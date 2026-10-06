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"Синяя бумажка" и слухи о депортации: что происходит с украинцами в Израиле

"Синяя бумажка" и слухи о депортации: что происходит с украинцами в Израиле - 06.10.2026 Украина.ру

"Синяя бумажка" и слухи о депортации: что происходит с украинцами в Израиле

Соцсети накрыла волна панических сообщений о якобы начавшейся массовой высылке украинских граждан из Израиля. Однако, как сообщает Cursorinfo со ссылкой на волонтёров организации Israeli Friends of Ukraine, тревога оказалась ложной: речь идёт о точечных миграционных процедурах, а не о кампании по выдворению

2026-10-06T20:37

2026-10-06T20:37

2026-10-06T20:37

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Повышенное внимание израильского МВД объясняется просто: украинцы, которые ранее сами подали прошения о статусе беженца, получили на руки документ формы 2(a)(5) — в обиходе "синнюю бумажку". Именно этих заявителей миграционная служба и вызывает на личные беседы.В ходе таких встреч сотрудники ведомства уточняют детали: откуда человек приехал, где жил раньше и что именно мешает ему вернуться на родину. При этом эксперты напоминают: даже если по индивидуальному запросу на убежище последует отказ, это автоматически не лишает человека права на базовую коллективную защиту.Система временной защиты для украинцев продолжает работать в обычном режиме и официально действует до конца 2026 года. Никаких массовых принудительных выдворений в отношении этой категории лиц израильские ведомства не проводят.Специалисты советуют украинцам тщательно взвешивать планы на поездки за границу. Если человек находится под временной защитой или его юридический статус ещё не урегулирован, выезд из Израиля может обернуться серьёзными сложностями при попытке вернуться обратно. Каждый такой случай израильские пограничники и миграционные органы рассматривают отдельно.Также в новостях: "Открытое чудо": история с мобилизованным хасидом получила неожиданное продолжение.

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