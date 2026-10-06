Мосты горят, рынок падает: киевляне теряют жильё и надежду - 06.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261006/mosty-goryat-rynok-padaet-kievlyane-teryayut-zhil-i-nadezhdu-1083647250.html
Мосты горят, рынок падает: киевляне теряют жильё и надежду
Мосты горят, рынок падает: киевляне теряют жильё и надежду - 06.10.2026 Украина.ру
Мосты горят, рынок падает: киевляне теряют жильё и надежду
В течение месяца киевляне бегут на Западную Украину или за город – в частный сектор. Конечно, массовок перемещение горожан моментально отразилось на рынке столичной недвижимости, в том числе коммерческой. По данным IT-компани в сфере технологий для рынка недвижимости "ЛУН" за последние два месяца количество объявлений об аренде увеличилось на 66%
2026-10-06T17:04
2026-10-06T17:05
эксклюзив
днепр
киев
западная украина
владимир кличко
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/06/1083646085_0:361:2999:2047_1920x0_80_0_0_d87427af8e6926de85562ce9b2a55c1c.jpg
Атаки на киевские мосты – Южный и Северный – усугубили ситуацию. На левобережье проживает около 40% киевлян, но 80% из них работают на правом берегу Днепра. Именно там расположена вся основная инфраструктура – административные здания, бизнес-центры, университеты.Надо сказать, что мосты через Днепр всегда были одним из самых уязвимых мест киевской транспортной системы. Кроме того, через них перевозят грузы, двигаются экстренные службы и транспорт, важный для снабжения ВСУ. Количество мостов через Днепр ограничено не только в столице, поэтому длительное закрытие киевских переходов влияет и на сообщение между западом и востоком страны.Таким образом, российские удары перерезают пополам не только столицу, но всю Украину.Рынок рухнулНо ситуация с недвижимостью на левом берегу остаётся противоречивой. С одной стороны, именно здесь застройщики развернули активную стройку. В 2025 году только на Дарницкий район пришлось около трети всех новых объектов. Причина простая — доступная стоимость жилья.С другой стороны, удары по мостам через Днепр уже спровоцировали отток арендаторов и транспортную изоляцию, которая грозит обрушить спрос на жильё в считанные месяцы. Аренда на левом берегу значительно дешевле, чем на правом. В январе 2026 года средняя аренда в Деснянском районе составляла около 10 тысяч гривен (около 20 тысяч рублей). Но снижение спроса, даже несмотря на низкие цены, пугающее.И это в столице, где сосредоточена основная бизнес-активность, а значит есть и рабочие места. В годовом исчислении падение составило до 34% в зависимости от района.А ситуация ещё будет меняться. Только Южный мост получил минимум четыре повреждения, движение по мостам Патона и Метро ограничено. Это полностью парализовало сообщение между берегами: поездка с левого берега в центр теперь занимает несколько часов. Киевляне массово выезжают, выбирая более безопасные области или пригород.Причины коллапсаПри этом арендодатели не спешат снижать цены. Рынок в пострадавших районах буквально "замер": цены не снижает никто. Владельцы предпочитают держать квартиры пустыми, ожидая стабилизации, вместо панических скидок.Но проблема с транспортом куда шире, формировалась она годами из-за бесхозяйственности местной власти. По результатам исследований, обнародованным в начале 2026 года, только Дарницкий мост признали дееспособным. Северный и Южный — ограниченно дееспособные, а мост Патона и Метро — и вовсе аварийные.Остаточный ресурс моста Патона специалисты оценили как нулевой. Это значит, что уже четыре моста, по сути, непригодны для использования, два из которых — метро. Две ветки киевской подземки проходят по Южному и Метро мостам. А это массовый вид транспорта.Временные меры, которые сегодня предлагают городские власти, не решат проблему. Понтоны и речные трамвайчики требуют ресурсов, но не способны взять на себя весь пассажиропоток. О подземных тоннелях и говорить смешно, учитывая, что за время мэрства Кличко не построена ни одна станция метро.Замерли в ожидании зимыВ целом, летом 2026 года в Киеве спрос на новостройки упал в среднем на 20%. И это самое большое падение по стране. На вторичном рынке ситуация тоже драматичная — падение на 40 процентов. В социальных сетях полно объявлений о продаже даже в самых престижных районах – на Институтской, на Крещатике.Например, сейчас 4-комнатную квартиру с ремонтом (140м2) в самом центре, в киевском Пассаже на улице Крещатик можно купить всего за 300 тысяч долларов. А ведь ещё десять лет назад за такие деньги можно было приобрести скромную трёшку в спальном районе.Аналогичная ситуация и с коммерческой, торговой недвижимостью. Вместо мега торговых центров девелоперы переориентируются на строительство небольших точек продаж на первых этажах жилых комплексов, уходят в микрорайоны и пригород, адаптируют бизнес к ежедневному спросу. Крупные закройщики заморозили строительство новых крупных ТРЦ и сосредотачиваются на обустройстве укрытий и установке генераторов.Таким образом, рынок недвижимости в Киеве замер в ожидании зимы. Но именно спрос на жилье и его стоимость говорит о второй волне оттока горожан. Как минимум, до весны.
https://ukraina.ru/20261006/gerani-pobezhdayut-iz-kievskikh-kvartir-po-rossiyskim-dronam-budut-strelyat-terminatory-s-ii-1083643572.html
днепр
киев
западная украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Виктория Титова
https://cdn.imgukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png
Виктория Титова
https://cdn.imgukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/06/1083646085_123:0:2852:2047_1920x0_80_0_0_9017b403974b40dd6848ff1a152a2d49.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, днепр, киев, западная украина, владимир кличко, вооруженные силы украины
Эксклюзив, Днепр, Киев, Западная Украина, Владимир Кличко, Вооруженные силы Украины

Мосты горят, рынок падает: киевляне теряют жильё и надежду

17:04 06.10.2026 (обновлено: 17:05 06.10.2026)
 
© REUTERS / Gleb Garanich
- РИА Новости, 1920, 06.10.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
Читать в
ДзенTelegram
Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
В течение месяца киевляне бегут на Западную Украину или за город – в частный сектор. Конечно, массовок перемещение горожан моментально отразилось на рынке столичной недвижимости, в том числе коммерческой. По данным IT-компани в сфере технологий для рынка недвижимости "ЛУН" за последние два месяца количество объявлений об аренде увеличилось на 66%
Атаки на киевские мосты – Южный и Северный – усугубили ситуацию. На левобережье проживает около 40% киевлян, но 80% из них работают на правом берегу Днепра. Именно там расположена вся основная инфраструктура – административные здания, бизнес-центры, университеты.
Надо сказать, что мосты через Днепр всегда были одним из самых уязвимых мест киевской транспортной системы. Кроме того, через них перевозят грузы, двигаются экстренные службы и транспорт, важный для снабжения ВСУ. Количество мостов через Днепр ограничено не только в столице, поэтому длительное закрытие киевских переходов влияет и на сообщение между западом и востоком страны.
Таким образом, российские удары перерезают пополам не только столицу, но всю Украину.
Рынок рухнул
Но ситуация с недвижимостью на левом берегу остаётся противоречивой. С одной стороны, именно здесь застройщики развернули активную стройку. В 2025 году только на Дарницкий район пришлось около трети всех новых объектов. Причина простая — доступная стоимость жилья.
С другой стороны, удары по мостам через Днепр уже спровоцировали отток арендаторов и транспортную изоляцию, которая грозит обрушить спрос на жильё в считанные месяцы. Аренда на левом берегу значительно дешевле, чем на правом. В январе 2026 года средняя аренда в Деснянском районе составляла около 10 тысяч гривен (около 20 тысяч рублей). Но снижение спроса, даже несмотря на низкие цены, пугающее.
И это в столице, где сосредоточена основная бизнес-активность, а значит есть и рабочие места. В годовом исчислении падение составило до 34% в зависимости от района.
А ситуация ещё будет меняться. Только Южный мост получил минимум четыре повреждения, движение по мостам Патона и Метро ограничено. Это полностью парализовало сообщение между берегами: поездка с левого берега в центр теперь занимает несколько часов. Киевляне массово выезжают, выбирая более безопасные области или пригород.
Причины коллапса
При этом арендодатели не спешат снижать цены. Рынок в пострадавших районах буквально "замер": цены не снижает никто. Владельцы предпочитают держать квартиры пустыми, ожидая стабилизации, вместо панических скидок.
- РИА Новости, 1920, 06.10.2026
16:18
"Герани" побеждают: из киевских квартир по российским дронам будут стрелять "терминаторы" с ИИНа Украине есть министр восстановления, инфраструктуры и транспорта. Зовут его Николай Калашник. Ему 36 лет, по специальности – таможенный брокер. Но в 30 лет Калашник возглавил Дарницкую районную администрацию в Киеве, потом Киевскую областную, а теперь он целый министр.
Но проблема с транспортом куда шире, формировалась она годами из-за бесхозяйственности местной власти. По результатам исследований, обнародованным в начале 2026 года, только Дарницкий мост признали дееспособным. Северный и Южный — ограниченно дееспособные, а мост Патона и Метро — и вовсе аварийные.
Остаточный ресурс моста Патона специалисты оценили как нулевой. Это значит, что уже четыре моста, по сути, непригодны для использования, два из которых — метро. Две ветки киевской подземки проходят по Южному и Метро мостам. А это массовый вид транспорта.
Временные меры, которые сегодня предлагают городские власти, не решат проблему. Понтоны и речные трамвайчики требуют ресурсов, но не способны взять на себя весь пассажиропоток. О подземных тоннелях и говорить смешно, учитывая, что за время мэрства Кличко не построена ни одна станция метро.
Замерли в ожидании зимы
В целом, летом 2026 года в Киеве спрос на новостройки упал в среднем на 20%. И это самое большое падение по стране. На вторичном рынке ситуация тоже драматичная — падение на 40 процентов. В социальных сетях полно объявлений о продаже даже в самых престижных районах – на Институтской, на Крещатике.
Например, сейчас 4-комнатную квартиру с ремонтом (140м2) в самом центре, в киевском Пассаже на улице Крещатик можно купить всего за 300 тысяч долларов. А ведь ещё десять лет назад за такие деньги можно было приобрести скромную трёшку в спальном районе.
Аналогичная ситуация и с коммерческой, торговой недвижимостью. Вместо мега торговых центров девелоперы переориентируются на строительство небольших точек продаж на первых этажах жилых комплексов, уходят в микрорайоны и пригород, адаптируют бизнес к ежедневному спросу. Крупные закройщики заморозили строительство новых крупных ТРЦ и сосредотачиваются на обустройстве укрытий и установке генераторов.
Таким образом, рынок недвижимости в Киеве замер в ожидании зимы. Но именно спрос на жилье и его стоимость говорит о второй волне оттока горожан. Как минимум, до весны.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивДнепрКиевЗападная УкраинаВладимир КличкоВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
17:31Без России не будет будущего: почему Трамп вынужден идти на переговоры с Москвой
17:16"Ни цента Украине!": Вагенкнехт потребовала отставки Мерца после его визита в Киев
17:14Как Россия меняет характер конфликта на Украине: Безпалько об ударах по мостам в Киеве и реакции ЕС
17:04Мосты горят, рынок падает: киевляне теряют жильё и надежду
16:49Жутко и смешно: Киев обвешал антидроновыми сетками Северный мост
16:30Волна насилия захлестнула Францию. Власти воюют с собственными детьми ради Украины
16:18"Герани" побеждают: из киевских квартир по российским дронам будут стрелять "терминаторы" с ИИ
16:13Украинское "Вивальди": дофамин для Киева, котлы для ВСУ
16:00"Санация": "оздоровление" без выздоровления. 100 лет премьерству Юзефа Пилсудского
15:58В Киеве паника: дронов-перехватчиков не будет до конца ноября
15:42ЛНР подверглась массированной атаке БПЛА: погибли четыре мирных жителя
15:16Сепаратизм в помощь Трампу: Канаду ждут два референдума о развале страны
15:14Зрада Экспресс: школа ТЦК. Как Банковая обнулила образование ко Дню учителя
15:00Сеанс разоблачения. Новые факты о "бучанской резне" изменят ход переговоров?
14:59"Борется с РФ" в команде россиянина: украинские шахматисты пожаловались Зеленскому на Подоляка
14:32Вопрос вступления Украины в НАТО полностью снят - Рубио
13:56Прах Кашпировского поделят между Москвой и Украиной
13:13Зеленского — в председатели, Евросовет — в "Украинский": депутат ЕП высмеял помощь Киеву в ущерб Европе
12:31Заикнувшийся о мире Гончаренко* угодил в базу "Миротворца"**
11:55"Шоу для наивных": пафос Лубинца о "правах человека" разбился о реальность и гнев украинцев
Лента новостейМолния