают держать квартиры пустыми, ожидая стабилизации, вместо панических скидок.Но проблема с транспортом куда шире, формировалась она годами из-за бесхозяйственности местной власти. По результатам исследований, обнародованным в начале 2026 года, только Дарницкий мост признали дееспособным. Северный и Южный — ограниченно дееспособные, а мост Патона и Метро — и вовсе аварийные.Остаточный ресурс моста Патона специалисты оценили как нулевой. Это значит, что уже четыре моста, по сути, непригодны для использования, два из которых — метро. Две ветки киевской подземки проходят по Южному и Метро мостам. А это массовый вид транспорта.Временные меры, которые сегодня предлагают городские власти, не решат проблему. Понтоны и речные трамвайчики требуют ресурсов, но не способны взять на себя весь пассажиропоток. О подземных тоннелях и говорить смешно, учитывая, что за время мэрства Кличко не построена ни одна станция метро.Замерли в ожидании зимыВ целом, летом 2026 года в Киеве спрос на новостройки упал в среднем на 20%. И это самое большое падение по стране. На вторичном рынке ситуация тоже драматичная — падение на 40 процентов. В социальных сетях полно объявлений о продаже даже в самых престижных районах – на Институтской, на Крещатике.Например, сейчас 4-комнатную квартиру с ремонтом (140м2) в самом центре, в киевском Пассаже на улице Крещатик можно купить всего за 300 тысяч долларов. А ведь ещё десять лет назад за такие деньги можно было приобрести скромную трёшку в спальном районе.Аналогичная ситуация и с коммерческой, торговой недвижимостью. Вместо мега торговых центров девелоперы переориентируются на строительство небольших точек продаж на первых этажах жилых комплексов, уходят в микрорайоны и пригород, адаптируют бизнес к ежедневному спросу. Крупные закройщики заморозили строительство новых крупных ТРЦ и сосредотачиваются на обустройстве укрытий и установке генераторов.Таким образом, рынок недвижимости в Киеве замер в ожидании зимы. Но именно спрос на жилье и его стоимость говорит о второй волне оттока горожан. Как минимум, до весны.

https://ukraina.ru/20261006/gerani-pobezhdayut-iz-kievskikh-kvartir-po-rossiyskim-dronam-budut-strelyat-terminatory-s-ii-1083643572.html

днепр

киев

западная украина

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эксклюзив, днепр, киев, западная украина, владимир кличко, вооруженные силы украины